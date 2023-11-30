Эксклюзив 30 ноября 2023, 17:05 Украинцы готовы на уступки ради мира: в ЕС рушат надежды на победу ВСУ Обозреватель «360» Бер: на Западе готовятся к разделу украинского имущества РИА «Новости»

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Европейские союзники открыто говорят президенту Украины Владимиру Зеленскому о том, что побеждать ему уже нечем. В американском конгрессе спорят из-за выделения средств республике. На фронте чувствуется усталость ВСУ. Обозреватель «360» Иван Бер порассуждал о том, почему украинское командование до сих пор не утвердило план боевых действий на следующий год.

Далее — его прямая речь.

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Дальше только хуже

Завтра будет хуже: в европейском военном блоке жирно намекают украинскому президенту, что побеждать ему нечем. Опытные мотивированные садисты, натренированные с 2014 года, почти закончились, а те, что остались, прячутся в заградотрядах. Странно, а вроде мечтали, как с НАТО «победят» Москву, а потом Европа будет их содержать в своем союзе.

«Выделенной США помощи хватило только на выживание, а не на победу. Штаты никогда бы не отправили свою армию в наступление при тех условиях, в которых находится Украина», — подсыпает словами сахара в бензобак отставной генерал армии США Бен Ходжес.

Так в этом и вся суть — украинцы бесплатные, и их не жалко. Теперь, когда «цели и надежды» сведены на нет, на Западе начинают готовиться к разделу чужого имущества.

Для мира поздновато, а плана на Украине нет

Получается, на Западе заранее знали, что военная кампания будет проиграна, но подталкивали Киев к наступлению. Еще живые украинцы должны знать, что цивилизация их мечты желает им только смерти.

Могли полтора года назад заключить мир, а теперь поздновато: маховик военный так раскачался, что небольшими уступками обойтись уже не получится. Что делать дальше на поле боя — на Украине никто не знает.

Давид Арахамия, нардеп из украинской партии «Слуга народа», заявил в интервью на федеральном украинском канале, что плана [боев] на следующий год ни у кого нет в стране. Арахамия рассказал, что план должно делать военное командование, но нет даже рисунка плана. Хотя, от себя добавлю, план по всеобщей мобилизации точно есть, и он работает как часы. Только если глобальная битва проиграна, зачем на фронте все эти несчастные украинские прохожие?

Накануне российская армия продвинулась на Артемовском направлении. По сообщениям из СМИ, ВСУ истощены после летних боев, а брошенные резервы не справляются по всей линии фронта, поэтому зимняя кампания будет для ВСУ тяжелой. А территории начнут постепенно сдавать, отходя на запад. Оружие для ВСУ передают заметно в значительно меньших объемах, чем раньше. А если не получилось, когда были свежие укомплектованные силы с тысячами единиц бронированной техники, о каком прорыве можно говорить?

РИА «Новости»

На Западе развили имитацию бурной деятельности

Германия обещает выделить новую помощь, но в то же время хочет подговорить Киев на заключение мира и уступки в пользу России. Например, на заседании министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе руководители дипломатических ведомств согласились, что наступление ВСУ против русской армии не оправдало ожиданий и принесло результаты гораздо ниже тех, на которые они рассчитывали.

Позже появилась информация, что ЕС выделил 200 миллионов евро на тренировку украинских солдат. Предыдущие бригады ВСУ тоже тренировались осенью и зимой в странах НАТО, и где они теперь? Думаю, ЕС будет этим заниматься опять же для вида, пока в Белом доме не придут к окончательному решению, что делать с Украиной.

Усталость Запада и подростки на фронте

Нет сомнений, даже при сегодняшней нехватке мужской живой силы в ВСУ передышка даже в три года позволит мобилизовать и подготовить даже миллион новых боевиков. Те, кому сейчас, например, даже 15 лет, не сомневаюсь, по какому-нибудь закону будут проходить подготовку с оружием и инструкторами НАТО. А в 18 смогут идти на передовую вместо поступления в вуз, и действующие студенты тем более отправятся из деканата на немецкую авиабазу Рамштайн, где из них сделают танкистов и артиллеристов. Поэтому вариант о сохранении части Украины со своей армией не подойдет для уверенного мирного будущего.

Пока заранее выделенные средства из США заканчиваются, в Киеве будут думать, как прожить зиму: Вашингтон решил растягивать деньги на как можно больший срок. В Белом доме призвали конгресс как можно скорее одобрить выделение 60 миллиардов долларов для помощи украинцам. Но законопроект о выделении денег застрял в конгрессе из-за позиции республиканцев, которые не готовы сразу и много давать денег Киеву. Об этом сообщают западные газеты.

Ну, хорошо, даже одобрив эту помощь, что поменяется? Еще следующее лето будут идти боевые действия, при такой усталости армии и нехватке нужного количества боеприпасов к следующей осени вопрос о заключении мира будет еще острее, еще болезненнее для существования Украины, а, главное, качества жизни украинцев. Им пока есть еще что терять.

А вообще, еще два-три месяца столь тотальной и беспринципной мобилизации, и на Украине не останется никого из тех, кто способен активно прорывать линии российской обороны. Старшеклассникам это точно не под силу.

Alex Chan Tsz Yuk/Keystone Press Agency/globallookpress

На Украине резко упала численность работоспособного населения

Украинский институт будущего опубликовал интересную информацию еще в июне: по данным организации, на Украине работают лишь 9,5 миллиона украинцев из 29 миллионов оставшихся в стране.

Получается, 20 миллионов — это пенсионеры, инвалиды, несовершеннолетние и прочие ограниченные для работы граждане. Из этих девять миллионов работяг не все пригодны к ведению боевых действий. Но все же, и пригодных, и не очень из той девятки усиленно забирают на фронт. В таком случае, кому остается поддерживать работоспособность довольно крупной для СНГ страны?

Мужчины на Украине, способные участвовать в боевых действиях, — это примерно 6,5 миллиона человек в возрасте от 20 до 65 лет. Эта информация на январь этого года. Поскольку мобилизовывать стали даже студентов, мужчины среднего возраста из этой статистики уже задействованы на [фронте]. Предпенсионного возраста украинцы уже давно там, с начала лета прошлого года.

На самом деле все эти подсчеты и статистики еще и обладают погрешностями, и я не удивлюсь, если на Украине, например, осталось на 29 миллионов, а 21 миллион человек.

А что касается работоспособной части мужчин из шести миллионов — это данные января. Кто из них уже инвалид? Кто успел сбежать? А кто просто готов сесть в тюрьму, лишь бы не [принимать участия в боевых действиях], или против Зеленского и с радостью сдастся в плен, настроив частоту «Волга»?

Даже при финансировании этого конфликта против РФ ВСУ обречены на скорый провал. Может, поэтому командование и не утвердило до сих пор план боевых действий на следующий год?