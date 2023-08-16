Эксклюзив 16 августа 2023, 13:32 Украинские туземцы против африканских. Зачем MI6 отправлять боевиков ВСУ на Черный континент Политолог Ярошенко: MI6 хочет отправить украинцев в Африку ради их боевого опыта Flickr

Читать 360tv в

Британская разведка MI6 планирует отправить украинских боевиков в Африку, чтобы они приобрели боевой опыт и помогли Соединенному Королевству решить свои колониальные задачи. Таким мнением поделился с «360» политолог Алексей Ярошенко.

Военно-дипломатический источник сообщил ТАСС, что Служба внешней разведки Великобритании подготовила к отправке в Африку диверсионно-карательный отряд. В него вошли 100 боевиков украинских националистических формирований.

Реклама

Ярошенко отметил, что члены нацбатальнов Украины всегда считались самыми замотивированными и самыми опытными. Однако практика уничтожения этих боевиков и нацистов российской армией показала, что их становится все меньше, обратил внимание политолог.

«Тех именно замотивированных и тех, которые с 2014 года получают боевой опыт, — их практически не осталось, а батальоны пополняются новыми людьми. Поэтому формально членов этих батальонов берет MI6 и отправляет в Африку, для того чтобы они получили хоть какой-то боевой нормальный опыт до того момента, как русская армия их уничтожит. В Африке, понятное дело, воевать придется с папуасами, и с этой точки зрения у них колоссально повышаются шансы на выживание», — объяснил собеседник «360».

Запад использует Украину для своих задач

По словам эксперта, украинских боевиков хотят обкатать в сражениях с заведомо более слабым противником. Однако это не единственная причина отправки отряда в Африку, указал Ярошенко.

«Понятно, что у самой Украины никаких интересов и задач в Африке нет, но западные страны, в частности Британия, используют ее для решения своих собственных задач. Вот очередной показатель, что это колониальные войска, набранные из туземных украинцев, для того чтобы решать свои задачи в сражениях против туземных африканцев. Ровно так британцы делали в той же Индии, когда у них была колониальная пехота», — напомнил политолог.

Зеленский — агент британской разведки

Собеседник «360» обратил внимание на еще один нюанс. Новость об отправке боевиков в Африку по инициативе MI6 в очередной раз доказала, что среди западных стран Украина находится под кураторством именно Великобритании, заявил Ярошенко. Президент Украины Владимир Зеленский — единственный из лидеров иностранных государств, побывавший в офисе MI6, чем он похвастался в 2020 году, отметил политолог.

«Его охраняет сейчас британская разведка, чтобы его не убили не только, допустим, наши спецслужбы, российские, но и американские, которых он пытается шантажировать через компромат Байдена. Это очередное доказательство того, что под непосредственным кураторством именно у британцев находится Зеленский и он агент именно британской разведки», — заключил Ярошенко.