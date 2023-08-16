16 августа 2023, 00:40
Украинский патриотизм разлетелся в щепки. «Батальон Монако» открыл западный фронт и стал кидаться оттуда на все русское
Блогер «Голос Мордора»: сбежавшие «украинские патриоты» открыли западный фронт
Интересный феномен — украинский патриотизм. «Лучшие защитники» Киева сбежали от мобилизации, но от Родины не отказываются. Уютно расположившись в европейских городах, они то и делают, что кидаются на все русское. Эти «патриоты» открыли для себя безопасный западный фронт, который местным жителям уже перестал нравиться. Все чаще в Европе поднимается тема украинских беженцев в негативном формате, отметил автор Telegram-канала «Голос Мордора» в своей колонке для Telegram-канала «360».
Далее — прямая речь.
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Что такое «батальон Монако»
Одно иностранное издание подсчитало, что с 24 февраля 2022 года при попытке неправедными методами выехать с Украины было задержано количество взрослых, здоровых мужчин, равное доброму десятку армейских бригад.
И ведь это только неудачники, которых поймали. А скольким «бригадам» повезло, и уехать за кордон все-таки получилось? Уверен, что гораздо большему числу. Тем, кто побогаче, поудачливее, да поумнее.
А еще западная пресса в открытую пишет о том, что существуют даже схроны, где прячутся те украинские мужики, которые выехать никак не могут, но и на фронт идти категорически не хотят.
Есть и еще одна достаточно большая группа молодых здоровых мужчин, которые в армию не идут, но даже не прячутся, потому что военкомов совершенно не боятся. На Украине их называют «батальон Монако», хотя, судя по всему, там тоже численно наберется несколько бригад.
У этих ребят транспортные средства стоимостью с западный танк, но при этом совершенно не приспособленные к ведению боевых действий. Эти молодые мужчины совершенно спокойно и роскошно живут в Киеве и Одессе, благодаря им в этих городах кипит ночная клубная жизнь, дилеры продолжают продавать кокаин, да и девушки с низкой социальной ответственностью всегда имеют свой кусочек хлеба с маслом. Эти парни никогда не пойдут на фронт. Ни при каких условиях.
И, судя по всем этим данным, процесс мобилизации на Украине провалился. Те, кто пошли в ВСУ и ТРО (территориальную оборону — прим. ред.) в самом начале, уже большей частью повыбиты, а заменять их некем. Украина вынуждена бросать в бой даже самые идеологически мотивированные части, которые приберегала для использования в карательных операциях и заградотрядах.
Открытие западного фронта
Тут впору задуматься, что есть тот самый «украинский патриотизм». Да и есть ли вообще. Нет, я не хочу сказать, что в России все идеально, у нас тут тоже Верхний Ларс (село и одноименный контрольно-пропускной пункт на российско-грузинской границе — прим. ред.) штурмовали, а у грузин, киргизов и казахов глаза на лоб лезли при виде количества российских убежантов.
Но Россия является очень большой страной, и процент убежавших в отношении ко всему населению все равно ничтожно мал. А еще есть другой нюанс, очень важный…
Вы где-нибудь видели российских убежантов, которые позиционируют себя как патриоты? Нет. Никто не видел. А вот таких украинцев, сбежавших от мобилизации в Европу — валом. Любая проукраинская акция в любом европейском городе — и мы видим огромное количество молодых здоровых жлобов с жовто-блакитными тряпками, скандирующими проклятья в адрес России.
Некоторые из таких «патриотов» вообще как бешеные собаки кидаются на все русское. На русские магазины, афиши русских артистов, туристов из России и даже местных жителей, которые говорят на русском языке. И что удивительно — эти «патриоты» в своем большинстве и сами говорят на русском!
Они убежали, не захотев сражаться за любимую Украину на фронте, но при этом открыли другой фронт, западный. Уютный и безопасный. Только вот беда — все чаще в Европе поднимается тема украинских беженцев в негативном контексте. Не нравятся этим европейцам отважные украинские бойцы «западного фронта».
И сдается мне, что готовится для этой толпы нечто очень неприятное. В сравнении с которым даже лишение пособий покажется детской шалостью.
Запад
Украина
Патриотизм
Русофобия
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