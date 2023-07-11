Мир 11 июля 2023, 17:55 Украину примут в НАТО? Что говорят мировые политики о саммите альянса в Вильнюсе Песков: вступление Украины в НАТО является угрозой для всей Европы nato

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Главной темой саммита НАТО в Вильнюсе стала Украина. Власти страны в течение нескольких недель прямым текстом выпрашивали приглашение в альянс, но пока так его и не дождались. Редакция «360» изучила, что сегодня говорят и пишут на эту тему в мировых СМИ.

Президент США Джо Байден заявил корреспонденту CNN, что Украина пока не готова к членству в НАТО, особенно в разгар специальной военной операции.

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Позиция в альянсе

Одним из важных шагов для дальнейших перспектив вступления Украины в военно-политический блок будет создание совета НАТО — Украина, несмотря на отсрочку принятия страны в альянс. Собрание совета планируют провести уже завтра. Создание совета Украина — НАТО позволит официальному Киеву занять более высокую позицию в альянсе, уверена научный сотрудник аналитического центра Королевского института объединенных служб в Лондоне Эмили Феррис. Свое мнение она высказала американскому изданию Time.

Тем временем Украина положительно отреагировала на принятие такого решения.

«Благодаря участию в совете мы ожидаем получить необходимую практическую помощь и советы для нашего будущего членства», — заявил украинский депутат Егор Черниев в беседе с Time.

Вклад в устойчивость

Украине продолжают оказывать помощь страны — члены НАТО. Франция и Германия предпринимают усиленные меры для поддержки Киева. Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал поставить официальному Киеву ракеты с дальностью до 300 километров.

«Поставка оружия поможет Украине увеличить оборонную мощь», — заявил он по прибытии на саммит НАТО в Брюссель.

Германия тоже сообщила о военной поддержке Украины. Министерство обороны страны заявило о завершении подготовки пакета военной помощи Украине на сумму 700 миллионов евро. Министр обороны Борис Писториус отметил, что это вклад Берлина.

«С помощью пакета военной помощи мы вносим важный вклад в укрепление устойчивости Украины», — отметил он.

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Мнения разделились

Страны — члены НАТО выразили неоднозначное мнение по поводу вступления Украины в Североатлантический альянс. К примеру, президент Литвы Гитанас Науседа выразил надежду, что стране укажут «четкий путь вступления в НАТО». В то же время премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш отметил, что Украина де-факто уже является участником альянса.

«Украина уже давно интегрирована в НАТО посредством поставок оружия», — заявил Кариньш Tagesschau.

За принятие Украины в состав НАТО после завершения СВО также выступила премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Она заявила AFP, что поддерживает стремление официального Киева к членству в военно-политическом блоке. Однако признала, что страна не сможет присоединиться к альянсу до тех пор, пока на ее территории ведутся боевые действия.

«Мы считаем, что место Украины — в НАТО, потому что это единственная гарантия безопасности, которая позволит защитить страну», — сказала Каллас в беседе с AFP.

Другие страны были гораздо более сдержанными. Как сообщил Tagesschau, США и Германия предпочитают не брать на себя конкретных обязательств. По словам канцлера ФРГ Олафа Шольца, сейчас стране следует сосредоточиться на продолжении оказания военной, экономической и политической поддержки Украине.

Угроза для Европы

Вероятное вступление Украины в Североатлантический альянс может быть крайне опасным для безопасности всей Европы. Те, кто принимают подобного рода решения, должны это учитывать, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это действительно таит в себе очень большие опасности. Те, кто будут принимать это решение, должны отдавать себе в этом отчет», — заявил Песков в беседе с журналистами, передал ТАСС.

Пресс-секретарь российского президента также предложил отказаться от анализа плана по ускоренному вступлению Украины в НАТО. По его словам, какая именно точка зрения возобладает, весь мир узнает уже «в ближайшие дни».