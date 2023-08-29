29 августа 2023, 14:57
Зеленский, Залужный или тайный кандидат? Украину принудят к президентским выборам
Политолог Станкевич: Украине придется провести президентские выборы — 2024
Украина, которая еще недавно отрицала возможность каких-либо выборов, начала обсуждать их проведение. Скорее всего, избирать нового президента украинцы будут в 2024 году. Эксперты уверены, что неважно, кто именно победит — снова Зеленский, главком Валерий Залужный или пока еще тайный кандидат. Все они будут работать не для своей страны, а на благо Запада.
Далее — прямая речь собеседников «360».
Политолог и независимый аналитик Сергей Станкевич
Украина проведет президентские выборы
Сейчас это практически неизбежно: выборы на Украине пройдут, как минимум президентские. Тем более что это не противоречит Конституции, а лишь закону о военном положении. Но его в этой части запросто можно поправить.
Важно, что нынешние парламент и президент избирались в принципиально других условиях: их выбирали под другие задачи и с другим мандатом. Сейчас в украинском обществе созрело иное отношение к происходящему. Появился новый практический запрос, адресованный власти.
И власть должна выйти на выборы и подтвердить свое право: или продолжать военные действия, или разворачивать ситуацию к каким-то мирным переговорам о дипломатическом урегулировании конфликта. Право избирателей Украины — сделать выбор и наделить своих представителей соответствующим мандатом.
Если президент Украины Владимир Зеленский предпочтет просто продлить свои полномочия и полномочия парламента, он рискует вызвать кризис доверия. Сейчас у него высокий рейтинг, но в этом случае может произойти его обрушение.
Кроме того, коалиции Rammstein будет крайне сложно продолжать ежемесячно передавать огромные деньги людям, которые просто сами продлили свой срок нахождения у власти. Такая позиция лишает возможности тех, кто помогает сейчас Украине, делать это и дальше.
Это серьезнейший вызов. Достаточно авторитетный американский сенатор США от Республиканской партии Линдси Грэм, будучи в Киеве, прямым текстом сказал: «Будьте любезны, выборы проведите!» Поэтому деваться некуда, и президентские выборы в следующем году на Украине пройдут.
Как именно выборы организуют и будут ли они реальными — уже отдельный вопрос. Но то, что без них не обойтись, это понятно. Хотя для действующего президента это риск: придется открыть каналы для прямой публичной критики власти, которую сейчас там не допускают.
Наиболее очевидная альтернатива Зеленскому — главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Его так просто не остановишь и не подвинешь. Конечно, у президента и его команды есть желание обойтись без выбора, но эту возможность у них отнимают. Так что это такой драматический выбор, от него никуда не спрятаться.
Научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев
Выборы — не гарантия победы
Если американцы нажмут на украинские власти, то они проведут выборы. Однако похоже, что Запад скорее хочет делегитимизировать Зеленского. Дело в том, что ему будет трудно заключить мир: слишком много успел наговорить.
Понятно, что вместо выборов будет действие по принципу «важно не как голосует, а как считают». Вот и посмотрим, как они будут считать и что будет потом. Ведь можно Майдан и против Зеленского организовать, был бы человек хороший.
Не думаю, что выборы во время конфликта повысят шансы действующего президента на переизбрание — они лишь закрепляют позицию, а не создают ее. Если люди верят своему президенту, то галочки в бюллетенях это покажут. А вот провести выборы, чтобы народ больше тебе верил, не получится.
Сегодня, в условиях военных действий, политический класс Украины растворился в тумане. Поэтому в этой ситуации трудно сказать, какой политик мог бы создать конкуренцию Зеленскому. Хотя вполне возможно, что он есть и даже уже подготовлен. Из военных лучшая кандидатура — главком Залужный.
Политик Франц Клинцевич
Зеленскому уготована роль жертвы
Уверен, что выборы проведут во время конфликта. Это указание Зеленскому, который пытался от этой темы уйти, так как у него крайне низкий рейтинг. Но все будет организовано и нарисовано.
Благодаря Великобритании информационно-психологическая работа на Украине достигла совершенства. Запугав и переформатировав сознание людей, эти выборы и проведут. Они будут необъективны, не до конца законны и с абсолютным нарушением всего действующего международного и внутреннего законодательства.
Но главный вопрос не в том, кто будет украинским президентом в дальнейшем. Важно, как будут развиваться все события на Украине. А Зеленский, скорее всего, закончит свою жизнь сакральной жертвой, на фоне которой, как всегда, обвинят Россию.
Будут назначены другие люди, которые обозначат эти выборы, сделают их законными. Все европейское сообщество их признает, и ничего не поменяется. В ближайшее время НАТО раскроется, мы определим четкие ориентиры своих действий. И к концу 2024 года все задачи специальной военной операции по демилитаризации Украины мы закончим.
Останется только денацификация. Это большой, длительный и серьезный путь, но, к сожалению, нам предстоит его пройти.
Владимир Зеленский
Запад
Украина
выборы
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