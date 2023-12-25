25 декабря 2023, 18:57
Украинский призыв услышали в Европе. Беженцев выдадут, чтобы пополнить ряды ВСУ
Политолог Подлесный: западные страны согласятся выдавать мужчин-украинцев
Украина продолжает насильственную мобилизацию граждан. Директор Центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный рассказал «360», что украинцам, которых против воли загнали в окопы, зачастую физически невозможно сдаться в плен. Отсидеться в Европе тоже не выйдет: оттуда потенциальных призывников скоро начнут выдворять.
Далее — прямая речь политолога.
Украинцам трудно сдаваться в плен
Мобилизованные украинцы, которых призвали на фронт против их воли, не сдаются в плен при первой же возможности. Причина — глубокая 30-летняя идеологическая обработка.
Людям внушали, что их молодое государство возникло на базе древнего государства Украина, а сами они — «арийцы», особая нация.
Это напоминает ситуацию, которая сложилась в Германии в XX веке, когда к власти пришел Гитлер. Немцы, нация очень рациональная, буквально в течение трех-четырех лет превратились в людей, фактически зомбированных фашистской пропагандой. Так же действует украинская власть сегодня, на которую работают все СМИ страны.
Но даже при таком натиске украинцы откровенно не хотят «спасать родину». Однако когда перед ними возникает выбор: либо в тюрьму, либо в окопы, то подавляющее большинство выбирают второе.
Ведь если посадят в тюрьму за уклонение от призыва, пострадает и вся семья. А так — может, и не убьют.
Сдаться в плен иногда технически нелегко. Привезли новобранцев, заставили рыть окопы или отправили их в уже вырытые, где еще трупы лежат, и жестко предупредили: сзади стоит «Азов»* или еще какой националистический батальон, если вы будете отступать, мы вас постреляем.
Геннадий Подлесный
Украинские солдаты понимают, что если они побегут назад, их просто убьют, побегут вперед — там то минные поля, то стреляют. К тому же это мы, россияне, знаем, что у нас очень гуманно относится к пленным. А пропаганда с той стороны говорит иначе.
Вот и получается, что насильно мобилизованный человек видит только два варианта. Либо он убежит с позиции и его расстреляют свои, либо он побежит вперед и его убьют «орки», как они называют наших солдат. К тому же непосредственно в окопах не так просто набрать «Волгу», да и не у каждого есть возможность получить доступ к радиостанции.
Кроме того, на Украине существуют военная разведка и контрразведка, старающиеся выявить людей, которые пытаются найти возможности попасть в плен. Их арестовывают. Поэтому даже те, кто хотел бы сдаться, не всегда могут решиться на такой поступок.
Беженцев будут выдавать ВСУ
Скорее всего, пусть не все и не сразу, но западные страны согласятся выдавать мужчин-украинцев. Одно время содержать беженцев было выгодно. Та же Польша получала за это большие деньги от Евросоюза и старалась брать к себе как можно больше людей с Украины. Но эти источники финансирования заканчиваются.
Теперь поляки возмущаются, что придется кормить гостей за свой счет. Сейчас эти аспекты все еще не решены, как и вообще в целом не решена программа поддержки украинцев за рубежом от ЕС. Там блокировали очередной пакет помощи в 50 миллиардов евро, рассчитанный на пять лет, так что вопрос подвис.
Точно так же другие страны, которым перечисляли деньги от Евросоюза на содержание беженцев, теперь либо получают эти средства в урезанном виде, либо не получают вовсе и вынуждены обеспечивать переселенцев за свой счет.
Геннадий Подлесный
Этот экономический фактор может легко подтолкнуть любое правительство европейской страны к согласию выдать мужчин призывного возраста Украине — просто для того, чтобы облегчить финансовую сторону содержания беженцев.
К тому же Европа четко понимает: либо украинцы воюют с Россией, либо придется отправлять на фронт своих «добровольцев» (наемников). Вот Польша уже потеряла несколько десятков тысяч собственных граждан на полях Донбасса. Поэтому лучше отправить воевать украинцев, которые живут в европейских странах.
В последняя время вся западная пропаганда твердит, что после победы над Украиной Россия тут же нападет на страны НАТО и будет их «перемалывать» одну за другой.
Так что экономический, политический и военный факторы сливаются в один вывод: беженцев будут выдавать. Первый голос уже подала Эстония.
Эстонские власти готовы выдворять украинцев. Не потому, что это передовая страна, просто ее руководству объяснили: надо выступить с такой инициативой. После присоединятся уже большие страны вроде Германии, Франции — раз схема отработана, нужно быть солидарными.
Обосновать необосновываемое — это в Европейском союзе, как и в США, милое дело. Поэтому украинцев призывного возраста будут постепенно из Европы выдавливать. Единственный вариант для них уцелеть и не попасть в виде «мяса» на фронт — успешные наступательные боевые действия российской армии.
* Батальон «Азов» признан Верховным судом террористической и экстремистской организацией, его деятельность на территории России запрещена.
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