Мир 05 сентября 2022, 01:17 Поделиться Telegram

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Viber Умер Горбачев, МАГАТЭ на Запорожской АЭС, шенген без “упрощенки”. Неделя в фотогалерее Главные события России и мира с 29 августа по 4 сентября в фотогалерее «360» РИА «Новости»

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Первого президента СССР Михаила Горбачева похоронили на Новодевичьем кладбище Москвы. Он умер в Центральной клинической больнице после тяжелой болезни в 91 год. Миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС. Украинские боевики дважды пытались захватить станцию. Главы МИД ЕС договорились об отмене упрощенной выдаче шенгенских виз для россиян. Несколько стран пошли дальше. Об этих и других событиях, которые произошли в России и мире с 29 августа по 4 сентября в фотогалерее «360».

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Смерть Михаила Горбачева

Первый президент СССР Михаил Горбачев скончался в возрасте 91 года в Центральной клинической больнице Москвы после продолжительной болезни.

Об ушедшем из жизни политике на этой неделе говорили многие эксперты, ведущие политологи и общественные деятели.

Горбачева вспоминали, как доброжелательного и умеющего слушать людей лидера, называли его слишком добрым для сложного времени, в котором он жил, но при этом ставили в вину сближение с Западом и предательство идей КПСС. "Новости

Президент России Владимир Путин приехал на прощание с Михаилом Горбачевым прямо в больницу. Как пояснил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, на гражданскую панихиду глава государства попасть не мог из-за плотного графика.

Путин возложил к гробу Горбачева букет роз, несколько минут постоял и на прощание поклонился.

Торжественная церемония прощания с последним генсеком ЦК КПСС и первым президентом СССР Михаилом Горбачевым прошла в Колонном зале Дома Союзов. Там всегда проходила панихида по всем советским лидерам.

На церемонию приехал и общественные деятели, журналисты, артисты, политики, из-за большого наплыва желающих проститься с бывшим лидером Советского Союза церемонию продлили на два часа.

Гроб с телом Михаила Горбачева доставили на Новодевичье кладбище Москвы. Политика похоронили рядом с его супругой Раисой Максимовной.

МАГАТЭ доехало до ЗАЭС

Делегация Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) добралась до Запорожской АЭС 1 сентября.

Утром того же дня российские военные пресекли попытку захвата станции украинскими боевиками. Как сообщило Минобороны России, в районе станции высадились две группировки боевиков, которых успешно ликвидировали российские войска.

По данным ведомства, целью боевиков были иностранные специалисты, которых хотели взять в заложники с целью потребовать от международной общественности ввести вокруг станции демилитаризованную зону.

Генеральный секретарь МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что в ходе поездки на Запорожскую АЭС видел последствия и повреждения от обстрелов. Он подчеркнул, что целостность станции нарушали не один раз.

Он отметил, что некоторые системы безопасности станции работают с перебоями. Гросси подчеркнул, что сейчас главная цель не допустить ядерной катастрофы.

Глава МАГАТЭ покинул Запорожскую АЭС в тот же день. На станции остались только несколько специалистов. Двое из них останутся на постоянной основе.

Шенгену ограничили доступность

Министры иностранных дел Евросоюза договорились о прекращении облегченного виза режима с Россией. Это означает, что теперь сбор за получение шенгена вырастет, нужно предоставлять больше документов, а также сроки решения увеличатся.

Глава Европейской дипломатии Жозеп Боррель отметил, что это пока только договоренность. Окончательное решение должны поддержать все страны Евросоюза.

Сам он выступил против полного запрета и подчеркнул, что действовать нужно выборочно, а не закрывать въезд в Европу для всех росиян.

Но по своему поступили сразу четыре страны ЕС. Латвия, Литва, Эстония и Польша объявили, что приостанавливают выдачу виз для граждан России и прекращают действие ранее выданных документов. Поправки в национальное законодательство правительства республик введут в ближайшее время.

Приостановку действия упрощенного режима между Евросоюзом и Россией они назвали только первым шагом.

Российские туристы столкнулись с тем, что при попытке вернуться домой через таможню Финляндии у них забирают наличные евро.

Департамент таможенного контроля Финляндии объяснил, что санкции Евросоюза запрещают продавать, поставлять, переводить или экспортировать банкноты в Россию или любому физическому лицу.

Из правила есть исключения. Они касаются людей, которые едут в Россию и провозят валюту для личного использования. Но доказать это порой невозможно.

Учебный год без смартфонов

На этой неделе начался новый учебный год. Буквально за день до его начала министр просвещения России Сергей Кравцов объявил, что теперь школьникам нельзя пользоваться смартфонами на уроках.

Он пояснил, что это прописано в санитарных правилах. Министр добавил, что так дети станут меньше отвлекаться от занятий.

В Роспотребнадзору заявили, что запрет на смартфоны в школах действует с 2021 года. Маленькие экраны повышают нагрузку на зрение детей.

Против такого решения выступил заслуженный учитель России Евгений Ямбург. Он отметил, что смартфон нужен ребенку для связи с родителями. Кроме того, прогресс отменить нельзя.

Стрельба в Буэнос-Айресе

Вице-президент Аргентины Кристина Киршнер чуть не погибла от рук ранее судимого бразильца. Мужчина поджидал ее около дома с пистолетом. Когда он приставил оружие к голове политика выстрелить он не смог. Служба безопасности оперативно обезвредила нападавшего.

Глава Аргентины Альберто Фернандес призвал все политические силы осудить покушение своего заместителя. Он подчеркнул необходимость искоренить насилие и ненависть из речей политиков и СМИ.

Покушение может быть связано с судебным преследованием Киршнер. Ранее на занимала пост президента Аргентины. По делу о коррупции ей грозит 12 лет тюрьмы.

«Северный поток» поставили на паузу

Плановая остановка перекачки газа через трубопровод «Северный поток» может продлилась больше трех дней. Причиной стала выявленная неисправность последней турбины, которая позволяла прогонять газ в Европу в минимальных объемах.

Производитель детали компания Siemens Energy AG предложила провести ремонт, но в «Газпроме» заявили, что проводить работы негде.

Вице-премьер российского правительства Александр Новак заявил, что ответственность за проблемы с транзитом газа, лежит на странах Евросоюза, чьи санкции не позволяют проводить профилактику и ремонт оброрудования.

Западные СМИ спрогнозировали, что цены на газ, которые уже находятся на пике могут вырасти еще больше, если "Северный поток" не заработает. Как переживут осенне-зимний период в таких условиях страны Европы неизвестно.

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