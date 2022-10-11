В Госдуме военных Украины призвали к военному перевороту | 360°

Мир 11 октября 2022, 15:15 Поделиться Telegram

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Viber Украинских военных призвали к госперевороту. Поможет ли это остановить коллапс страны Политолог Живов: переворот на Украине гораздо лучше боевых действий РИА «Новости»

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В Госдуме призвали украинских военных к госперевороту. В нижней палате Федерального собрания России уверены, что в рядах ВСУ остались те, кому небезразлична судьба своей страны. Именно они могут сменить нынешнее руководство и положить конец боевым действиям.

Призыв к украинским военным

Украинским военным следует свергнуть киевский режим, чтобы сохранить страну. Об этом РИА «Новости» заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

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«Уверен, что в рядах украинской армии еще остались достойные люди, которым не чужда офицерская честь и будущее своей страны. Пора брать власть в стране в свои руки и свергнуть нынешнюю продажную националистическую верхушку, которая полностью подконтрольна западным кураторам», — сказал парламентарий, подчеркнув, что «катастрофу еще можно остановить».

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Армия Украины запятнала себя

В любой структуре есть и плохие, и хорошие люди. Есть те, у кого больше патриотических чувств к Отечеству и своей работе. Таким мнение с «360» поделился журналист, политолог, экс-председатель общественного движение «Битва за Донбасс» Алексей Живов.

«Украинская армия замарана уже довольно серьезно военными преступлениями против гражданского населения. Обращаться к армии, которая нет-нет да и расстреляет Херсон или Донецк. То же самое, что к немцам (имеются в виду фашисты времен Второй мировой войны — прим. ред.) обращаться», — отметил он.

По словам политолога, к ВСУ можно было обращаться в 2014 году, когда действительно половина военных была готова приветствовать Россию. Тогда среди них были люди, с которыми реально договариваться.

«После 2014 года армия Украины полностью изменилась. Туда направили людей, готовых воевать с Россией. Русофобия — один из основных критериев. А сама служба в армии была возможностью подняться из маргинальных слоев украинского общества в высшие слои украинского общества. Это известный факт», — добавил Живов.

Тем не менее он подчеркнул, что, конечно, военный переворот на Украине был бы гораздо лучше, нежели продолжение боевых действий.

Украинцам сегодня не за что сражаться

Украинский экономист, политолог Александр Дудчак считает, что пока надеяться на свержение режима Владимира Зеленского не стоит. Он напомнил, что сейчас не только военные с высокими званиями, но даже младшие офицеры тренируются в Великобритании.

ВСУ уже ничем не отличаются от нацистских батальонов. Всякое может быть: вероятно, где-то и зародились бы очаги сопротивления, но пока их успешно фильтруют, мониторят, профилактируют и ликвидируют. Но мало ли что произойдет в будущем Александр Дудчак

По его мнению, важно, чтобы сами украинцы задались вопросом: «За что мы боремся?». Ведь за спинами населения уже продали землю, которую они якобы отстаивают. Если же говорить об идейной составляющей, то киевский режим не сможет обманывать людей вечно.

«Германия воевала, пока не был взят Берлин. Потом появилась Восточная Германия, процесс денацификации пошел. Для этого необходимо все-таки провести окончательную демилитаризацию Украины», — заключил Дудчак.

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