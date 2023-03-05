Эксклюзив 05 марта 2023, 16:58 Униженный вассал США. Шольц угодливо склонился перед Байденом «Голос Мордора»: отношения США и ФРГ напоминают дружбу между насильником и жертвой РИА «Новости»

Читать 360tv в

Немецкий канцлер Олаф Шольц во время своего визита в США подтвердил положение униженного вассала. Его отношения с американским президентом Джо Байденом напоминают дружбу между насильником и жертвой. Об этом Telegram-каналу «360» рассказал автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Далее — прямая речь.

Реклама

Шольц послушно снимает портки

Помните знаменитую фразу из фильма о роботе, которого заслали в 80-е годы, чтобы изменить некоторые события будущего?

Этот робот там весь такой голый, весь в мышцах и хладном рассудке обращается к наглому байкеру: «Мне нужны твои одежда, сапоги и мотоцикл». В фильме байкер пытается сопротивляться, но исход очевиден — куда ему до бездушной машины с шарнирами и мощными сервомоторами? Ни одного шанса.

РИА «Новости»

Нечто подобное происходит и сейчас. В роли могучего робота — Джо Байден и США. Правда, даже при максимальной натяжке совы на глобус они не так уж и могучи, если сравнивать с пресловутым роботом. Да, Байден тоже частенько надевает черные очки, но телом немощен, да и когнитивными способностями уже, мягко говоря, не блещет. И его страна, несмотря на всю показную мощь, точно под стать ему.

А в роли байкера — Германия. С тем отличием, что сопротивляться роботу она вполне может, и даже успешно. Да что там сопротивляться — Германия вполне в состоянии послать робота в пешее эротическое путешествие и показать средний палец. Робот, конечно, чем-то там подергает, но результата никакого не будет. Так и останется голым.

РИА «Новости»

Но вот что интересно — робот, то есть США, говорит байкеру, то есть Германии, снимать одежду и отдать мотоцикл. И байкер это все послушно исполняет! Даже не пытаясь сопротивляться!

Снимает портки, куртку-косуху и, угодливо склонившись, дает роботу ключи от своего байка. Более того, робот может даже от души врезать байкеру в челюсть, но тот только улыбнется и скажет спасибо.

Когда хозяин взорвал газопровод

Именно с этим я и могу сравнить нынешние отношения Германии и США. США лишили Германию дешевой энергии, взорвав «Северные потоки», США опустошают и без того нероскошные немецкие арсеналы, США перетягивают к себе энергоемкую немецкую индустрию, а теперь, по сообщениям от Bloomberg, США требуют переноса и немецкой оборонной промышленности на территорию США.

И байкер послушно снимает портки, отдавая их роботу. С улыбкой и заверениями в вечной преданности и дружбе. Хотя… Какая дружба может быть между насильником и жертвой изнасилования? Надо спросить Олафа Шольца. Похоже, он точно знает ответ.