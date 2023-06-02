Эксклюзив 02 июня 2023, 20:04 Сказки Вашингтонского леса «Голос Мордора»: Запад будет и дальше использовать Украину для борьбы с Россией РИА «Новости»

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Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз попросил принять страну в НАТО. Руководство Североатлантического альянса не раз давало понять, что в ближайшей перспективе это невозможно — по крайней мере до тех пор, пока продолжается конфликт. Автор Telegram-канала «Голос Мордора» специально для Telegram-канала «360» порассуждал об отношениях Запада и Украины. По его мнению, у США несколько другие планы на украинскую землю.

Далее — прямая речь.

Судьбу Украины решат США

Помнится, Зеленский пару дней назад гордо заявил, что если на июльском саммите НАТО в Вильнюсе Украину не позовут в альянс, то и делать ему там нечего, и он туда не поедет. Вот и проверим, насколько Зеленский сдерживает свои обещания. Хотя… Чего тут проверять-то? Поедет как миленький. Потому что говорить он может все что угодно, а вот реально выступать против своих хозяев не может.

Это просто какая-то дикая, нереальная необучаемость. Уже всему миру понятно, что Украину, по крайней мере до полного окончания конфликта, никто ни в какое НАТО не примет. Да и после этого — тоже вопрос. Понятно, что страны Прибалтики и Польша этого требуют и бьют копытцами, но решают вовсе не они. Решают большие дяди за Атлантическим океаном, а у них на Украину свои виды. И, скорее всего, вступление Украины в альянс точно этим видам не соответствует.

Сказки о ЕС и НАТО

То, что происходит сейчас, с точки зрения Запада — идеальная прокси-война. Понятно, что повоевать с Россией всем так или иначе очень хотелось, но делать это боязно. Что-то там пытались сделать в Сирии, но тоже с помощью прокси-террористов, что-то мутили в Африке, откуда западников сейчас с треском выставляют. Но Украина преподнесла Западу самый настоящий бесценный подарок — она готова сражаться с Россией до последнего украинца и, в общем-то, не требует ничего особенного взамен. Единственное желание — возьмите нас в ЕС и НАТО, и обещать это можно, но обещать — вовсе не значит жениться.

Полигон для сражения с Россией

Нынешний статус Украины для Запада удобен во всех аспектах. Во-первых, это огромная ЧВК, нанятая Западом для сражения с Россией, причем за очень малый прайс, во-вторых, идеальный полигон для испытания новейших вооружений. И самое главное — никаких обязательств! Запад очень не хочет прямого боестолкновения с Россией, а если принять Украину в НАТО — такое столкновение неизбежно. Да и много другой головной боли появится, если даже учесть, что большого конфликта как-то удастся избежать. Например, Украина станет идеальной «черной дырой» для западных вооружений. Они и сейчас умудряются ими торговать, а в мирное время поставят дело на поток.

В общем, ждать Украине придется еще очень долго и не факт, что она дождется. Но самый главный вопрос — а будет ли потом существовать такая Украина, которая хочет в НАТО?