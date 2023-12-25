Эксклюзив 25 декабря 2023, 18:57 Украинский призыв услышали в Европе. Беженцев выдадут, чтобы пополнить ряды ВСУ Политолог Подлесный: западные страны согласятся выдавать мужчин-украинцев Фото: Sebastian Kahnert / Global Look Press

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Украина продолжает насильственную мобилизацию граждан. Директор Центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный рассказал «360», что украинцам, которых против воли загнали в окопы, зачастую физически невозможно сдаться в плен. Отсидеться в Европе тоже не выйдет: оттуда потенциальных призывников скоро начнут выдворять.

Далее — прямая речь политолога.

Украинцам трудно сдаваться в плен

Мобилизованные украинцы, которых призвали на фронт против их воли, не сдаются в плен при первой же возможности. Причина — глубокая 30-летняя идеологическая обработка.

Людям внушали, что их молодое государство возникло на базе древнего государства Украина, а сами они — «арийцы», особая нация.

Это напоминает ситуацию, которая сложилась в Германии в XX веке, когда к власти пришел Гитлер. Немцы, нация очень рациональная, буквально в течение трех-четырех лет превратились в людей, фактически зомбированных фашистской пропагандой. Так же действует украинская власть сегодня, на которую работают все СМИ страны.

President Of Ukraine / Keystone Press Agency / Global Look Press

Но даже при таком натиске украинцы откровенно не хотят «спасать родину». Однако когда перед ними возникает выбор: либо в тюрьму, либо в окопы, то подавляющее большинство выбирают второе.

Ведь если посадят в тюрьму за уклонение от призыва, пострадает и вся семья. А так — может, и не убьют.

Сдаться в плен иногда технически нелегко. Привезли новобранцев, заставили рыть окопы или отправили их в уже вырытые, где еще трупы лежат, и жестко предупредили: сзади стоит «Азов»* или еще какой националистический батальон, если вы будете отступать, мы вас постреляем. Геннадий Подлесный

Украинские солдаты понимают, что если они побегут назад, их просто убьют, побегут вперед — там то минные поля, то стреляют. К тому же это мы, россияне, знаем, что у нас очень гуманно относится к пленным. А пропаганда с той стороны говорит иначе.

Вот и получается, что насильно мобилизованный человек видит только два варианта. Либо он убежит с позиции и его расстреляют свои, либо он побежит вперед и его убьют «орки», как они называют наших солдат. К тому же непосредственно в окопах не так просто набрать «Волгу», да и не у каждого есть возможность получить доступ к радиостанции.

Кроме того, на Украине существуют военная разведка и контрразведка, старающиеся выявить людей, которые пытаются найти возможности попасть в плен. Их арестовывают. Поэтому даже те, кто хотел бы сдаться, не всегда могут решиться на такой поступок.

Беженцев будут выдавать ВСУ

Скорее всего, пусть не все и не сразу, но западные страны согласятся выдавать мужчин-украинцев. Одно время содержать беженцев было выгодно. Та же Польша получала за это большие деньги от Евросоюза и старалась брать к себе как можно больше людей с Украины. Но эти источники финансирования заканчиваются.

Теперь поляки возмущаются, что придется кормить гостей за свой счет. Сейчас эти аспекты все еще не решены, как и вообще в целом не решена программа поддержки украинцев за рубежом от ЕС. Там блокировали очередной пакет помощи в 50 миллиардов евро, рассчитанный на пять лет, так что вопрос подвис.

Точно так же другие страны, которым перечисляли деньги от Евросоюза на содержание беженцев, теперь либо получают эти средства в урезанном виде, либо не получают вовсе и вынуждены обеспечивать переселенцев за свой счет. Геннадий Подлесный

Этот экономический фактор может легко подтолкнуть любое правительство европейской страны к согласию выдать мужчин призывного возраста Украине — просто для того, чтобы облегчить финансовую сторону содержания беженцев.

К тому же Европа четко понимает: либо украинцы воюют с Россией, либо придется отправлять на фронт своих «добровольцев» (наемников). Вот Польша уже потеряла несколько десятков тысяч собственных граждан на полях Донбасса. Поэтому лучше отправить воевать украинцев, которые живут в европейских странах.

Presidential Office of Ukraine / ThePresidentialOfficeUkraine / Global Look Press

В последняя время вся западная пропаганда твердит, что после победы над Украиной Россия тут же нападет на страны НАТО и будет их «перемалывать» одну за другой.

Так что экономический, политический и военный факторы сливаются в один вывод: беженцев будут выдавать. Первый голос уже подала Эстония.

Эстонские власти готовы выдворять украинцев. Не потому, что это передовая страна, просто ее руководству объяснили: надо выступить с такой инициативой. После присоединятся уже большие страны вроде Германии, Франции — раз схема отработана, нужно быть солидарными.

Обосновать необосновываемое — это в Европейском союзе, как и в США, милое дело. Поэтому украинцев призывного возраста будут постепенно из Европы выдавливать. Единственный вариант для них уцелеть и не попасть в виде «мяса» на фронт — успешные наступательные боевые действия российской армии.

* Батальон «Азов» признан Верховным судом террористической и экстремистской организацией, его деятельность на территории России запрещена.