Эксклюзив 16 ноября 2022, 19:24 Украину никто не накажет. За ударом по Польше могут стоять британские спецслужбы Журналист Авва: за ударом по Польше могут стоять британские спецслужбы Запуск С-300 во время учений на Украине, 2021 / Викимедиа

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Все уже знают, что ракеты, убившие двоих поляков в Люблинском воеводстве, принадлежат украинской ПВО. Однако Запад, который поначалу скоропалительно обвинил Россию, не собирается наказывать истинных виновников налета. Украину не решаются даже пожурить. Возможно, дело в том, что за ракетными ударами стоит другое государство, рассказал «360» латвийский журналист Вадим Авва.

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Ракеты направляли британцы

Хотя американский президент Джо Байден заявил, что средства слежения НАТО зафиксировали украинский выстрел, наверняка мы это не знаем. Весьма вероятно, что он был подготовлен Лондоном. Сегодня это главный инициатор эскалации войны на Украине.

Падения ракет на территорию Польши могли быть провокацией, организованной британскими спецслужбами, чтобы продвинуть степень соучастия западных военных на более высокую ступень. То есть именно Лондон подталкивает мир к первой ядерной войне.

Рассуждать о том, как они будут оправдываться, бесполезно. Вот характерная деталь: еще вчера ночью было известно, чья это ракета, откуда она прилетела. Однако сегодня в первой половине дня прибалтийские СМИ распространяли фейк о том, что это русские обстреляли Польшу.

Западный обыватель живет в совершенно искаженной медиакартинке: там существует суверенитет Украины, агрессия России. Там нет убиваемых восемь лет русских в Донбассе, националистического террора, системного геноцида против исторических традиционных русских общин. Все это неважно.

Им важно уничтожить Россию. Поэтому инцидент с ракетами нужно воспринимать как инструмент поднятия ставок. Похоже, Варшава была готова ввести войска на территорию Украины, но пока поляков окоротил Вашингтон.

Место падения ракет на территории населенного пункта Пшеводув в Польше / Telegram

Неизвестно, насколько у администрации Байдена хватит сил удерживать в рамках безумцев на Украине, в Прибалтике и Польше, которых американцы сами и вырастили. Ведь один из американских генералов уже заявил, что ядерный взрыв в Европе существенных угроз для США не представляет.