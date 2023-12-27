Мир 27 декабря 2023, 16:25 Европейская помощь не спасет. Украину утвердят в статусе «сбитого летчика» Украинский политик Олейник: ЕС найдет способ собрать деньги для Украины Фото: Klaus-Dietmar Gabbert / Global Look Press

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Европа спешно ищет лазейки, чтобы обойти вето Виктора Орбана и таки перечислить деньги Украине. Однако простые европейцы вряд ли поддержат очередное нецелевое использование их налогов. Да и руководство многих стран начало прикрывать кран с подарками.

Пути в обход Венгрии

Евросоюз обсудил новый план финансирования Украины на 20 миллиардов евро. Ранее финансовую помощь заблокировал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Теперь страны ЕС думают, как обойти запрет. Официально вопрос о дополнительном выделении денег украинцам будут обсуждать в 2024 году.

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Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер заявил, что не видит причин наращивать военные и финансовые поставки Украине. Германия и так один из самых крупных доноров, к тому же она принимает у себя украинских беженцев. Поэтому пусть другие европейские страны увеличат свои доли помощи, сообщил канал N-TV.

Высказался и премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер. Он заявил, что пора положить конец конфликту на Украине: для этого необходимы переговоры враждующих сторон, причем украинцам стоит смириться с тем, что «определенные территории будут временно недоступны».

Евросоюз старается отсрочить свое поражение

Украинский политик Владимир Олейник в разговоре с «360» пояснил, что европейцы будут смотреть на американцев. Президент США Джо Байден дал четкий сигнал ЕС, что теперь конфликт на Украине — это их конфликт.

Все как в известной в песне: сладкую ягодку ели вместе, а вот горькую оставили для ЕС. В том числе вопрос финансирования.

Европа действительно настроена поддержать Украину: там понимают, что речь идет не о конфликте России с Украиной. Это конфликт с Западом, НАТО и ЕС. И российская победа станет их общим проигрышем. Владимир Олейник

Политик отметил, что в западных странах начались процессы полураспада. Идет смена руководства — например, в Словакии и Нидерландах к власти пришли противники продолжения украинского конфликта. На очереди Соединенные Штаты, Франция, Германия.

«Евросоюз всеми силами старается отсрочить свой неизбежный провал. Ведь у них есть команда из Вашингтона: до 24 ноября 2024 года, то есть до выборов президента США, не допустить поражения Украины», — уточнил Олейник.

Украина должна воевать своими силами

Евросоюзу будет довольно просто обойти все возражения при выделении очередного денежного транша для Украины, добавил Олейник. Ведь, помимо коллективных решений, ЕС может пойти на заключение двусторонних договоров.

Например, сформируют определенный фонд и каждая страна, которая имеет намерение оказать помощь, выделит свою долю. Так и наберут 20 миллиардов и напрямую отправят Украине. При таком раскладе Венгрия не будет иметь право блокировать решение какой-то отдельной страны. Владимир Олейник

Тем не менее Украину не спасут крохи с барского стола. Это только водку пьют на чужие деньги, а воевать нужно на свои, рассчитывая возможности, которые могут дать производство и экономика страны, подчеркнул политик. Иначе получается просто безумие.

Кстати, порывы продолжить субсидировать ВСУ сильно не нравятся простым европейцам, напомнил Олейник. В той же Германии в начале января анонсировали серьезную забастовку практически всех профсоюзов — люди недовольны действиями властей

Заводы и предприятия закрываются, а правительство вдруг заявляет, что необходимо поднять и ввести дополнительные налоги для помощи Украины. Это все не нравится немцам, поэтому еще посмотрим, дадут они деньги или нет. Владимир Олейник

Американцы вовсе стараются убирать Украину из повестки дня, ведь у ВСУ нет никаких успехов, подчеркнул собеседник «360». Хотя администрация Джо Байдена старается подать результаты 2023 года как прорыв. Дескать, они все-таки не допустили победу России. Теперь пускай разбираются европейцы. Потерпят поражение? Но ведь не США, а европейцы и украинцы.

Зато республиканцы непременно будут накачивать украинскую повестку на выборах, констатировал Олейник. Но не потому, что Украина стала для Соединенных Штатов вторым Афганистаном — дело в коррупционном скандале, в котором замешано семейство Байдена.