Мир 07 июля 2023, 16:17 Украинское поле экспериментов. Обещая ВСУ кассетные боеприпасы, США ставят под удар мирное население Военный эксперт Насонов: для Запада Украина лишь место избавления от неликвида Telegram

Читать 360tv в

США могут отправить на Украину кассетные снаряды. Американские гарантии высокой надежности боеприпасов, увы, ничего не стоят, ведь проверить эти слова нельзя. Зато всем известно, что такие боеголовки довольно часто не разрываются сразу и становятся затаившейся смертью для мирного населения.

Кассетные боеприпасы для ВСУ

Американцы рассматривают вопрос передать Украине кассетные артиллерийские снаряды M864, которые подходят для стрельбы из американских 155-миллиметровых гаубиц. По мнению Пентагона, это поможет ВСУ справиться с «высоким спросом на боеприпасы» при контрнаступлении.

Реклама

США признали, что некоторые кассетные боеприпасы этого калибра обладают «высокой долей неразорвавшихся элементов». Поэтому для нужд украинской армии пообещали отбирать лишь те снаряды, у которых она не превышает 2,35%.

Однако даже американские СМИ не настроены верить таким заявлениям, ведь испытания на полигоне далеки от сценариев реального мира. На сбой снарядов могут повлиять даже угол падения и тип местности, на которую они приземлятся, сообщил Washington Post.

Украинцы полтора года требовали кассетные бомбы

Киев неоднократно просил у своих союзников кассетные боеприпасы. В октябре 2022 года американский журнал Foreign Policy цитировал украинского депутата Александра Устинова, который заявил, что «у Швеции, кажется, тонны оружия, которое нам нужно».

Позже, в декабре, стало известно, что украинские власти несколько месяцев атаковали США, которые тогда наивно назвали запросы кассетных снарядов и бомб «самой неоднозначной просьбой». При этом администрация президента Джо Байдена признала, что не исключает такие поставки.

Последнее, в феврале этого года, обращение украинцев было адресовано НАТО. Однако генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг отказался поставлять им кассетные бомбы. Он подчеркнул, что ВСУ и так получают от Запада достаточно артиллерии и других видов оружия.

Боеприпас неизбирательного действия

Член КС Росгвардии, ветеран боевых действий Роман Насонов в разговоре с «360» напомнил, что кассетные боеприпасы, о которых идет речь, запрещены конвенцией: ее подписали 123 страны, но не Украина и Соединенные Штаты Америки.

Кассетные боеприпасы — неизбирательного действия. С тем же успехом и высокой степенью вероятности они поражают и гражданское население, которое может находиться на территории, где используют эти снаряды. Роман Насонов

По словам эксперта, сегодня в ходу артиллерийские кассетные снаряды натовского калибра 155 и 202 миллиметра в виде ракетных систем «земля — земля», в том числе РСЗО HIMARS, различные пусковые ракеты типа «Точки У». А также воздушные боеприпасы: ракеты типа «воздух — земля» и бомбы, включая планируемые.

Угроза мирному населению

Насонов отметил, что высока вероятность использования кассетных боеприпасов при ударах по мирному населению. Тем более что украинские военные уже не раз атаковали гражданские объекты, где не было подтвержденных армейских структур.

«Что для ВСУ изменится при передаче американских кассетных снарядов? Ничего. Но при этом поражение гражданского населения вырастет в разы», — сказал эксперт.

Этот вид боеприпасов создан довольно давно, и часть из них находится на этапе списания, уточнил собеседник «360». Американцы потому и передают украинцам эти снаряды: нет вероятности их максимально эффективного применения.

Далеко не каждый из снарядов сможет разорваться. Это говорит только о том, что для американцев украинское поле деятельности — это бизнес, площадка, на которой они избавляются от своих неликвидов. Роман Насонов

Военный эксперт признал, что такая американская помощь ВСУ сильно усложнит жизнь российской армии: вырастет риск попадания и поражения, даже при том что военные уже научились бороться с реактивными системами залпового огня.

«Средства радиоэлектронной борьбы вносят помехи, и система наведения РСЗО страдает. При этом будут отклонения в сторону, и от снарядов абсолютно точно могут пострадать непричастные люди», — пояснил Насонов.

Но некоторые общественные организации Соединенных Штатов активно выступают против поставок кассетных боеприпасов на Украину и эскалации очередного этапа конфликта. Возможно, их голоса все-таки услышат.