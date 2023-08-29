Top.Mail.Ru
Выборы президента Украины — 2024: будут ли они, кто кандидат | 360°

Мир

29 августа 2023, 14:57

Зеленский, Залужный или тайный кандидат? Украину принудят к президентским выборам

Политолог Станкевич: Украине придется провести президентские выборы — 2024

Читать 360tv в

Украина, которая еще недавно отрицала возможность каких-либо выборов, начала обсуждать их проведение. Скорее всего, избирать нового президента украинцы будут в 2024 году. Эксперты уверены, что неважно, кто именно победит — снова Зеленский, главком Валерий Залужный или пока еще тайный кандидат. Все они будут работать не для своей страны, а на благо Запада.

Далее — прямая речь собеседников «360».

1

Политолог и независимый аналитик Сергей Станкевич

Украина проведет президентские выборы

Сейчас это практически неизбежно: выборы на Украине пройдут, как минимум президентские. Тем более что это не противоречит Конституции, а лишь закону о военном положении. Но его в этой части запросто можно поправить.

Важно, что нынешние парламент и президент избирались в принципиально других условиях: их выбирали под другие задачи и с другим мандатом. Сейчас в украинском обществе созрело иное отношение к происходящему. Появился новый практический запрос, адресованный власти.

И власть должна выйти на выборы и подтвердить свое право: или продолжать военные действия, или разворачивать ситуацию к каким-то мирным переговорам о дипломатическом урегулировании конфликта. Право избирателей Украины — сделать выбор и наделить своих представителей соответствующим мандатом.

Официальное интернет-представительство президента Украины

Если президент Украины Владимир Зеленский предпочтет просто продлить свои полномочия и полномочия парламента, он рискует вызвать кризис доверия. Сейчас у него высокий рейтинг, но в этом случае может произойти его обрушение.

Кроме того, коалиции Rammstein будет крайне сложно продолжать ежемесячно передавать огромные деньги людям, которые просто сами продлили свой срок нахождения у власти. Такая позиция лишает возможности тех, кто помогает сейчас Украине, делать это и дальше.

Это серьезнейший вызов. Достаточно авторитетный американский сенатор США от Республиканской партии Линдси Грэм, будучи в Киеве, прямым текстом сказал: «Будьте любезны, выборы проведите!» Поэтому деваться некуда, и президентские выборы в следующем году на Украине пройдут.

Как именно выборы организуют и будут ли они реальными — уже отдельный вопрос. Но то, что без них не обойтись, это понятно. Хотя для действующего президента это риск: придется открыть каналы для прямой публичной критики власти, которую сейчас там не допускают.

Наиболее очевидная альтернатива Зеленскому — главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Его так просто не остановишь и не подвинешь. Конечно, у президента и его команды есть желание обойтись без выбора, но эту возможность у них отнимают. Так что это такой драматический выбор, от него никуда не спрятаться.

2

Научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев

Выборы — не гарантия победы

Если американцы нажмут на украинские власти, то они проведут выборы. Однако похоже, что Запад скорее хочет делегитимизировать Зеленского. Дело в том, что ему будет трудно заключить мир: слишком много успел наговорить.

Понятно, что вместо выборов будет действие по принципу «важно не как голосует, а как считают». Вот и посмотрим, как они будут считать и что будет потом. Ведь можно Майдан и против Зеленского организовать, был бы человек хороший.

Не думаю, что выборы во время конфликта повысят шансы действующего президента на переизбрание — они лишь закрепляют позицию, а не создают ее. Если люди верят своему президенту, то галочки в бюллетенях это покажут. А вот провести выборы, чтобы народ больше тебе верил, не получится.

Сегодня, в условиях военных действий, политический класс Украины растворился в тумане. Поэтому в этой ситуации трудно сказать, какой политик мог бы создать конкуренцию Зеленскому. Хотя вполне возможно, что он есть и даже уже подготовлен. Из военных лучшая кандидатура — главком Залужный.

3

Политик Франц Клинцевич

Зеленскому уготована роль жертвы

Уверен, что выборы проведут во время конфликта. Это указание Зеленскому, который пытался от этой темы уйти, так как у него крайне низкий рейтинг. Но все будет организовано и нарисовано.

Благодаря Великобритании информационно-психологическая работа на Украине достигла совершенства. Запугав и переформатировав сознание людей, эти выборы и проведут. Они будут необъективны, не до конца законны и с абсолютным нарушением всего действующего международного и внутреннего законодательства.

Но главный вопрос не в том, кто будет украинским президентом в дальнейшем. Важно, как будут развиваться все события на Украине. А Зеленский, скорее всего, закончит свою жизнь сакральной жертвой, на фоне которой, как всегда, обвинят Россию.

Так видит ситуацию на Украине знаменитый американский художник японского происхождения Тацуя Исида
Так видит ситуацию на Украине знаменитый американский художник японского происхождения Тацуя Исида

Будут назначены другие люди, которые обозначат эти выборы, сделают их законными. Все европейское сообщество их признает, и ничего не поменяется. В ближайшее время НАТО раскроется, мы определим четкие ориентиры своих действий. И к концу 2024 года все задачи специальной военной операции по демилитаризации Украины мы закончим.

Останется только денацификация. Это большой, длительный и серьезный путь, но, к сожалению, нам предстоит его пройти.

Владимир Зеленский

Запад

Украина

выборы

Реклама

Реклама