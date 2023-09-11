Мир 11 сентября 2023, 12:43 Упрек за проигрыш. США пытаются продавить Украину на переговоры Политолог Мезюхо: США хотят заморозить конфликт России и Украины YouTube

Читать 360tv в

Американцы рассказали, почему переговоры Москвы и Киева никак не сладятся. По их мнению, виновата, разумеется, российская сторона: недостаточно пылко и настойчиво предлагает. А главное — совершенно не хочет отдавать свои новые территории, включая Крым. Однако продолжать конфликт становится накладно для Запада, тем более что ВСУ откровенно провалили контрнаступление.

Могут, но не хотят

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что украинские власти пойдут на переговоры с Россией, если она проявит инициативу. Но пока ее президент «Владимир Путин не заинтересован в дипломатии».

Реклама

Член Совета Федерации Алексей Пушков отметил, что слова американского политика направлены на дезориентацию мирового общественного мнения. На деле ничего нового: Соединенные Штаты хотят мира на условиях Украины, которая по-прежнему требует свои бывшие территории.

Причем в недавнем интервью журналу The Economist украинский президент Владимир Зеленский заявил, что не желает останавливать конфликт и затевать переговоры с Москвой, так как «сейчас неудачный момент для дипломатии».

Что обсуждал Блинкен с Зеленским

Председатель крымского Центра политического просвещения Иван Мезюхо пояснил «360», что заявление Энтони Блинкена о готовности Украины к переговорам — явная попытка воздействия на киевские власти. Похоже, Вашингтон окончательно разочаровался в украинском контрнаступлении.

Во время своего визита на Украину государственный секретарь США на закрытой встрече с Владимиром Зеленским, видимо, обсуждал именно тему потенциальных переговоров между Украиной и Россией по вопросу окончания боевых действий. Иван Мезюхо

Соединенные Штаты хотели бы заморозить конфликт, отметил политолог. Американцы понимают: их возможности поддержки Украины не безграничны. А режим Зеленского сегодня сталкивается не только с трудностями в области военно-технических вопросов, но и в плане морального состояния ВСУ.

«Думаю, это заявление одного из высших должностных лиц Соединенных Штатов Америки — свидетельство того, что Запад проигрывает противостояние на Украине», — сказал Мезюхо.

Украину пытаются продавить

Политолог подчеркнул: именно потому, что Украина много раз говорила о невозможности переговоров с Россией и своей мифической территориальной целостности образца 1991 года, заявление Блинкена выглядит как публичное продавливание и попытка поставить Киев на место.

«Не исключено, что в ближайшее время нас могут ожидать дипломатические пикировки между представителями Киева и Вашингтона», — допустил Мезюхо.

Он подчеркнул, что переговоры не смогут состояться на условиях украинских властей или Запада. Это невозможно и неприемлемо для России. И им придется с ней считаться.

Любой переговорный процесс, если он будет, начнется на условиях России. Мы выигрываем в противостоянии, поэтому наши условия будут первичными. Одно из наших условий, на мой взгляд, будет признание новой реальности в виде территориальной целостности Российской Федерации. Иван Мезюхо

Россия не откажется от Херсонской и Запорожской областей, Крыма, Севастополя, Донецкой и Луганской народных республик, и это очевидно, подытожил собеседник «360».