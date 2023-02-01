Эксклюзив 01 февраля 2023, 15:12 Украинская тактика террора. Нельзя забывать об уроках Крымского моста Публицист Новоселов: Крым может остаться одной из главных целей украинских террористов Восстановительные работы на Крымском мосту, пострадавшем из-за теракта. Утром 8 октября после подрыва грузовика обрушились два пролета автомобильной части моста. ФСБ считает организатором взрыва главу военной разведки Украины Кирилла Буданова / РИА «Новости»

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Руководитель Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов дал интервью американской газете The Washington Post. По большей части это стандартный бред, которым кормят западную аудиторию, однако были в его словах и некоторые интересные моменты, заявил публицист Иван Новоселов в колонке для «360».

Далее — прямая речь.

Разумеется, молодой карьерист не упустил возможности выслужиться перед заокеанскими хозяевами, рассказав, как он лично спрогнозировал начало российской спецоперации. Видимо, почитав западные СМИ, в которых подобные истерические прогнозы появлялись регулярно начиная с 2014 года, а то и раньше.

Затем Буданова понесло. Оказывается, российское продвижение в Донбассе не имеет большого значения, никакого решающего наступления не будет, а Украина уже к лету вернет себе Крым. Причем можно не волноваться, что Россия применит ядерное оружие, даже в случае угрозы ее территориальной целостности.

Кирилл Буданов / Главное управление разведки Министерства обороны Украины

Тут даже комментировать нечего. В принципе, он повторяет то же самое, что Зеленский и другие представители киевского режима твердят почти год — перемога близко, мы уже почти выиграли, Россия бессильна и так далее.

Буданов даже докатился до того, что заявил: Владимир Путин давно смертельно болен. Оказывается, это с его подачи Зеленский начал в Давосе нести бред о том, что «Путин не настоящий». В общем, достойный начальник разведки для клоуна, который играет в президента.

Не обошлось без традиционного заявления о том, что у России заканчиваются ракеты. Кажется, они заканчиваются чуть ли не каждый месяц начиная с февраля 2022-го. Причем говорит он это спустя всего день после очередного массированного ракетного удара по военным объектам киевской хунты.

Серьезного внимания заслуживает лишь одно высказывание Буданова: он утверждает, что его служба много работает на российской территории, занимается вербовкой, планирует и организует диверсии и теракты.

К сожалению, полностью исключить этого нельзя. Украинские спецслужбы очень активны в российском интернете, и мы часто слышим о случаях вербовки ими не обремененных мозгами молодых людей и даже школьников.

Действуют они не только на новых российских территориях, но и по всей стране. Российская контрразведка противодействует их деятельности, однако время от времени противнику все-таки удается найти исполнителей диверсий.

Железнодорожные составы с цистернами на Крымском мосту, на автомобильной части которого со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, октябрь 2022 года / РИА «Новости»

Враг ведет вербовку среди подростков и молодежи по той же схеме, что и распространители наркотиков, — закрытые каналы, большие деньги за «простую работу», отсутствие контактов и так далее. Противодействовать этому можно, но нужно активно проводить разъяснительную работу в школах, техникумах и вузах.

Завербованными дурачками дело не ограничивается. На территории России уже происходили серьезные теракты, и будет наивно предполагать, что враг откажется от надежды их повторить.

Учитывая постоянные заявления хунты Зеленского о планах по захвату Крыма, можно ожидать, что этот регион останется одной из главных целей для украинских террористов. И чем успешнее действуют российские вооруженные силы на фронте, тем выше вероятность перехода противника к тактике террора, в которой он достаточно подкован.

Так что российским спецслужбам важно не расслабляться и не забывать об уроках Крымского моста.