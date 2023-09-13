Мир 13 сентября 2023, 18:55 Украинский фольксштурм. Солдат ВСУ могут заменить подростками Политолог Светов: украинская власть — наследники Гитлера РИА «Новости»

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Украина может заменить павших солдат ВСУ не только женщинами, но и подростками. Подобное уже было почти век назад: в конце войны Адольф Гитлер поставил под ружье все население от 16 до 60 лет. Чем кончилась эта затея, знают все. Но украинские власти читают свои учебники истории. Или не читают вовсе.

Дети в бой

Украинский философ и политолог Сергей Дацюк в разговоре с журналистом и блогером Александром Шелестом заявил, что затяжной конфликт между Украиной и Россией лишит украинцев спонсоров — Западу невыгодна такая длительная помощь.

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Однако более серьезный удар будет нанесен по человеческим ресурсам, которые невозможно быстро восполнить. Поэтому скоро могут начать мобилизовывать не только мужчин с психическими отклонениями, гепатитом и ВИЧ, но и украинских женщин, а также подростков.

«Если конфликт будет вдлинную, пойдут воевать все. В том числе и подростки, рано или поздно. Потому что так устроена жизнь. Если мы деремся до конца, то мы деремся до конца. И дети тоже на каком-то этапе включаются в противостояние», — сказал Дацюк.

Наследники Гитлера

Политолог и журналист Юрий Светов заявил «360», что нынешняя украинская власть вполне может мобилизовать подростков после того, как изведет в бесславных боях взрослых мужчин.

Они же достойные наследники Гитлера. А он как раз в октябре 1944 года подписал указ о фольксштурме — тотальной мобилизации всего мужского населения в возрасте от 16 до 60 лет, не состоящего на военной службе. Позже речь зашла и о женщинах с 18 лет.

Уже в 1945 году любого немца или немку могли остановить на улице и расстрелять, если у них не было документа, подтверждающего право не воевать, напомнил политолог. Тогда в ходу у них была горькая шутка, что фольксштурм призывает всех, кто уже умеет, и тех, кто еще может ходить.

Солдат объясняет женщине, как обращаться с Panzerfaust — одноразовым гранатометом, март 1945 года / Викимедиа

По словам Светова, Украина явно повторяет путь Третьего рейха: для очередного наступления на роль пушечного мяса годятся все. Президент России Владимир Путин ранее сообщил, что на сегодня погибли более 70 тысяч человек личного состава ВСУ. Эту дыру им нужно чем-то затыкать.

«Поэтому украинские власти будут призывать молодежь, которую все эти годы после Майдана воспитывали в лютой ненависти к России и убеждали в национальном превосходстве украинцев. Они и будут воевать», — добавил политолог.

Есть знаменитая фотография: Гитлер перед строем с мальчиками из гитлерюгенд. Вероятно, скоро такие же снимки появятся в фотоальбоме президента Украины Владимира Зеленского, предположил Светов.

Адольф Гитлер в Берлине награждает Железными крестами детей из Hitlerjugend и Deutsches Jungvolk, март 1945 года / «ВКонтакте»

Союзники пока не собираются класть жизни своих солдат за Украину, подчеркнул политолог. Они готовы помочь живой силой только в лице наемников, инструкторов и советников для украинских военных.

Однако, по одному из прогнозов, пилотировать истребители F-16 будут все-таки иностранцы, заметил Светов. Это этнические украинцы, которые живут в Канаде, США и других странах. Их планируют выдавать за обычных жителей Украины.