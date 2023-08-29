Украина, которая еще недавно отрицала возможность каких-либо выборов, начала обсуждать их проведение. Скорее всего, избирать нового президента украинцы будут в 2024 году. Эксперты уверены, что неважно, кто именно победит — снова Зеленский, главком Валерий Залужный или пока еще тайный кандидат. Все они будут работать не для своей страны, а на благо Запада.

Далее — прямая речь собеседников «360».

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Политолог и независимый аналитик Сергей Станкевич

Украина проведет президентские выборы

Сейчас это практически неизбежно: выборы на Украине пройдут, как минимум президентские. Тем более что это не противоречит Конституции, а лишь закону о военном положении. Но его в этой части запросто можно поправить.

Важно, что нынешние парламент и президент избирались в принципиально других условиях: их выбирали под другие задачи и с другим мандатом. Сейчас в украинском обществе созрело иное отношение к происходящему. Появился новый практический запрос, адресованный власти.

И власть должна выйти на выборы и подтвердить свое право: или продолжать военные действия, или разворачивать ситуацию к каким-то мирным переговорам о дипломатическом урегулировании конфликта. Право избирателей Украины — сделать выбор и наделить своих представителей соответствующим мандатом.

Официальное интернет-представительство президента Украины

Если президент Украины Владимир Зеленский предпочтет просто продлить свои полномочия и полномочия парламента, он рискует вызвать кризис доверия. Сейчас у него высокий рейтинг, но в этом случае может произойти его обрушение.

Кроме того, коалиции Rammstein будет крайне сложно продолжать ежемесячно передавать огромные деньги людям, которые просто сами продлили свой срок нахождения у власти. Такая позиция лишает возможности тех, кто помогает сейчас Украине, делать это и дальше.

Это серьезнейший вызов. Достаточно авторитетный американский сенатор США от Республиканской партии Линдси Грэм, будучи в Киеве, прямым текстом сказал: «Будьте любезны, выборы проведите!» Поэтому деваться некуда, и президентские выборы в следующем году на Украине пройдут.

Как именно выборы организуют и будут ли они реальными — уже отдельный вопрос. Но то, что без них не обойтись, это понятно. Хотя для действующего президента это риск: придется открыть каналы для прямой публичной критики власти, которую сейчас там не допускают.

Наиболее очевидная альтернатива Зеленскому — главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Его так просто не остановишь и не подвинешь. Конечно, у президента и его команды есть желание обойтись без выбора, но эту возможность у них отнимают. Так что это такой драматический выбор, от него никуда не спрятаться.