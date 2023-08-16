Эксклюзив 16 августа 2023, 00:40 Украинский патриотизм разлетелся в щепки. «Батальон Монако» открыл западный фронт и стал кидаться оттуда на все русское Блогер «Голос Мордора»: сбежавшие «украинские патриоты» открыли западный фронт Pxhere

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Интересный феномен — украинский патриотизм. «Лучшие защитники» Киева сбежали от мобилизации, но от Родины не отказываются. Уютно расположившись в европейских городах, они то и делают, что кидаются на все русское. Эти «патриоты» открыли для себя безопасный западный фронт, который местным жителям уже перестал нравиться. Все чаще в Европе поднимается тема украинских беженцев в негативном формате, отметил автор Telegram-канала «Голос Мордора» в своей колонке для Telegram-канала «360».

Далее — прямая речь.

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Что такое «батальон Монако»

Одно иностранное издание подсчитало, что с 24 февраля 2022 года при попытке неправедными методами выехать с Украины было задержано количество взрослых, здоровых мужчин, равное доброму десятку армейских бригад.

И ведь это только неудачники, которых поймали. А скольким «бригадам» повезло, и уехать за кордон все-таки получилось? Уверен, что гораздо большему числу. Тем, кто побогаче, поудачливее, да поумнее.

А еще западная пресса в открытую пишет о том, что существуют даже схроны, где прячутся те украинские мужики, которые выехать никак не могут, но и на фронт идти категорически не хотят.

Есть и еще одна достаточно большая группа молодых здоровых мужчин, которые в армию не идут, но даже не прячутся, потому что военкомов совершенно не боятся. На Украине их называют «батальон Монако», хотя, судя по всему, там тоже численно наберется несколько бригад.

РИА «Новости»

У этих ребят транспортные средства стоимостью с западный танк, но при этом совершенно не приспособленные к ведению боевых действий. Эти молодые мужчины совершенно спокойно и роскошно живут в Киеве и Одессе, благодаря им в этих городах кипит ночная клубная жизнь, дилеры продолжают продавать кокаин, да и девушки с низкой социальной ответственностью всегда имеют свой кусочек хлеба с маслом. Эти парни никогда не пойдут на фронт. Ни при каких условиях.

И, судя по всем этим данным, процесс мобилизации на Украине провалился. Те, кто пошли в ВСУ и ТРО (территориальную оборону — прим. ред.) в самом начале, уже большей частью повыбиты, а заменять их некем. Украина вынуждена бросать в бой даже самые идеологически мотивированные части, которые приберегала для использования в карательных операциях и заградотрядах.

Открытие западного фронта

Тут впору задуматься, что есть тот самый «украинский патриотизм». Да и есть ли вообще. Нет, я не хочу сказать, что в России все идеально, у нас тут тоже Верхний Ларс (село и одноименный контрольно-пропускной пункт на российско-грузинской границе — прим. ред.) штурмовали, а у грузин, киргизов и казахов глаза на лоб лезли при виде количества российских убежантов.

Но Россия является очень большой страной, и процент убежавших в отношении ко всему населению все равно ничтожно мал. А еще есть другой нюанс, очень важный…

Вы где-нибудь видели российских убежантов, которые позиционируют себя как патриоты? Нет. Никто не видел. А вот таких украинцев, сбежавших от мобилизации в Европу — валом. Любая проукраинская акция в любом европейском городе — и мы видим огромное количество молодых здоровых жлобов с жовто-блакитными тряпками, скандирующими проклятья в адрес России.

Pxhere

Некоторые из таких «патриотов» вообще как бешеные собаки кидаются на все русское. На русские магазины, афиши русских артистов, туристов из России и даже местных жителей, которые говорят на русском языке. И что удивительно — эти «патриоты» в своем большинстве и сами говорят на русском!

Они убежали, не захотев сражаться за любимую Украину на фронте, но при этом открыли другой фронт, западный. Уютный и безопасный. Только вот беда — все чаще в Европе поднимается тема украинских беженцев в негативном контексте. Не нравятся этим европейцам отважные украинские бойцы «западного фронта».

И сдается мне, что готовится для этой толпы нечто очень неприятное. В сравнении с которым даже лишение пособий покажется детской шалостью.