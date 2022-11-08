Угроза России со стороны НАТО реальная или воображаемая? | 360°

Эксклюзив 08 ноября 2022, 19:55 Условия читать не нужно. Страны НАТО завлекают картинками красивой жизни, но ничего не говорят о реальной цене Публицист Новоселов: военные базы и вооружения НАТО представляют угрозу для России РИА «Новости»

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Западная пропаганда много говорит о том, что НАТО не угрожает России и что членство в альянсе — свободный выбор, а Москве нужно работать над созданием прочных отношений с соседями, чтобы те не присоединялись к этому военно-политическому блоку. Многие американцы и европейцы искренне верят в это. О том, как обстоят дела на самом деле, публицист Иван Новоселов рассказал в колонке для «360».

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Далее — прямая речь.

Проблема заключается в разнице восприятий между Россией и Западом. Откуда России знать, что НАТО не представляет угрозы? Потому что альянс так говорит? Русские видят, что туда постоянно вступают новые члены, что военные базы перемещаются все ближе к границе России, что риторика стран НАТО становится все более враждебной.

И что им думать? Что в НАТО сидят пушистые зайчики, которые и мухи не обидят?

Действия любого члена Североатлантического альянса ассоциируются со всем блоком, а ведущие страны НАТО постоянно критиковали российский образ жизни, называли Россию «авторитарной тиранией», обвиняли в империалистических амбициях. Они непрерывно заявляли, что ей нужно «больше демократии», и использовали мягкие российские законы, чтобы заполонить страну своими НКО, которые поддерживали все антиправительственные и антипатриотические силы, в том числе уличных популистов.

Действия НАТО сильно напоминали подготовку сценария одной из «цветных революций», которые разрушили много стран и не принесли положительных изменений ни в одном случае. Может быть, русским надо было довериться Западу и решить, что он лучше знает, как им жить, каких ценностей придерживаться и какой должна быть их страна?

Создание прочных отношений — это здорово, но кто скажет, что Россия не пыталась. Однако подобные попытки всегда сталкивались с сильным противодействием со стороны НАТО. Что Россия могла сделать? Дать денег? На деньги нельзя купить все, а Москва принципиально не прибегала к дешевым пустым обещаниям, чтобы одурачить население соседних стран.

Возьмем для примера Украину. Россия субсидировала ее десятилетиями начиная с распада СССР. Иногда продавала ей газ дешевле, чем собственным потребителям. Давала дешевые кредиты, предоставляла привилегии в торговле.

И что, это помогло? Нет. Почему? Потому что страны коллективного Запада использовали свои деньги не для помощи Украине, а для получения контроля над ее информационным полем.

РИА «Новости»

Опыт лидеров НАТО в технологиях пиара и продвижении своей повестки исчисляется многими десятилетиями. Они контролируют англоязычные СМИ, влияющие на большую часть мира. Они не занимаются благотворительностью, а демонстрируют красивые картинки своего процветания и намекают, что добиться этого очень легко. Но ничего не говорят о реальной цене.

Например, Россия предложила украинской промышленности многомиллиардные заказы, которые помогли бы сохранить рабочие места, спасти заводы, улучшить жизнь людей. Запад предложил Украине красивые картинки.

Просто присоединяйтесь к Западу, к ЕС, к НАТО — и сразу станете богатыми и счастливыми. Подпишите соглашение об ассоциации прямо сейчас, чтобы разбогатеть уже завтра. Условия читать не нужно.

РИА «Новости»

Что в итоге выбрала Украина? И не только она. Грузия и Молдавия тоже пошли по этому пути, Армения вовремя одумалась, да и Белоруссия избежала серьезных потрясений лишь благодаря тесной интеграции с Россией.

Итак, представляет ли Североатлантический альянс угрозу для России? Да. Его военные базы и вооружения в Европе представляют военную угрозу. Страны НАТО пытались вмешиваться во внутреннюю политику России и активно противодействовали укреплению ее отношений с соседними странами. Непохоже на дружественный настрой.