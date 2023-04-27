Мир 27 апреля 2023, 15:51 Уволили перед выборами. Карлсон может появиться в новом амплуа Американист Дробницкий заявил, что у Карлсона нет политического будущего YouTube

Читать 360tv в

Экс-ведущий Fox News Такер Карлсон раскритиковал американские СМИ. Многие полагают, что теперь телеведущий займется построением политической карьеры и даже будет баллотироваться в президенты, но это далеко от реальности. Хоть журналиста и уволили по политическим мотивам, он не готов для самостоятельной политической карьеры.

Карлсон обличил медиа США

Такер Карлсон заявил, что в американских медиа действует запрет на обсуждение важных тем. Дискуссии в СМИ стали «невероятно глупыми» и «ничего не значащими», а дебаты о важных вещах оказались под запретом по решению «обеих политических партий и их доноров».

Реклама

До недавних пор Карлсон был ведущим самой популярной телепрограммы телеканала Fox News — ежедневного политического ток-шоу Tucker Carlson Tonight. Оно с 2016 года ежедневно выходило в прайм-тайм и собирало огромную аудиторию.

Однако 24 апреля звезду канала неожиданно уволили по неизвестным причинам. Возможно, виной послужил крупный иск к телеканалу из-за заявлений Карлсона. Вероятнее всего, дело в политике: ведущий неоднократно критиковал власти США.

Доказательств лжи не было

Политолог-американист, сотрудник проекта «Русская идея» Дмитрий Дробницкий рассказал «360», что для него очевидно: Такера Карлсона уволили с телеканала по политическим причинам.

«Даже учитывая объяснение, что все было из-за иска компании Dominion Voting Systems, которая предоставляла правительству США машины для считывания бюллетеней, их подсчета и последующего обработки данных, — это все равно политические мотивы», — сказал Дробницкий.

Он уточнил, что телеканал Fox News пошел на досудебное урегулирование иска. Однако доказательств того, что высказывания Карлсона по поводу роли Dominion Voting Systems в подтасовках выборов 2020 года были ложными, никто не привел.

«Fox News и его ведущие выступали с определенного рода позиций, они касались политического вопроса. После чего последовал иск о защите деловой репутации, как у нас бы сказали. Ее поначалу оценили в 1,3 миллиарда, потом — в 787,5 миллиона долларов», — напомнил политолог.

Оппозиция потеряла голос

Дробницкий отметил, что решение об увольнении Карлсона приняли два человека: председатель Fox News Channel Руперт Мердок и генеральный директор Fox Corporation Лаклан Мердок. Это может означать, что канал меняет позицию по целому ряду вопросов. Или что его собираются продавать, подчеркнул он.

Руперт Мердок, в свои 92 года он 99-й богатейший человек в мире / YouTube

До сих пор Fox News был единственным большим средством массовой информации, тяготеющим к республиканской позиции и широкому правоконсервативному движению, добавил политолог. То есть был интересен как минимум половине зрителей Соединенных Штатов.

И уж совершенно точно очень сложно отделаться от мысли, что увольнение Карлсона сделали ровно за день до анонса президента США Джо Байдена о выдвижении своей кандидатуры на второй срок. Дмитрий Дробницкий

После увольнения Карлсона консервативная часть Соединенных Штатов лишилась своего самого громкого и популярного спикера, подчеркнул Дробницкий. Антивоенная оппозиция потеряла один из самых выдающихся своих голосов.

«Действительно серьезные проблемы американского общества, внутренней политики США не выносились на обсуждение. Карлсон же задавал острые социальные вопросы и демократическому, и республиканскому истеблишменту, собирая от трех до восьми миллионов человек каждый вечер у экрана», — сказал политолог.

Карлсон не будет политиком

Дробницкий признался, что не видит дальнейшей политической карьеры для Карлсона. Однако возможно, что он согласится поработать в штабе какого-нибудь кандидата или начнет подсвечивать политическую кампанию через медиа.

Но чтобы самому баллотироваться в конгресс, а тем более в президенты — нет, это слишком. К Демократической партии он не пойдет, это ясно. У республиканцев присутствие экс-президента Дональда Трампа и губернатора Флориды Рона Десантиса делает поле слишком горячим и большим. Дмитрий Дробницкий

Политолог добавил, что в любом случае нельзя просто так выйти к трибуне и сказать: «Я баллотируюсь в президенты!» Нужно пройти специальную регистрацию, заручиться поддержкой партийных активистов и так далее.

«Это не его жанр. То, что Карлсон совместно с кем-то получит финансирование с попыткой создать какое-то новое консервативное медиа, — может быть. Тут, правда, тоже есть проблемы, так как сейчас любому СМИ можно перекрыть кислород», — сказал Дробницкий.

Он напомнил, что альтернативу Fox News — относительно новый канал Newsmax — просто блокируют во многих кабельных сетях. Также памятна история с Трампом, которого «вычистили» из всевозможных соцсетей. Есть пример сервиса Parler, которого Amazon просто лишил серверной поддержки.

Разговор экс-президента США Дональда Трампа с Такером Карлсоном, 2023 год / YouTube

«Медийная деятельность Карлсона почти наверняка продолжится: он в отличной профессиональной форме. Но думать, что сейчас из ничего он раскрутит себя как президента США, немножко наивно», — сказал политолог.