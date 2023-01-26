Эксклюзив 26 января 2023, 23:18 Украинские нацбаты будут пополнять с помощью аналога гитлерюгенда Политтехнолог Живов: на Украине действует аналог гитлерюгенда РИА «Новости»

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Полк «Азов»* теперь будет действовать в составе Сухопутных войск ВСУ. Об этом сообщил Telegram-канал RT со ссылкой на заявление основателя нацполка и его первого командира Андрея Билецкого. По его словам, украинские боевики будут воевать в Артемовске. Официального подтверждения от властей Украины еще не было. Политтехнолог, публицист, общественный деятель, экс-председатель общественного движения «Битва за Донбасс» Алексей Живов рассказал «360», что, несмотря на большие потери нацбатов, они не были уничтожены полностью, а многие кадры, прошедшие там подготовку и обработку, уже давно действуют в рядах ВСУ. Больше того, на Украине буквально «поставили на поток» воспитание из подростков неонацистов.

Далее — прямая речь.

Зараза неонацизма

Что такое «Азов»* вообще? Это крупная ультраправая организация, сформированная после 2014 года из украинских ультраправых неонацистов. Также туда вошли выходцы из Европы и России с нацистскими взглядами. Последние 10 лет российская власть всячески исторгала из страны экстремистов и нацистов. Неудивительно, что почти третья часть тех «азовцев», которые воевали под Мариуполем, граждане России.

РИА «Новости»

Сначала нацбаты существовали вообще отдельно от ВСУ, их включали в структуры МВД и другие силовые ведомства. Там собирали украинских пассионариев, носителей неонацистской идеологии.

Но позже подразделения минобороны Украины стали активно насыщать кадрами из нацбатов — частично расформированных. Идея была в том, чтобы распространить идеи неонацизма на всю украинскую армию, заразить ее этой чумой.

Многоголовая гидра нацбатов

Другой важный момент. Только половина полка «Азов»* стояла в Мариуполе. Когда эта часть была разбита, остался еще харьковский «Азов»*, несколько тысяч человек. К тому же, у них есть нацкорпусы по всей территории Украины, которые вербуют молодежь 14-16 лет и превращают ее в неонацистов. Полная аналогия с гитлерюгендом.

Они могут из этого нацкорпуса еще черпать и черпать. Там десятки тысяч мальчиков и девочек, которым промыли мозги украинским нацизмом. Они абсолютно фанатичны — с ними даже разговаривать не о чем. Это огромная трагедия, когда из детей делают извергов.

Экспозиция, воссоздающая класс украинской школы полка «Азов»*, на выставке в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2022» на территории Конгрессно-выставочного центра «Патриот». / РИА «Новости»

Поэтому полк «Азов»* будет постоянно возрождаться. Батальон «Кракен»*, который наши войска уничтожают на Харьковском направлении весь год, тоже постоянно пополняется.

Изначально там была только ультраправая харьковская молодежь, но постепенно туда стали набирать всех подряд, в том числе и насильно мобилизованных на улице. Еще есть несколько нацбатов, менее распиаренных. Они меняют названия, но все равно остаются условными «Айдарами»*.

*признан террористическим и запрещен в России