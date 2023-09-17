17 сентября 2023, 15:40
Украинский зомби по имени Шон
Писатель Беседин: некогда талантливый актер Шон Пенн стал украинским зомби
Американский актер Шон Пенн, активно помогающий киевскому режиму, на днях объявил, что хочет переплавить свои статуэтки «Оскар» на пули для ВСУ, чтобы «стрелять по русским». О том, как некогда хороший артист превратился в раба повестки и может потерять не только талант, но и разум, писатель Платон Беседин рассказал в колонке для «360».
Далее — прямая речь.
Часто я думаю (это по-своему терзает меня): где та грань для творческого человека, переступать которую нельзя, чтобы Господь не отобрал талант? Ведь, согласитесь, так бывает: музыкант записывал отличные пластинки, писатель создавал замечательные рассказы, а потом — словно отшибло.
Все не то и все не так. С актерами тут особая история. Им талант, харизму (пусть и дурацкое это слово), обаяние потерять легче всего. Тарантино, к слову, отлично показал это в образе Рика Далтона. Хотя, да, тот еще пытался держаться. И под конец ленты «Однажды в Голливуде» был довольно-таки неплох.
Беда в том, что в современном мире роль героев играют так называемые селебрити — люди известные, и актеры тут стоят в первых рядах. Оттого их спрашивают обо всем подряд: о политике, глобальном потеплении, войнах, пандемии, искусственном интеллекте.
Трагедия начинается тогда, когда, как сказал бы Карлос Кастанеда, контролируемая глупость перестает быть контролируемой: спикер вдруг и правда начинает верить, будто разбирается в предмете. Приблизительно такой казус произошел с когда-то замечательным актером Шоном Пенном.
Человек он скандальный (пил много, Мадонну избивал регулярно), но лично я запомнил его не по дракам, а по отличным ролям в лентах «21 грамм», «Игра», «Таинственная река».
Шикарно он появился и в необычном для себя амплуа в сериале «Друзья». Но вообще, как по мне, Шон Пенн шикарен прежде всего в крайне недооцененной картине Оливера Стоуна «Поворот». Было это в основном на рубеже XX и XXI веков.
При этом с пресловутой повесточкой Шон Пенн заигрывал всегда. Достаточно сказать, что второй «Оскар» он получил за исполнение роли Харви Милка — первого политика в США, публично заявившего о своей гомосексуальной ориентации. Борьба за права меньшинств, ставших диктаторами нового века, прилагается.
Не забывал он посещать и места «цветных революций», точно его какой-нибудь «певец Майданов» Бернар-Анри Леви укусил. Шон Пенн даже ухитрился встретиться с мексиканским наркобароном. Позднее, правда, он заявил, что это было ошибкой.
Однако полностью Шон Пенн раскрылся — не как актер, к сожалению, — во время событий на Украине. Он примчался к президенту Владимиру Зеленскому (говорят, за это ему хорошо заплатили) и даже подарил один из своих «Оскаров».
Пусть и с условием, что позднее заберет его назад. Шон Пенн — пожалуй, один из тех, кто громче всех поддерживает киевский режим.
Это смотрится несколько странно, учитывая, что когда-то Пенн выступал против американского вторжения в Ирак, а также высказывал симпатию антиамериканскому политику Уго Чавесу.
Так что произошло? Неужели мистер Пенн не понимает, что события на Украине в первую очередь срежессированы и сгенерированы Вашингтоном? Что это — наивная мина при плохой игре? Или просто большие деньги?
Судя по тому, как обстоят дела у Шона Пенна, проблема еще и в видоизмененном состоянии. Последнее же заявление актера о том, что «его статуэтки „Оскар“ нужно отдать Украине, и их можно переплавить в пули, которыми они смогут стрелять в русских», отдает клинической картиной.
Стоит ли воспринимать его всерьез? Скорее да, чем нет, потому что определенный авторитет у Пенна сохраняется.
С другой стороны, подобное говорится явно не от большого ума. К тому же в чем проблема переплавить тот «Оскар», который на время отдан Зеленскому?
О лицемерии Шона Пенна, молчавшего об убийстве людей Донбасса, думаю, в принципе говорить бессмысленно. У человека в голове — повесточка. И она явно уничижила его, испортив, прежде всего, как актера.
Все это, на самом деле, куда интереснее с другой стороны — как иллюстрация того, как от желания быть везде и сразу в сочетании с вредными привычками можно потерять не только разум, но и талант.
Боюсь, мистер Пенн устремился именно по этому пути. Так что ждем его откровенно слабых ролей. Хочу ошибиться, но когда я ошибался?
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