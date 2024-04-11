Эксклюзив 11 апреля 2024, 23:37 Украину отбросит во времена лампочки Ильича Блогер «Голос Мордора»: Россия выдирает Украине энергетические зубы РИА «Новости»

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Россия ответила Украине на атаку по своим энергетическим объектам. Нехватка электроэнергии в тылу будет ударом для всем видам военной деятельности, в том числе мобилизации. Кусаться киевский режим станет гораздо слабее, а скоро и вовсе окажется без зубов. На это автор Telegram-канала «Голос Мордора» указал в колонке для Telegram-канала «360».

Далее — его прямая речь.

Нынешние удары по энергетическим объектам Украины — это точно нечто большее, чем ответ России на атаку по ее энергетическим объектам. Это важнейший шаг в рамках демилитаризации и, скорее всего, подготовка к неким крупным действиям российских войск, которых мы все ждем.

Энергетика — вопрос прочности тыла. А без тыла невозможны действия и на фронте. Очевидно, что от энергетики зависит абсолютно все. В первую очередь — промышленность и транспорт.

Тут недавно все западные друзья Украины весело рассказывали, что они сейчас построят на территории Украины заводы, и необходимые виды оружия она сможет производить сама.

Но это уже представляется невозможным, так как электроэнергии элементарно не хватит. Дизельных и бензиновых генераторов может хватить лишь на маленькие мастерские, но российские военные работают над тем, чтобы и топливо стало проблемой для Украины.

Нехватка электроэнергии в тылу ударит по всем видам военной деятельности, даже по мобилизации, так как многие данные хранятся в электронном виде и могут стать недоступными. Конечно, за пушечным мясом гоняться не перестанут, но эта задача будет осложнена.

Будет нарушена и связь, так как энергии будет не хватать и для нее. И если вынос энергетической инфраструктуры продолжится такими темпами, то уже в мае Украина отбросит во времена лампочки Ильича.

Потому что атомные электростанции просто не потянут всю нагрузку, да и снизить их производительность тоже не составляет особого труда, даже не нанося по ним ударов.

Danil Shamkin / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Импорт из соседних стран тоже станет проблемой, так как бить начали и по тем подстанциям, которые обеспечивают перетоки энергии. Да и на фронте тоже нужна электроэнергия, в том числе для многих видов оружия, которые питать придется тоже от переносных генераторов, что добавить проблем.

Образно говоря, сейчас выдираются энергетические зубы Украины. И кусаться теперь она сможет куда слабее. А с учетом того, что многие проблемы имеют накопительный эффект, все они могут в один прекрасный момент обернуться настоящей военной катастрофой. И она с каждым днем становится все ближе.

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