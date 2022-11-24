Эксклюзив 24 ноября 2022, 19:14 Украинские власти устроили террор против исторической правды Депутат Вассерман назвал снос памятников в Одессе террором против исторической правды РИА «Новости»

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Любые памятники являются историей, которая с недавних пор перестала устраивать Украину. Об этом «360» заявил депутат Госдумы Анатолий Вассерман, комментируя решение властей Одессы о сносе памятников Александру Суворову и Екатерине II.

Далее — его прямая речь.

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Памятник — это история, и именно эта история их не устраивает. Польская фальшивка «Украина — не Россия» — это фальшивка по многим причинам. До сих пор грамотное большинство граждан Украины — русские. Причем русские — по языку, впитанному с молоком матери и используемому в повседневном общении. А также потому, что история тех мест, что сейчас оккупированы террористической организацией «Украина», неотделима от истории всей остальной России.

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Роль Суворова и Екатерины

Именно Суворов сыграл громадную роль в очистке северного побережья Черного моря от турок. Те, кого мы сейчас называем «крымские татары», они вообще-то не татары, а турки. По языку, культуре они гораздо ближе к анатолийским туркам, чем к волжским булгарам.

Именно Екатерина Великая в ходе хозяйственного освоения земель, получивших название Новороссия, подписала среди прочего указ об основании порта и города Одесса. В этом месте порт существовал еще в античные времена, но турки в начале 1730-х годов запретили использование порта и даже воздвигли крепость Хаджибей, специально расположенную так, чтобы пресечь использование порта. Просто потому что они к тому времени очень опасались наших морских десантов. Поэтому порт пришел в запустение, его пришлось создавать с нуля. И название он получил новое — Одесса.

Удар по собственным интересам

Я протестовал против отделения Украины от остальной России еще в 1991 году. Правда, тогда я не вполне осознавал, что украинцы — это именно часть русского народа. Мне понадобилось несколько лет исследований и разысканий, чтобы в этом полностью убедиться.

Но в любом случае, именно в силу того, что украинцы — часть русского народа и Украина — часть России, — любой «профессиональный украинец» просто вынужден действовать против интересов своих сограждан. Сограждане, даже если не осознают причину своих бедствий и неприятностей, по меньшей мере, ощущают, что все происходящее бьет по их собственным интересам.

Независимость Украины от остальной России приходится поддерживать все более насильственными приемами. И поэтому же Украина постепенно превратилась в террористическую организацию, которая ведет террор не только против жителей оккупированных ею земель, но и против исторической правды.