Мир 07 августа 2023, 13:37 Украину обвинили в прикрытии работы черных трансплантологов Официальный представитель МИД Захарова назвала Украину лидером черной трансплантологии Freepik

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Незаконное изъятие и продажа человеческих органов практикуется на Украине уже много лет. Порочная практика вывела страну в лидеры черной трансплантологии. Об этом в своей статье написала официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова. Текст опубликован на сайте внешнеполитического ведомства.

Она отметила, что черные хирурги начали орудовать на Украине еще в 90-е годы прошлого века, но с наступлением нулевых проблема начала расти, а дополнительный импульс получила после государственного переворота в Киеве в 2014 году и последующего за ним конфликта в Донбассе.

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«В ОБСЕ констатировали, что в местах массовых захоронений в районах боевых действий были найдены тела людей с изъятыми внутренними органами, скорее всего, это жертвы нелегальных трансплантологов», — написала Захарова.

Дипломат отметила, что после начала специальной военной операции власти Украины законодательно упростили работу трансплантологов. В декабре прошлого года Верховная рада разрешила изымать органы у умерших без их прижизненного согласия или соглашения с родственниками.

Право на передачу органов передали главным врачам больниц или командирам военной части. Но на этом власти не остановились. В этом году от уплаты НДС освободили частные клиники, проводящие такие операции.

Упрощением работы воспользовались черные трансплантологи, которые начали выставлять человеческие органы на торги.

По ее словам, потрошители готовы доставить любой орган в страны Евросоюза в короткий срок, изъяв органы у умершего совсем недавно человека.

Представитель МИД напомнила, что в июне 2023 года на границе Украины и Словакии задержали мужчину, который использовал работу в благотворительной организации для прикрытия торговли украинскими детьми, которых использовали в том числе как доноров органов. После выхода под залог в один миллион гривен обвиняемый исчез.

Захарова подчеркнула, что торговля органами на Украине проходит не только в даркнете, но и офлайн. В частности она рассказала, что по соглашению с Минздравом одной из стран НАТО украинские власти поставили вагон-рефрижератор с частями тела и органами.

«Это однозначно говорит о том, что украинское государство покрывает кровавый бизнес и потворствует ему. Есть также данные, которые свидетельствуют о причастности к нему окружения Владимира Зеленского», — подчеркнула Захарова.

Как напомнила газета «Известия», секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что киевский режим принудительно использует раненых военных в качестве доноров органов.

Заместитель главного редактора еженедельника «Литературная Россия», военный журналист Алексей Борзенко в беседе с «360» заявил, что торговля человеческими органами входит в четверку самых прибыльных нелегальных бизнесов. Он отметил, что в мире уже много лет действует подпольный концерн, который работает в местах вооруженных конфликтов, забирая органы у раненых. При этом в обычное время все его участники — это врачи, которые ведут свою практику в ничем не примечательных клиниках.