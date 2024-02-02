Эксклюзив 02 февраля 2024, 23:33 Украину ждет «бунт скота». Гражданской войной страна уже не отделается Блогер «Голос Мордора»: Украину после заморозки конфликта ждет «бунт скота» РИА «Новости»

Читать 360tv в

Неоанацист Евгений Карась рассказал о последствиях заморозки боевых действий на Украине, отметив, что в стране «все будут против всех». В конечном итоге доведенных до отчаяния украинцев ждет даже не гражданская война, а нечто еще хуже, предположил автор Telegram-канала «Голос Мордора» в колонке для Telegram-канала «360».

Далее — прямая речь.

Реклама

А помните такого украинского нациста Евгена Карася? Он, в частности, прославился тем, что придумал «гениальный» способ опознавания российских диверсантов с помощью произношения слова «паляниця» (клубника на украинском языке — прим. ред.) в самом начале российской спецоперации на Украине. Да и вообще, персонаж колоритный, не отличающийся интеллектом, зато идейный нацик, по которому давно плачет не один фонарный столб.

Но вот в интервью информационной помойке УНИАН он выдал абсолютно здравую мысль — в случае заморозки боевых действий на фронте, на Украине начнется самая настоящая бойня. Все против всех. И он абсолютно прав.

РИА «Новости»

Социально-экономическая ситуация на Украине сейчас такая, что народ доведен до отчаяния и держать его в стойле можно лишь под страхом, а боевые действия в этом деле отличное подспорье. Люди боятся что-то требовать, даже соблюдения своих элементарных прав.

Украинцы сейчас превращены в самый настоящий безмолвный скот, за частью которого идет еще и активная охота. На фронте сотни тысяч недовольных мобилизованных, которые воевали только под страхом пулемета, направленного в спину.

Про проблемы с выплатами военным, которым надо содержать свои семьи, тоже все хорошо известно. А кроме того — на Украине сейчас просто куча оружия.

И вот, представим, что фронт замирает, пусть даже вялые бои и продолжаются, но официально идут переговоры о каком-то мире. Вожжи, которые сейчас натянуты до предела, так или иначе придется немного отпустить. Да и часть армии отправить по домам, чтобы не кормить, потому что элементарно нечем.

Сначала вспыхнут мотивированные нацистские подразделения. Понятно, что для них это «зрада», и они попробуют снести действующую власть. Возможно, власть с ними справится, но затем в дело вступит криминал, да и просто голодный озлобленный народ.

Pxhere

Никакого майдана не будет, потому что всем будет плевать, кто там у власти. Будут массовые грабежи и кровавая дележка оставшихся ресурсов. И те, у кого есть оружие и кому надо кормить свои семьи, прекрасно знают, что нужно в этом случае делать.

Это сложно будет назвать даже гражданской войной. В ней у сторон есть хоть какие-то идеи, а тут главной идеей будет элементарно пожрать, да припасти что-то на следующий день. И драка будет по-настоящему беспощадной, потому что для простого человека это куда важнее всех политических идей.

Евген Карась знает о чем говорит, потому что знает своих соотечественников. Обращение людей в скот имеет и еще одну, неприятную сторону. Как только этот скот чувствует, что удавка ослабла, он начинает буйствовать и сносить все на своем пути. Я уж не говорю о том, что не успевшие сбежать военкомы будут висеть спелыми грушами на деревьях. И это еще те, кому повезет остаться не разорванным на куски.

Конфликт с Россией — единственный способ, которым эта страна-недоразумение может сейчас существовать, подобно наркоману, в самой крайней стадии, когда он уже вообще не может без больших доз своей отравы. Для Украины такой отравой стал конфликт, и это произошло еще в 2014 году.

Наркоман либо погибает, либо вылечивается, пусть и с огромным трудом. Так что выбор у народа Украины очень небольшой.