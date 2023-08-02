Эксклюзив 02 августа 2023, 19:13 Уничтожение монумента «Родина-мать» — безумие. Били в русское — попали в своих Писатель Беседин: переделывая «Родину-мать», киевский режим бьет по психике украинцев РИА «Новости»

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В Киеве завершили демонтаж герба СССР с монумента «Родина-мать». Теперь власти планируют переименовать ее в «Украину-мать». О том, как воронка безумия продолжается разрастаться, писатель Платон Беседин рассказал в колонке для «360».

Далее — прямая речь.

О переустройстве монумента «Родина-мать», о его переделке, сказано ожидаемо много. Тем не менее не сказано главного. Тоже ожидаемо, кстати. И чтобы его произнести, это главное, важно найти первоисток.

В рамках чего происходит изменение монумента? Киевляне и гости столицы любили гулять возле него. Хорошо помню. Это близ Киево-Печерской лавры. В этом соседстве есть, кстати, что-то особенное — эклектика.

И то, что переделывают «Родину-мать», и то, что захватывают лавру, — опять же звенья одной цепи.

Мемориальный комплекс «Украинский государственный музей Великой Отечественной войны 1941–1945 годов», монумент «Родина-мать» / РИА «Новости»

Так вот, я не особо любил гулять там, по дорожкам возле монумента. Хотя вид открывался красивый, но подъемы, спуски — устаешь.

Сама «Родина-мать» поражала, но ее надо было видеть издалека. Не вблизи. Тот самый случай, «когда большое видится на расстоянии».

И вот киевский режим уничтожает это величие. В рамках чего, как я уже спросил? В рамках декоммунизации. А что такое декоммунизация? Все просто: это не только политическая, но и психологическая акция. Ведь город — это мы с вами. Город влияет на наши мысли, эмоции, желания, чувства. Его улицы — это своего рода кора головного мозга. Такие исследования есть, можно ознакомиться.

Город — и особенно его знаковые места — делает очень важную вещь: он сохраняет память. В нем спрятаны те маркеры, что служат нашему Я ориентирами. Может быть, это несколько сложная мысль, но ее важно уловить, а лучше — усвоить.

Город есть мы, наша идентичность, наша самость. Разрушая его, мы разрушаем собственную психику.

Поэтому, когда говорят, что уничтожения памятников, переименование городов, улиц — безумие, надо понимать это буквально. Да, безумие. В прямом смысле слова.

Переделывая герб на монументе, обезображивая его (а какое отношение трезубец имеет к «Родине-матери»?), режим бьет по психике украинцев, в первую очередь киевлян. Он деформирует его, а она, чего скрывать, уже и без того деформирована.

Я видел безумие на Евромайдане. Видел лично. И готов повторить: то, что там происходило, объясняется эффектом Люцифера (есть такой принцип в социальной психологии). Но безумие, как и зло, всегда разрастается. Это мы и наблюдаем сегодня. Воронка безумия — кто еще угодит в нее?

Киевский режим бьет не в советское даже, а в русское. Поэтому два рядом стоящих символа — лавру и монумент «Родина-мать» — обезображивают практически одновременно. Да, они били в русское, но, на самом деле, попали в своих же, добавив огненного безумия в проклятый украинский бедлам.