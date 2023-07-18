Мир 18 июля 2023, 15:14 «Расчет на дураков». Украину лишили наживы, прекратив зерновую сделку Экономист Дудчак: на зерновой сделке наживались коррупционеры из ЕС и с Украины Freepik

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Украина всеми силами старается вдохнуть жизнь в прекратившую свое действие зерновую сделку. Впрочем, не она одна — помимо украинцев, в коррупционной схеме, в которую превратилось соглашение, замешано достаточно деятелей ЕС и правительств европейских стран. Однако теперь у них нет гарантий безопасности в Черном море, которое, кстати, сами украинцы щедро нашпиговали минами.

Зерновая сделка без России?

Россия 17 июля объявила о прекращении действия зерновой сделки. Часть черноморских договоренностей так и остались не выполнены, а зерно, вопреки обещаниям, не направляют преимущественно в нуждающиеся беднейшие страны.

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Однако власти Украины надеются, что соглашение будет работать и без России. Владимир Зеленский заявил, что к украинским властям обратились компании — владельцы кораблей, якобы готовые продолжать перевозки.

Президент Украины распорядился проинформировать ООН и Турцию о возможности продолжения вывоза зерна. При этом он подчеркнул, что между Москвой и Киевом не было никаких договоренностей.

«Да, такое обращение получено, с нами связывались по этому поводу и из ООН. Есть координация с ними, но никаких решений на данный момент не принято. Вчера господин президент (Турции. — прим. ред.) анонсировал предстоящие переговоры с российским коллегой (Владимиром Путиным. — прим. ред.), поэтому все решения на этот счет будут приниматься президентом в соответствии с обсуждениями», — сообщил источник РИА Новости.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, октябрь 2022 года / РИА «Новости»

Продолжать сделку опасно

Украинский политолог и экономист Александр Дудчак объяснил «360», что Украина может попытаться исполнить свое обещание продолжить поставки. Если не будет никаких препятствий, зерновая сделка продолжит действовать.

«Хотя было заявлено, что это делать небезопасно. По морям плавают мины, разбросанные самой Украиной, да и прилететь по портам может все, что угодно. Могут и случайно попасть в судно. А могут неслучайно», — отметил экономист.

РИА «Новости»

По его словам, Москва вполне может позволить себе тормозить процесс отправки зерна, что она, в общем-то, и делает, намекая на повышенные риски. Возможно, исходя из практической целесообразности, страховые компании будут страховать эти суда, но они могут получить серьезные убытки.

Безопаснее всего им тащить свое зерно через Европу, в порты Польши, Германии и куда попало. Однако государственный секретарь США Энтони Блинкен уже заявил, что Соединенные Штаты не будут посылать свои конвои для сопровождения украинских судов. Посмотрим, хватит ли у турок ума и сообразительности не участвовать в этом деле. Александр Дудчак

Европейско-украинская коррупция

Турция и западные страны могут пойти на помощь Зеленскому по двум причинам, добавил Дудчак. Во-первых, продемонстрировать всему миру, что они могут игнорировать мнение России. Во-вторых — чистый бизнес, «ничего личного».

«На украинском зерне заработали посредники, порой перепродавая украинскую пшеницу в разы дороже. Не стоит думать, будто то, что доходило до беднейших стран, они получали по низким ценам. Нет, все покупатели получали пшеницу по вполне рыночным ценам», — заверил экономист.

При этом украинскую пшеницу выкупали по разной стоимости — страна порой откровенно демпинговала. Были созданы достаточно серьезные коррупционные схемы, в которых, судя по последующим действиям, участвовали чиновники из ЕС, члены европейских правительств и суперкоррумпированное украинское руководство.

«Провернуть такие операции, как затоваривание рынка восточноевропейских стран украинским зерном, без посредничества руководителей этих стран, наверняка было бы сложно», — подчеркнул Дудчак.

Россия может сама помочь странам Африки

Зеленский неоднократно заявлял, что Россия подписывала зерновые соглашения с ООН и Турцией без участия украинцев. Дудчак отметил, что это не совсем верно. Были отдельные соглашения, хотя одного листа, где стоят подписи представителей России и Украины, действительно нет.

«Были обязательства со стороны Организации Объединенных Наций и Турции, но почему-то прока от этих обязательств нет никакого. Хотя генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш изображал активность и усталость, как объяснение, вернее — как оправдание своей деятельности, бессмысленной и бестолковой», — сказал экономист.

Прекратить зерновую сделку России стоило бы уже после первого этапа: нужно было требовать выполнения условий и только потом продолжать соглашение, сказал собеседник «360».

Уже доказали всем, что не может быть никаких претензий к России, будто она кому-то угрожает срывом поставок, что могут голодать беднейшие страны. Всю эту брехню можно было нахлобучить на уши доверчивым слушателям раньше. После четвертого этапа зерновой сделки говорить об этом можно только в расчете на дураков. Александр Дудчак

Москва показала: с ее стороны было сделано все, что возможно. По поводу бедных и неимущих стран беспокоиться не стоит — Россия вполне может обеспечить их зерновыми и удобрениями самостоятельно.

«Кроме того, свет не сошелся клином на Украине. Есть много других стран-производителей, например те же Соединенные Штаты, Канада. Они крупнейшие производители и вполне могут направить помощь голодающим», — подытожил Дудчак.