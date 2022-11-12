Мир 12 ноября 2022, 15:43 Польша разработала антибандеровский закон. Украинцам придется осуждать своих «героев» Политолог Олейник: Зеленский не сможет требовать отмены антибандеровского закона в Польше РИА «Новости»

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В Польше решили, что проживающие в стране украинцы должны доказать свою лояльность. Для этого им предложат осудить Украинскую повстанческую армию (УПА)* и Организацию украинских националистов (ОУН)**. Люди оказались словно между молотом и наковальней — законодательство Украины противоречит требованиям поляков. И это только начало — дружбы между двумя народами не будет.

Законопроект декларации лояльности Республике Польше, или так называемый антибандеровский закон, разработали представители «Конфедерации польской короны», партии депутата Гжегожа Брауна, и ее молодежного отделения, сообщил обозреватель портала Kresy Марек Троян.

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Согласно документу, живущие в Польше украинцы должны рассказать, что им известно о преступлениях, которые совершали участники УПА* против поляков в годы Второй мировой войны. Им также придется осудить незаконную террористическую деятельность ОУН** в Польше.

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«Я осуждаю террористическую и незаконную деятельность так называемой УПА* и так называемой Организации украинских националистов** на территории Польской Республики. Я обязуюсь распространять информацию о преступлениях бандеровцев среди мирного населения после моего возвращения на Украину с целью укрепления польско-украинских отношений в духе дружбы и уважения», — говорится в тексте проекта.

Украинцев посадили на шпагат

Народный депутат Украины V, VI и VII созывов Владимир Олейник в беседе с «360» отметил, что такая ситуация — первый звонок о том, что никакой дружбы между украинцами и поляками не будет.

«Волынская резня не забыта в Польше. Просто сегодня они смотрят на поведение украинских националистов и в целом властей Украины, которые исповедуют агрессию и ненависть к русскому. Вот это они приветствуют. Но понимают, что рано или поздно надо будет разобраться в этом историческом вопросе. И вот здесь всякая попытка примирения, терпимости отсутствует, поэтому сейчас выдвигают такие требования», — отметил специалист.

Олейник напомнил, что на Украине в 2019 году приняли закон, который приравнял участников УПА* к освободителям страны. Никого не смутило, что бандеровцы были пособниками нацистских оккупантов, заметил он, напомнив, что это всем известный факт. Долгое время вопрос по тем или иным причинам не поднимали, но ситуация изменилась.

Поэтому реально украинцев сажают на шпагат. С одной стороны — законодательство, которое противоречит требованиям поляков. Но с другой стороны есть требования поляков, которые противоречат законодательству Украины. Между молотом и наковальней Владимир Олейник.

По мнению Олейника, большинству украинцев будет, откровенно говоря, наплевать на требования Польши. Однако настроенные радикальным образом жители, в частности Западной Украины, вполне могут расценить инициативу как оскорбление.

Отдельно он обратил внимание на то, что поляки стали потихоньку замахиваться на собственность украинцев. В украинские суды ранее поступило 1500 исков от граждан Польши, которые потребовали признать их право собственности на многие здания и помещения во Львове и Ивано-Франковске.

Говорить о каком-то братстве и дружбе между Польшей и Украиной, заметил Олейник, не получится. Хотя украинский президент Владимир Зеленский может записывать обращения к польским властям и называть Польшу «сестрой Украины».

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Олейник выразил уверенность, что реакции на требования Польши со стороны украинских властей не будет. Он напомнил, что ранее польские власти, как и правительства других европейских стран, лишили украинских беженцев части социальных выплат. Но Зеленский никак не реагировал на это.

Они тоже холопы Европы и Польши в том числе, заискивают. Понимаете, просят все: оружие дайте, деньги дайте. Он же деньги просит. Требовать и просить одновременно не получится. Но попрошайка не может требовать. А он никто, и звать его никак. Кровавый клоун Владимир Олейник.

Действия участников УПА* и ОУН** в Польше в годы Второй мировой войны — это одна из исторических травм польского народа, напомнил политолог Дмитрий Буневич.

«Это фактически геноцид поляков, пострадавших от украинских националистов. Это преподается в школах. Это присутствует в польской исторической памяти. Будет ли принят этот законопроект — вопрос отдельный. В любом случае это одна из тем, которая сталкивает поляков и украинцев», — подчеркнул он.

Даже если законопроект примут, добавил Буневич, это не повлияет на линию, которую проводят власти Польши по оказанию поддержки правительства Владимира Зеленского.

*Украинская повстанческая армия (УПА) — экстремистская организация, запрещена в России.

** Организация украинских националистов (ОУН) — экстремистская организация, запрещена в России.