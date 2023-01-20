Мир 20 января 2023, 14:02 Украинцы как детонатор. Поляки могут припомнить обнаглевшим беженцам Волынскую резню Политолог Журавлев: украинские беженцы могут стать детонатором для волнений в Польше РИА «Новости»

Читать 360tv в

Экс-посол Луганской Народной Республики (ЛНР) в России Родион Мирошник предрек Польше народные волнения из-за слов начальника Генштаба польской армии генерала Раймунда Анджейчака. Последний заявил, что украинские ресурсы не бесконечны. И теперь, уверен Мирошник, польские генералы начинают замечать перспективу собственной страны, которую могут бросить против России вслед за Украиной. Сойти с этого пути у Польши уже не получится. Тем временем осознание своего положения может спровоцировать акции протеста, считает бывший посол. Научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев рассказал «360», что такая вероятность действительно есть, особенно с учетом того, что украинцев поляки любят не больше русских.

Реклама

Далее — прямая речь

Планы Польши на территорию Украины

Польша очень хочет отхватить себе западную часть Украины. Причем говоря о Западной Украине, польские власти имеют в виду не только те исторические области, которые достались СССР после Великой Отечественной войны, но и вообще все, что находится к западу от Днепра. При этом Польша очень хочет, чтобы ей на это дал мандат НАТО, логично предполагая: если она будет действовать не от своего имени, то это будет дополнительная защита. Но НАТО четко формулирует, что воевать с Россией не собирается.

Смысл происходящего именно в том, чтобы Украина и Польша воевали с Россией от своего имени, никаких обязательств на НАТО нет. И поляки уже понимают, что это может кончиться очень плохо. Собственно, об этом генерал и говорит. Получается так: нас послали воевать, но сказали, что воевать будем только мы. Старшие товарищи говорят: «Идите». Но при этом никаких обязательств НАТО на себя брать не желает.

Вероятность народных волнений в Польше

Что касается народных волнений — вопрос сложный. Там непростой конгломерат. С одной стороны, довольно много лет воспитываемая русофобия, причем значительно раньше, чем появились все эти Майданы, украинские проблемы и так далее. С другой стороны, бытовая приземленность среднего поляка, который думает так: «Да, хорошо бы, чтобы эти москали все передохли, но хорошо бы, чтобы мне за это ничего не было».

Может ли этот страх привести к волнениям? Наверное. Может ли он привести к каким-то политическим действиям, наподобие мятежа с требованием немедленно прекратить войну, которая еще не началась? Сложный вопрос, потому что для того, чтобы недовольство дошло до уровня действия, нужна инфраструктура. Есть ли она — это большой философский вопрос.

Антиукраинские настроения в Польше

Неадекватность не только украинцев, а до этого и беженцев с Востока раздражает коренных жителей. Причем поляки, в отличие от немцев или итальянцев, не растеряли внутреннюю пассионарность в сытой цивилизованной жизни. Они отвечают, готовы драться, готовы бить, поэтому эти противоречия дополняют ситуацию. Но пока сами по себе они к политическому действию не ведут.

Если ситуация будет ухудшаться, возможно, что этот дополнительный фактор сработает детонатором — тем, с чего все начнется. Речь о противостоянии между неадекватными беженцами, которые считают, что им все должны, и местным населением, которое и так их не очень любит. Поляки украинцев-то любят совершенно так же, как и русских.

Это украинцы думают, что они европейцы. С точки зрения поляков, украинцы — взбунтовавшееся быдло, провинция, которая признала себя государством. В этом смысле поляки их презирают и ненавидят. Антиукраинских настроений в Польше не меньше, чем антирусских. Просто сейчас для политической элиты Польши важны антирусские настроения, потому что Россия — это реальная страна, а Украина — фантом. Но в народе антиукраинские настроения сильны, Волынскую резню (Волынская резня — массовое уничтожение Украинской повстанческой армией (УПА)* этнического польского гражданского населения — прим. ред.) никто не забыл. Поскольку сейчас в Польше у власти националисты, то даже тем немногим, кто забыл, уже по пять раз напомнили.

* Организация украинских националистов — «Украинская повстанческая армия» (ОУН-УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещенная на территории России.