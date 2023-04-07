Мир 07 апреля 2023, 01:32 Усидеть на двух стульях не получится? Заявлением о ядерном оружии Макрон напомнил о грехах США Военный эксперт Баранец: заявление Макрона о ядерном оружии не изменит решений США Getarchive

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Ни одна страна не может размещать ядерное оружие на чужой территории, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Эти слова он адресовал России. Но в таком случае правила должны касаться и всех остальных государств. В частности, США, которые уже в пяти странах Европы разместили около 100 тактических ядерных боеприпасов. По мнению военного эксперта Виктора Баранца, Макрон сделал такое заявление, потому что понимает — в случае ядерной войны снаряды полетят именно туда, где есть оружие американцев. Однако его слова вряд ли заставят Штаты убрать ядерные боеголовки из Европы.

Стратегическое и тактическое — в чем разница

Разговоры о ТЯО идут не первый день. Однако, в чем же разница между тактическим ядерным оружием и стратегическим, ответит далеко не каждый военный эксперт. Писатель, полковник в отставке Виктор Баранец объяснил, что никакими документами этот вопрос не регламентируется.

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«Просто теоретически считается, что тактическое ядерное оружие по мощности меньше стратегического. Эта дискуссия давно идет между учеными, между лукавыми дипломатами, политиками, генералами, но извините, пожалуйста, когда человек сгорает в ядерном огне, ему все равно — под тактическую бомбу он попал или под стратегическую», — сказал Баранец.

Грубейшее нарушение международного права

Выступая на пресс-конференции, Макрон подчеркнул, что речь идет о любом ядерном оружии. По словам французского лидера, его нужно полностью исключить из конфликта на Украине. Президент добавил, что «ни в каком случае ядерное оружие не может быть размещено вне территории ядерной державы, в особенности в Европе». Он также указал на международное право, которое якобы нарушает Россия, размещая тактическое ядерное оружие в Белоруссии.

РИА «Новости»

Согласно мнению собеседника «360», единственные, кто нарушают международное права — это США. Он объяснил, что Штаты не только складируют в странах Европы свое ядерное оружие, но и передают его в управление другим государствам. Это запрещено по международному Договору о нераспространении ядерного оружия.

«США на одной из своих авиабаз в Германии грубейшим образом нарушают это требование, и разрешают германским летчикам подвешивать под свои самолеты ядерные бомбы. И они обучаются этому (использовать ядерное оружие — прим. ред.). Уже много раз были проведены учения. Российская сторона указывала на нарушения, но американская сторона на это абсолютно не реагирует», — сказал Баранец.

The U.S. National Archives

При этом российское решение разместить ТЯО на территории Белоруссии полностью соответствует тем же правилам, которыми уже давно руководствуются США, с одним важным нюансом: мы не передает белорусам передаем управление оружием, а значит не нарушат международное право. Так что, по мнению эксперта, «все вопли и сопли» по этому вопросу со стороны западных лидеров несправедливы.

«Кнопки от запуска этих ракет или запуска бомб находится в руках российского командования, в отличие от того, что немцы сейчас спокойно обучаются использовать ядерные бомбы B61», — подчеркнул писатель.

Страх Макрона

Тем не менее, вызывает удивление, что Макрон, зная о позиции США, сделал такое громкое заявление. Как напомнил Виктор Баранец, французский президент не в первый раз высказывается провокационно в сторону своих союзников.

«Макрон иногда бывает таким человеком-фрондой. Иногда он бросает очень большие булыжники в болото НАТО. Вы помните то время, когда он заявил, что у НАТО уже отмерли мозги. Вы помните, как ему по башке после этого досталось? Когда он только это заявил, вскоре появились желтые жилетики („Движение желтых жилетов“, протестное движение во Франции — прим. ред.). Только Меркель в свое время стала переговариваться с Макроном, что надо бы создать свою евроармию — тоже двухмиллионная забастовка беженцев», — напомнил полковник.

При этом Баранец все же считает, что за словами Макрона скрыт страх. Ведь в случае реальной войны наши ракеты полетят в сторону ядерных арсеналов США в Европе.

Публичное достояние

«Это значит, что мы будем палить в ядерном огне и Германию, и Великобританию, и Турцию, и Нидерланды — все страны, где находятся склады с ядерным оружием США. Вот в этом и есть страшный парадокс, который Америка устроила для Европы», — отметил военный эксперт.

«Не забывай, в чей ты стае»

Баранец напомнил, что Макрон практически повторил слова российского президента Владимира Путина. Тот также заявлял, что ядерное оружие должно находиться на национальной территории той страны, которая им обладает.

«Макрон практически повторил слова Путина, сказанные, правда, давно. Но Соединенные Штаты Америки с этим не соглашаются. Они уже давно сделали Европу ядерной заложницей США», — отметил эксперт.

Какой будет реакция США на заявление Макрона, сказать трудно. По мнению эксперта, Белый дом напомнит ему, в чьей «стае» он находится.

«Конечно, эту пилюлю, это заявление Соединенные Штаты Америки проглотят как чайную ложечку серной кислоты. Но проглотят, покривятся. Может быть, Байден позвонит Макрону и скажет: „Хлопец, ты там не забывайся, ты же в нашей стае. Ты что там вытворяешь? Это что, мы ядерные бомбы должны из пяти стран забирать? Пошел ты… Если хочешь спокойно жить, то заткни пасть“», — предположил писатель.

Напрямую США «не подтверждают и не опровергают» наличие своего тактического ядерного оружия за рубежом. При этом в официальных документах упоминается хранение «особых вооружений» на безопасных объектах в Германии, Италии, Бельгии, Нидерландах и Турции — это заряды мощностью от 0,3 до 50 килотонн для бомб В61-3 и В61-4.