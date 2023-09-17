Эксклюзив 17 сентября 2023, 15:40 Украинский зомби по имени Шон Писатель Беседин: некогда талантливый актер Шон Пенн стал украинским зомби Телеканал «360»

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Американский актер Шон Пенн, активно помогающий киевскому режиму, на днях объявил, что хочет переплавить свои статуэтки «Оскар» на пули для ВСУ, чтобы «стрелять по русским». О том, как некогда хороший артист превратился в раба повестки и может потерять не только талант, но и разум, писатель Платон Беседин рассказал в колонке для «360».

Далее — прямая речь.

Часто я думаю (это по-своему терзает меня): где та грань для творческого человека, переступать которую нельзя, чтобы Господь не отобрал талант? Ведь, согласитесь, так бывает: музыкант записывал отличные пластинки, писатель создавал замечательные рассказы, а потом — словно отшибло.

Все не то и все не так. С актерами тут особая история. Им талант, харизму (пусть и дурацкое это слово), обаяние потерять легче всего. Тарантино, к слову, отлично показал это в образе Рика Далтона. Хотя, да, тот еще пытался держаться. И под конец ленты «Однажды в Голливуде» был довольно-таки неплох.

Беда в том, что в современном мире роль героев играют так называемые селебрити — люди известные, и актеры тут стоят в первых рядах. Оттого их спрашивают обо всем подряд: о политике, глобальном потеплении, войнах, пандемии, искусственном интеллекте.

Трагедия начинается тогда, когда, как сказал бы Карлос Кастанеда, контролируемая глупость перестает быть контролируемой: спикер вдруг и правда начинает верить, будто разбирается в предмете. Приблизительно такой казус произошел с когда-то замечательным актером Шоном Пенном.

Человек он скандальный (пил много, Мадонну избивал регулярно), но лично я запомнил его не по дракам, а по отличным ролям в лентах «21 грамм», «Игра», «Таинственная река».

Шикарно он появился и в необычном для себя амплуа в сериале «Друзья». Но вообще, как по мне, Шон Пенн шикарен прежде всего в крайне недооцененной картине Оливера Стоуна «Поворот». Было это в основном на рубеже XX и XXI веков.

Кадр из фильма «Таинственная река», 2003 год / Кинопоиск

При этом с пресловутой повесточкой Шон Пенн заигрывал всегда. Достаточно сказать, что второй «Оскар» он получил за исполнение роли Харви Милка — первого политика в США, публично заявившего о своей гомосексуальной ориентации. Борьба за права меньшинств, ставших диктаторами нового века, прилагается.

Не забывал он посещать и места «цветных революций», точно его какой-нибудь «певец Майданов» Бернар-Анри Леви укусил. Шон Пенн даже ухитрился встретиться с мексиканским наркобароном. Позднее, правда, он заявил, что это было ошибкой.

Кадр из фильма «Харви Милк», 2008 год / Кинопоиск

Однако полностью Шон Пенн раскрылся — не как актер, к сожалению, — во время событий на Украине. Он примчался к президенту Владимиру Зеленскому (говорят, за это ему хорошо заплатили) и даже подарил один из своих «Оскаров».

Пусть и с условием, что позднее заберет его назад. Шон Пенн — пожалуй, один из тех, кто громче всех поддерживает киевский режим.

Это смотрится несколько странно, учитывая, что когда-то Пенн выступал против американского вторжения в Ирак, а также высказывал симпатию антиамериканскому политику Уго Чавесу.

Так что произошло? Неужели мистер Пенн не понимает, что события на Украине в первую очередь срежессированы и сгенерированы Вашингтоном? Что это — наивная мина при плохой игре? Или просто большие деньги?

Судя по тому, как обстоят дела у Шона Пенна, проблема еще и в видоизмененном состоянии. Последнее же заявление актера о том, что «его статуэтки „Оскар“ нужно отдать Украине, и их можно переплавить в пули, которыми они смогут стрелять в русских», отдает клинической картиной.

Стоит ли воспринимать его всерьез? Скорее да, чем нет, потому что определенный авторитет у Пенна сохраняется.

С другой стороны, подобное говорится явно не от большого ума. К тому же в чем проблема переплавить тот «Оскар», который на время отдан Зеленскому?

О лицемерии Шона Пенна, молчавшего об убийстве людей Донбасса, думаю, в принципе говорить бессмысленно. У человека в голове — повесточка. И она явно уничижила его, испортив, прежде всего, как актера.

Все это, на самом деле, куда интереснее с другой стороны — как иллюстрация того, как от желания быть везде и сразу в сочетании с вредными привычками можно потерять не только разум, но и талант.

Боюсь, мистер Пенн устремился именно по этому пути. Так что ждем его откровенно слабых ролей. Хочу ошибиться, но когда я ошибался?