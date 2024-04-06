Эксклюзив 06 апреля 2024, 13:46 Украинцы не защитят свою страну. Всему виной генетическая «прошивка» Блогер «Голос Мордора»: украинцы не готовы защищать свою страну Volha Shukaila/Keystone Press Agency / Global Look Press

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Что бы ни писали западные СМИ, непохоже, что украинцы очень уж хотят защищать родину — напротив, они бегут куда глаза глядят, тоже рискуя жизнью, лишь бы не идти сражаться за свою страну. О том, почему так происходит, в колонке для Telegram-канала «360» порассуждал автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Далее — прямая речь.

Как мне кажется, любая страна имеет право на существование только в том случае, если народ готов ее защищать. И вот по этому критерию Украина не проходит чуть больше чем полностью. На Западе все это прекрасно понимают, но делают вид, что Украина — страна невероятного патриотизма, где каждый рвется на фронт.

Конечно, в западных СМИ нельзя увидеть забегов украинских «людоловов» за очередными кандидатами в пушечное мясо, но правда все-таки каким-то образом просачивается. И это происходит потому что она такая, что игнорировать ее просто невозможно.

Замерзают, тонут, но убегают

Конечно, в первую очередь это касается украинских беженцев. На Западе признают, что с Украины бежали миллионы мужиков призывного возраста, которые совсем не хотят туда возвращаться. Более того, бегство продолжается, несмотря на то что это опасно для жизни. Люди замерзают в лесах, тонут в реках, но все равно пытаются убежать из своей страны, которую не хотят защищать.

А недавно в немецком издании Bild, которое стало главным рупором антироссийской пропаганды, появился материал о том, что на Украине резко вырос интерес к невестам с ограниченными физическими возможностями. Такие кандидатки в жены там сейчас просто нарасхват, и причины понятны — муж такой жены освобождается от военной службы, так как ему необходимо ухаживать за супругой.

Не знаю, как такой материал появился в Bild, потому что у обывателя, который постоянно читает в этом издании про невероятно патриотичных украинцев, которые просто рвутся защищать свою страну, должен случиться взрыв мозга.

Не о любви, а о ненависти

На самом деле никакого украинского патриотизма в том понимании, в котором вообще используется этот термин, нет и в помине. Даже самые щирые украинские патриоты готовы продать неньку, вопрос только в цене. Нет, есть, конечно, какая-то определенная группа отморозков, которые верят в «интегральный украинский национализм», но они ближе к пациентам психиатрической больницы, чем к настоящим патриотам.

Украинский патриотизм очень прост и незатейлив. Он не подразумевают любви к своей родине вообще. Он — о ненависти к соседу. Но это концепция, а для народных масс он и вовсе заключен только в трезубе, жовто-блакитной тряпке и ломаной «соловьиной мове», на которой старательно пытаются говорить те «патриоты», родной язык которых всегда был русским. К слову, при первой возможности они к этому русскому языку охотно и возвращаются, а «мова» для них лишь некий код, шифр. Помните, как мы все в детстве придумывали новые языки? И это примерно из той же серии.

Украина является страной, глубоко и яро ненавидимой своим собственным населением. Подсознательно оно вообще не считает ее своей страной. Земля — их, но их предки десятками поколений жили в другой стране или даже странах, и никто из них не мог представить, что говорит «не на своем языке».

Все это на самом деле прошито в генах. И эта прошивка намного сильнее, чем та, которую с 1991 года этим людям заливали в мозг.

Так что никакой Украины не существует генетически. Это просто эксперимент какого-то безумного Франкенштейна. Эксперимент, который кончится крахом, но тем не менее уже принес огромное количество бед.