Эксклюзив 23 мая 2023, 12:25 Утопить правду в абсурдных версиях. Что стало со следствием о подрывах «Северных потоков» Политолог Станкевич: спецслужбы ФРГ занимаются камуфлированием правды о подрыве СП РИА «Новости»

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Следователи в Германии начали изучать версии об украинском следе в подрыве «Северных потоков». В действительности речь идет о новой попытке утопить вопрос в огромном количестве предположений, заявил в беседе «360» политолог и независимый аналитик Сергей Станкевич.

Попытка уйти от расследования

«Версия с яхтой, арендованной группой частных лиц, связанных с Украиной, возникла несколько месяцев назад. Эту информацию публиковали в десятках газет. Но вот только сейчас до нее добрались немецкие следователи», — заметил эксперт.

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Станкевич подчеркнул, что в действительности эта версия не выдерживает критики, потому что на небольшой круизной яхте невозможно было перевести все необходимое для диверсии оборудование, в частности декомпрессионную камеру для водолазов.

«Все эти усилия (следствия в ФРГ — прим. ред.) носят камуфляжный характер для прикрытия той правды, которая, скорее всего, уже известна спецслужбам и Германии, и Швеции, и Дании, и, разумеется, США», — пояснил собеседник «360».

Несмотря на это, следователи продолжают заниматься таким камуфлированием информации. Смысл их действий, по словам политолога, в том, чтобы ни в коем случае не дойти до конца, не разоблачить кого-то, даже подставное лицо, а просто нагромоздить как можно больше версий, совершенно абсурдных.

«Версий должно быть несколько десятков, в них нужно утопить вопрос. А дальше надо развести руками и сказать: вот, знаете, много вариантов, мы так ни на чем и не остановились», — добавил он.

Таким образом, по мнению эксперта, налицо тактика по заматыванию вопроса. Это уход от расследования, а не настоящее расследование, заключил Станкевич.

Версии о причастности украинцев

Ранее немецкая газета Süddeutsche Zeitung совместно с польскими, датскими и шведскими СМИ подготовила материал о том, что следователи в Германии изучают причастность нескольких украинцев к взрывам на российских магистральных газопроводах.

В расследовании, согласно публикации, фигурирует зарегистрированная в Варшаве организация Feeria Lwowa. Она якобы и арендовала яхту «Андромеда» у немецкой компании. Это судно, как полагают следователи, могли задействовать при диверсии.

При этом фирма Feeria Lwowa сильно смахивает на подставную, поскольку у нее нет ни офисов, ни сайта, ни сотрудников. Основали ее в 2016 году. Официально владельцем является 32-летняя женщина родом из Керчи. С сентября 2021 года главой и акционером компании стала 55-летняя гражданка Украины.

Есть и другая версия. Она связана с человеком, предоставившим владельцам яхты румынские документы, в частности на имя Стефана Марку. Но, как выяснили следователи, человек с аналогичными именем и фамилией в момент подрыва «Северных потоков» находился на родине.

По данным издания, представившийся Марку мужчина мог быть украинцем. Его личность не установлена. Известно только, что ему 26 лет. Süddeutsche Zeitung утверждает, что он родом из Киева и может иметь отношение к ВСУ.