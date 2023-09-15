Эксклюзив 15 сентября 2023, 13:44 Украинок подвели под мобилизацию. Женщинам отдадут рутинную работу в зоне боев Политолог Гуреев: власти Украины прощупывают почву для мобилизации женщин Википедия

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Серьезные потери численности ВСУ вынудили власти страны пересмотреть условия мобилизации населения. Мужчин призывного возраста силой возвращают из стран Евросоюза, а украинское Минобороны сократило список заболеваний, дающих отсрочку. Следующим шагом станет призыв военнообязанных женщин, которым более года назад закрыли выезд из страны. Но в реальный бой их кидать не будут. Об этом «360» заявил политолог Даниил Гуреев.

Далее — его прямая речь.

Расширение мобилизации

Ни для кого в мире не является секретом, что Украина несет большие потери в ходе действующего конфликта. И если потери в технике можно восполнить путем западных поставок, то человеческие — нет.

Для решения этой проблемы Украина идет на ряд политических мер. Первое — договор со странами ЕС о высылке мужчин призывного возраста, которые в свое время сбежали с территории Украины, обратно. Потом — их записывание в ряды ВСУ и отправка на фронт. Страны Евросоюза с этим не спорили и активно согласились.

Но этого тоже недостаточно, чтобы восстановить все людские потери, которые есть у Украины. И для более эффективного восстановления необходимо расширить список призывного возраста. Если раньше у студентов, например, была отсрочка от армии, то сегодня их потихоньку этой отсрочки лишают.

Есть определенные изменения в категориях по здоровью, когда люди, не имеющие физические возможности служить в армии, сегодня в ВСУ вполне могут попасть.

Женский призыв

Самое главное решение Украины — призыв женщин. Пока это не носит массового характера. Но мы с знаем, что военнообязанные женщины уже больше года не могут выехать из страны и получили приказ встать на военный учет.

Это сделали не для затыкания дыр в рядах ВСУ, а для прощупывания почвы технического выполнения и поэтапного расширения программы мобилизации.

Но недалек тот день, когда [все это] перерастет в массовый призыв, в том числе и женский.

Логика будет такой: мы женщин на фронт отправлять не будем, но с управлением дронами и мелкой рутинной работы она справится.