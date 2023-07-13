Эксклюзив 13 июля 2023, 11:22 Украину положили на алтарь русофобии и режут по кусочкам. Поддержка НАТО принесла стране колоссальные потери Блогер «Голос Мордора»: поддержка НАТО принесла Украине огромные потери РИА «Новости»

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Украину не пригласили в НАТО во время саммита альянса в Вильнюсе. Президент Владимир Зеленский практически закатил из-за этого истерику и начал шантажировать лидеров военно-политического блока. Украинского лидера даже заподозрили в желании увидеть Европу в огне и крови. К тому же поддержка НАТО принесла Украине только потери и отсрочила возможность закончить конфликт, заявил автор Telegram-канала «Голос Мордора» для «360». Далее — прямая речь

Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в Facebook* поблагодарил НАТО за саммит и поддержку. Конечно, это можно расценивать как некий пинок Зеленскому, который получил хороший нагоняй от одного из своих хозяев, министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, за то, что «тварь неблагодарная» и вне зависимости от результатов саммита по любому должен был сказать спасибо с глубоким поклоном. Но самое интересно в другом…

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Юра Луценко так расчувствовался, что заявил: без поддержки НАТО конфликт мог бы кончиться капитуляцией Украины еще в марте 2022 года.

«Могилизация» и облава

Какова цена поддержки? По некоторым данным — больше трехсот тысяч безвозвратных потерь украинской армии и других силовых ведомств. Повальное бегство с Украины тех, кто еще может убежать. Мобилизация, которую правильно называют «могилизацией» и которая больше похожа на какую-то облаву. Кроме того, разрушенная инфраструктура, огромное количество потерянных промышленных объектов; про долги, в которые залезла Украина, можно и не говорить.

Украина продолжит терять человеческий капитал либо в мясных штурмах, либо в качестве беженцев.

А перспективы? Все та же капитуляция, но уже с катастрофическими потерями для Украины. Возможно, встанет вопрос и о самом существовании этого государства в нынешнем виде. Но до этого еще пройдет какое-то время.

Гибель тысячи человек на руках глав альянса

Юра Луценко прямо признает, что кровь всех погибших украинцев — вина именно НАТО. Даже не руководства Украины, потому что оно полностью несамостоятельно и является лишь неким колониальным менеджментом.

А что было бы, если бы конфликт закончился в марте 2022 года? Условия, которые выдвигались Россией, были очень даже вегетарианские, мягкие. Украина вполне могла согласиться на их выполнение без особых для себя потерь. Более того — в итоге она приобрела бы даже больше выгод и преференций.

Но мир Украине не разрешили. Ее просто положили на алтарь русофобии и медленно режут по кусочкам, принося в жертву своим кровожадным богам.

Страны — участницы НАТО накормили украинского президента Владимира Зеленского обещаниями и заверениями. Дело в том, что альянс устраивает нынешнее положение Украины и менять это ему невыгодно.

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