Эксклюзив 20 декабря 2022, 12:05 Украинский конфликт обернулся плохой рекламой для немецкого оружия 🤭 «Голос Мордора»: украинский конфликт стал плохой рекламой для немецкого оружия БМП «Пума» 33-го мотопехотного батальона на полигоне «Берген», сентябрь 2016 года / Викимедиа

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В Германии обнаружилась проблема с новейшей разработкой военно-промышленного комплекса — боевой машиной пехоты Puma, принятой на вооружение бундесвера совсем недавно. Она должна заменить устаревшую БМП Marder, но, похоже, процесс замены отложат на неопределенный срок. Об этом автор Telegam-канала «Голос Мордора» рассказал специально для «360».

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Далее — прямая речь.

Проблема — в качестве новой боевой машины. Недавно бундесвер проводил учения с использованием БМП этого типа. В учениях участвовали 18 машин, и все они вышли из строя из-за поломок, даже несмотря на то, что их не подвергали сильным нагрузкам.

В итоге Министерство обороны Германии решило отказаться от второй партии этих машин, пока не будут исправлены все недостатки. Ведомство заказало 350 таких БМП, причем стоимость одной машины составляет 17 миллионов евро, но теперь контракт под угрозой срыва.

Серийная БМП «Пума» / Викимедиа

Больше всего новой БМП досталось от военных, которые назвали ее эксплуатацию «лотереей». Неизвестно, что в БМП сломается и когда. Ясно только то, что сломается обязательно. Так что пока немецкие военные останутся со своими старыми «Куницами».

Кстати, устаревшие немецкие БМП постоянно клянчит у бундесвера Украина, и Германия на каком-то этапе даже была готова передать часть машин, которые собирались вывести из эксплуатации и заменить на «Пумы». Но теперь Украина если и увидит у себя немецкие БМП, то очень нескоро.

Удивительно, насколько просело качество германского военно-промышленного комплекса, когда-то бывшего одним из лучших в мире. Ведь, помимо проблем с БМП, есть еще серьезные проблемы с самоходными гаубицами, которые поставляли Украине и почти все вышли из строя.

Наверное, поэтому Германия не особо спешит передавать Украине и танки «Леопард» — неизвестно, какие проблемы при боевой эксплуатации вылезут у них. В общем, получается так, что боевые действия на Украине стали не очень хорошей рекламой для германского оружия.