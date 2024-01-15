Мир 15 января 2024, 16:15 Ловкий бизнес по-американски. Украинский подкидыш оказался под дверями Европы Политолог Дудчак: говорить, что Украину прекращают финансировать, пока рано Изображение создано с помощью нейросети Universus GPT / Телеканал «360»

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Европа начала прикидывать, как поддержать Украину без США. Картинка получилась безрадостная, но только для европейцев: американцы как раз останутся в выигрыше. Тем временем украинская власть не теряет надежды удержать заокеанские деньги, найти новых богатых друзей и не спугнуть старых.

ЕС задумался о производстве оружия

Евросоюзу будет довольно трудно вооружать Украину и себя в этом году, сообщил журнал The Economist. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заблокировал финансовую поддержку на 50 миллиардов евро, а американский конгресс задерживает предоставление военной помощи на сумму 61 ​​миллиард долларов.

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Если Соединенные Штаты откажутся или сильно сократят поставки для ВСУ, Европе придется восстанавливать собственную оборонную промышленность. Правда, технические требования к боеприпасам придется смягчить. От украинской армии никто не ждет прицельной стрельбы, к тому же ее солдаты палят из сильно изношенных стволов.

Раз так, то и нечего применять к боеголовкам для Украины стандарты НАТО: «потребность в количестве почти всегда перевешивает качество». Ведь если в разгар летнего контрнаступления ВСУ отстреливали около семи тысяч снарядов в день, то с декабря прошлого года их лимит — не более двух тысяч.

Presidential Office of Ukraine / ThePresidentialOfficeUkraine / Global Look Press

Европейский ВПК заместит США

Украинский политолог и экономист Александр Дудчак напомнил в разговоре с «360», что Европа все еще не отказалась от идеи передать Украине 50 миллиардов евро.

Теперь эту сумму хотят разбить на 12 с половиной миллиардов и каждый год согласовывать передачу очередной части денег. Собственно, именно это предлагала Венгрия.

Говорить о том, что украинцев прекращают финансировать, наверное, слишком рано. Еще находятся отдельные государства и мировые финансовые структуры, которые продолжают поддерживать Украину, в первую очередь ее вооруженные силы. Александр Дудчак

Украинские власти отчаянно делают все, чтобы не упустить зарубежную помощь. Дошло уже до того, что президент Владимир Зеленский прямо обвинил американцев в том, что они не хотят платить пенсии украинским пенсионерам и прочим бюджетникам, таким образом обрекая их на голодную смерть, добавил эксперт.

«Недостаток помощи Украине отразится именно на гражданском населении — на военные нужды американцы деньги найдут. При этом европейские политики понимают: США стремятся переложить основной (а вообще желательно — весь) груз расходов на поддержание существования украинского государства на европейские плечи», — сказал Дудчак.

Собеседник «360» уточнил, что американцы заставляют платить своих союзников за вооружение, которое создают Соединенные Штаты. Ведь производство военной техники в Европе деградировало: например, те же танки там уже вряд ли будут выпускать.

«Они никак не могут договориться с французами о производстве основного боевого танка. Сколько лет уже идут споры, кто за что отвечает, но так ни к чему и не пришли. Закончится все тем, что ВПК Европы будет замещен корпорацией военно-промышленного комплекса Соединенных Штатов», — отметил Дудчак.

Украинские перспективы и мечты

Похоже, Украина действительно очень боится, что американцы окончательно отстранятся и оставят ее полностью зависимой от Европы. Хотя украинцам грех жаловаться: одна только Германия выделяет на проект «Энергоэффективный Львовский район» почти пять миллионов, рассказал Nius.

Минэкономики ФРГ считает все эти расходы важными и безальтернативными. Также немцы финансируют климатические программы Украины — это стоит почти 20 миллионов евро. Украинцы не смущаются просить, а иногда и требовать у Германии крылатые ракеты Taurus за миллион евро каждая.

Все это не помешало Украине попытать счастья на встрече в Давосе. Однако, вопреки ожиданиям, далеко не все страны-участницы согласились с так называемой формулой мира, которую декларирует украинский президент. Мало того: Зеленскому прозрачно намекнули, что пора бы признать реалии и начать диалог с Россией.

Следовать голосу разума он, разумеется, не стал, ведь даже при урезанных субсидиях конфликт приносит немало дивидендов. Зато Зеленский определился с главной (и, видимо, тайной) задачей на нынешний год для ВСУ — мнимый захват или хотя бы изоляция Крыма. Видимо, провальный «контрнаступ» ничему не научил полководца-кавээнщика.