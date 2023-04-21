Эксклюзив 21 апреля 2023, 22:30 Украинская оккупация. В Одессе уволили 82-летнего преподавателя музыки за произведения русских композиторов «Голос Мордора»: происходящее на Украине — это исправление исторических ошибок РИА «Новости»

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В Одессе уволили 82-летнего преподавателя музыки за «серьезную» провинность. Он включал ученикам произведения русских композиторов и вел уроки на русском же языке. Одному из студентов это не понравилось, он пожаловался на педагога, и теперь пенсионер ищет новую работу. Автор Telegram-канала «Голос Мордора» специально для «360» порассуждал над ситуацией в городе. По его словам, украинцы ведут себя в Одессе как оккупанты.

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В Одессе по доносу уволили 82-летнего преподавателя музыки за то, что он вел уроки на русском языке. А кроме этого он учил студентов играть произведения Чайковского и Рахманинова, чем и возмутился один из его учеников.

Страшное, неслыханное преступление по нынешним украинским меркам. Не удивлюсь, если против несчастного старика возбудят дело, вручат «пидозру» и упекут в СИЗО.

Настоящие оккупанты

Но самое страшное то, что Одесса никогда и не была Украиной. Южнорусский город со своим особым духом и колоритом, в котором смешались несколько культур — русская, еврейская, молдавская, греческая… Только одной культуры нет в этом списке — украинской. Нет в списке по причине ее отсутствия в природе. По крайней мере до новейших времен. Да и то, что лепят сейчас — культурой назвать как-то не поворачивается язык.

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Правда в том, что украинцы ведут себя в Одессе, да и во многих других украинских городах, как настоящие оккупанты. Они и есть оккупанты, правда достались им эти города без боя, от щедрот российский царей и генсеков, от глупости и предательства последнего советского правительства, от преступления первого правительства новой России, которое заключалось в том, что не был поднят даже вопрос Крыма.

И то, что происходит сейчас, было начато именно тогда. По сути дела, это исправление исторических ошибок. А они стоят очень дорого, и платить за них приходится кровью. Но по-другому не бывает.

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Сбросить украинский морок

Видимо, надо пройти этот путь, чтобы в русском городе Одессе снова могли преподавать русскую музыку на русском языке. Чтобы в Киеве в библиотеках и магазинах свободно лежали книги русского писателя-киевлянина Михаила Афанасьевича Булгакова, чтобы Кривой Рог и Днепропетровск с Запорожьем сбросили с себя этот недолгий по историческим меркам украинский морок и снова стали русскими городами, каковыми они и были веками.

И если кто-то ставит вопрос о цене, то спросите у него, а какова вообще цена жизни? И вопрос стоит именно о ней. Потому что украинская оккупация — это смерть. Даже в том вялотекущем виде, который был до 2014 года.