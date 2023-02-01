01 февраля 2023, 15:12
Украинская тактика террора. Нельзя забывать об уроках Крымского моста
Публицист Новоселов: Крым может остаться одной из главных целей украинских террористов
Руководитель Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов дал интервью американской газете The Washington Post. По большей части это стандартный бред, которым кормят западную аудиторию, однако были в его словах и некоторые интересные моменты, заявил публицист Иван Новоселов в колонке для «360».
Далее — прямая речь.
Разумеется, молодой карьерист не упустил возможности выслужиться перед заокеанскими хозяевами, рассказав, как он лично спрогнозировал начало российской спецоперации. Видимо, почитав западные СМИ, в которых подобные истерические прогнозы появлялись регулярно начиная с 2014 года, а то и раньше.
Затем Буданова понесло. Оказывается, российское продвижение в Донбассе не имеет большого значения, никакого решающего наступления не будет, а Украина уже к лету вернет себе Крым. Причем можно не волноваться, что Россия применит ядерное оружие, даже в случае угрозы ее территориальной целостности.
Тут даже комментировать нечего. В принципе, он повторяет то же самое, что Зеленский и другие представители киевского режима твердят почти год — перемога близко, мы уже почти выиграли, Россия бессильна и так далее.
Буданов даже докатился до того, что заявил: Владимир Путин давно смертельно болен. Оказывается, это с его подачи Зеленский начал в Давосе нести бред о том, что «Путин не настоящий». В общем, достойный начальник разведки для клоуна, который играет в президента.
Не обошлось без традиционного заявления о том, что у России заканчиваются ракеты. Кажется, они заканчиваются чуть ли не каждый месяц начиная с февраля 2022-го. Причем говорит он это спустя всего день после очередного массированного ракетного удара по военным объектам киевской хунты.
Серьезного внимания заслуживает лишь одно высказывание Буданова: он утверждает, что его служба много работает на российской территории, занимается вербовкой, планирует и организует диверсии и теракты.
К сожалению, полностью исключить этого нельзя. Украинские спецслужбы очень активны в российском интернете, и мы часто слышим о случаях вербовки ими не обремененных мозгами молодых людей и даже школьников.
Действуют они не только на новых российских территориях, но и по всей стране. Российская контрразведка противодействует их деятельности, однако время от времени противнику все-таки удается найти исполнителей диверсий.
Враг ведет вербовку среди подростков и молодежи по той же схеме, что и распространители наркотиков, — закрытые каналы, большие деньги за «простую работу», отсутствие контактов и так далее. Противодействовать этому можно, но нужно активно проводить разъяснительную работу в школах, техникумах и вузах.
Завербованными дурачками дело не ограничивается. На территории России уже происходили серьезные теракты, и будет наивно предполагать, что враг откажется от надежды их повторить.
Учитывая постоянные заявления хунты Зеленского о планах по захвату Крыма, можно ожидать, что этот регион останется одной из главных целей для украинских террористов. И чем успешнее действуют российские вооруженные силы на фронте, тем выше вероятность перехода противника к тактике террора, в которой он достаточно подкован.
Так что российским спецслужбам важно не расслабляться и не забывать об уроках Крымского моста.
Терроризм
Крым
Украина
Взрыв на Крымском мосту
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