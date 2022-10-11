США сократят поддержку Украины после победы на выборах в конгресс | 360°

Мир 11 октября 2022, 01:24 Поделиться Telegram

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Viber Украине предрекли сокращение помощи США после победы республиканцев. Но сильных послаблений ждать не стоит Политолог Журавлева: победа республиканце в конгрессе США не оставит Украину без помощи РИА «Новости»

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Власти Украины с опасением ждут предстоящих промежуточных выборов в конгресс США, где опросы показали уверенную победу республиканцев в палате представителей. Участники этого политического объединения часто указывали на гигантские размеры денежных траншей, которые получает Киев. Особенно громко их голоса стали звучать после резкого роста инфляции и ухудшения отношений с Китаем из-за визита Нэнси Пелоси. Но даже в случае победы республиканцев помогать Украине США не перестанут, хотя размер денежных траншей сократится.

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Неопределенность в поддержке

О страхе украинских властей перед предстоящими промежуточными выборами в конгресс США сообщила газета The Washington Post. Авторы отметили, что республиканское большинство в нижней палате парламента погасит боевой импульс, охвативший власти страны после 24 февраля.

Глава делегации украинских женщин Дарья Каленюк напомнила, что именно республиканцы не позволили провести через палату представителей законопроект о выделении Украине 12 миллиардов долларов. По ее словам, без поддержки США украинские военные перейдут на партизанское положение.

РИА «Новости»

Высокопоставленный украинский чиновник на условиях анонимности заявил, что сегодня страна находится в полной зависимости от военной и финансовой помощи со стороны США и стран Евросоюза.

«Результаты промежуточных выборов в конгресс стали главным фактором, который вызывает у нас опасения в условиях наступления зимы. Россия получит большое преимущество при сокращении финансовой помощи со стороны США и при замерзающей Европе, на которую можно надавить вопросом поставки энергоносителей», — подчеркнул он.

РИА «Новости»

С 24 февраля общая финансовая помощь Украине со стороны США составила более 17 миллиардов долларов. В эту сумму вошли оружие и средства для поддержки бюджета страны.

Представители обеих партий неоднократно критиковали за размеры траншей, которые Белый дом направляет на помощь Украине. В условиях замедления американской экономики и роста инфляции обеспокоенность сторонников республиканской партии кризисом на Украине резко пошла вниз. Поэтому страх украинцев перед прекращением помощи со стороны США вполне объясним.

Сдержанность или лимиты

Говорить о том, что все республиканцы считают поддержку Украины избыточной, в корне не верно. Среди членов партии у каждого свое мнение. Но в целом республиканцы проявляют меньше энтузиазма к мысли, что весь бюджет нужно слить на помощь украинской армии, чем демократы. Об этом в беседе с «360» заявила руководитель Центра северо-американских исследований Института мировой экономики и международных отношений имени Примакова РАН Виктория Журавлева.

Она пояснила, что в случае своей победы партия может предложить сдержанный подход к вопросу выделения средств для Украины.

«Это может быть некий лимит или предъявление дополнительных требований к правительству Зеленского, чтобы деньги не уходили в никуда», — пояснила она.

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Полную отмену поддержки Украины со стороны США эксперт исключила полностью.

«Тема Украины в США очень политизирована. Поэтому лишить страну помощи сейчас не может ни одна партия. Особенно республиканцы, потому что от этого зависит их политическое благополучие в ближайшие два года, когда начнутся президентские выборы», — отметила Журавлева.

Она пояснила, что партия сильно потеряет в глазах избирателей, если откажется от поддержки Украины: особенно на фоне последних событий.

«Здесь нужен какой-то маленький шаг для сокращения помощи. Поэтому средства продолжат поступать из американского бюджета. От смены состава нижней палаты парламента эта ситуация не особо зависит. В США существует двухпартийный консенсус, как сохранять политическое лидерство, украинский конфликт вполне в него вписывается», — отметила Журавлева.

РИА «Новости»

Эксперт отметила, что зависимость Украины от финансовой помощи США очень сильная. По сути, официальный Киев финансирует всю свою кампанию за счет американского бюджета. Поэтому, в случае прекращения финансовых вливаний, Украине станет намного сложнее вести боевые действия. США это прекрасно понимают, поэтому останавливать транши не станут.

Прогнозы на победу

Виктория Журавлева подчеркнула, что палата представителей наверняка достанется республиканцам. Шансы на получение большинства в сенате эксперт оценила ниже, но эта ситуация приведет к расколу всего конгресса.

«В палате представителей легкая сменяемость: демократы могут потерять намного больше мест, чем в сенате. Велика вероятность, что весь конгресс окажется расколот. В этих условиях возможность компромисса по внутренней и внешней политике между двумя палатами серьезно сократится», — спрогнозировала эксперт.

Она не исключила, что палата представителей вполне может начать блокировать чрезмерные пакеты помощи Украине. Но полностью финансирование ВСУ это не остановит.

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