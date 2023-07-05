Эксклюзив 05 июля 2023, 18:51 Украине пообещали «сюрприз» в НАТО. Что ожидает Киев на самом деле? Политолог Бередихин: условием вступления Украины в НАТО станет раздел страны Телеканал «360»

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Премьер-министр Эстонии Кая Каллас и генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг пообещали сюрприз по членству Украины в НАТО. Пока весь мир гадает о громких решениях на полях саммита в Вильнюсе, посмотрим, какое будущее в Европе предлагают киевскому режиму. Об этом в своей колонке и беседе с кандидатом исторических наук и политологом Антоном Бередихиным порассуждала журналист «360» Елена Кононова.

Далее — ее прямая речь

НАТО — не первый и уж точно не последний военно-политический союз в мировой истории. Североатлантический альянс может быть разным: это и люди в отпаренных пиджаках, благоухающие дорогими духами. У них есть дети и внуки, которым покупают плюшевых мишек и Хагги Вагги. А вот то, что делают участники этого объединения. За 30 лето НАТО совершил 23 военные операции против других стран.

Первый сценарий

Перенесемся в 1999 год. Косовское село Рачак. Пара сотен домов у горного подножья. В этом селе албанские боевики организовывали свою штаб-квартиру, откуда они делали вылазки и убивали сербских полицейских. Поэтому полиция запланировала контртеррористическую операцию.

Когда в селе из мирных жителей осталась пара стариков, силовики оповестили миссию ОБСЕ: сейчас начнется операция против боевиков. Она длилась около 15 часов, практически всех террористов уничтожили. Часть сербских полицейских вернулись на базу.

РИА «Новости»

И тут в населенный пункт пришла задержавшаяся подмога албанцам. Боевики напали на полицейских, сербы вынужденно отступили. Албанцы собрали своих павших товарищей, переодели часть из них в гражданскую одежду и вынесли в поле.

На следующее утро в селе появился американец Уильям Уокер, руководитель контрольной миссии ОБСЕ в Косове и Метохии. Он запретил доступ в село сербским следователям и журналистам и созвал репортеров западных СМИ.

Уокер сообщил НАТО о телах в гражданской одежде. Западные таблоиды тут же опубликовали статьи о бесчеловечном преступлении сербской полиции. Тела же отправили на экспертизу в Приштину. Экспертизу начали сербские и белорусские эксперты в присутствии членов миссии ОБСЕ.

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Через пару дней к исследованию подключились финны. В итоговом отчете утверждалось, что убитые албанцы использовали оружие, имели следы пороха на руках, а значит, не могли быть гражданским населением. Но механизм запустили.

Параллели с нынешними событиями

Президент Сербии Милан Милутинович сделал заявление, пытаясь доказать, что «убийство мирных в Рачаке» — ложь. Его никто не слушал. Западный мир готовился наказать Югославию, а заодно и весь сербский народ.

Спектакль, созданный для оправдания вторжения НАТО, срежиссировали на отлично. Лидеры альянса сделали вывод, что кризис в Косове угрожает безопасности в регионе.

Вы тоже видите параллели с нынешними событиями, да? Понимаете, кто преподавал Украине режиссуру? Но, как правило, подобные пьесы — лишь следствие разожженных Западом конфликтов.

Национальный вопрос не всегда повод

Что случилось в Ливии? В середине января 2011-го на востоке страны начались волнения против Муаммара Каддафи: протестующие жаловались на засилье выходцев с запада страны и задержки в осуществлении госпрограммы строительства бесплатного жилья.

Но были и более глубинные причины: при Каддафи Ливия стала светским государством. Фундаменталистам это не нравилось.

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В марте французские, британские и американские боевые самолеты поднялись в воздух. Целью атаки стало свержение Каддафи. Против ливийских сил действовали десятки военных кораблей и самолетов Вооруженных сил США, Великобритании, Канады, Испании, Италии, Греции, Турции, Бельгии, Дании, Нидерландов.

Оправдания альянса

Накануне вторжения в Ливию больше всего разглагольствовал французский президент Николя Саркози. Он без конца говорил о том, что без вмешательства Запада Ливию ждут массовые убийства, и призывал помочь мирным жителям.

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Саркози, правда, не говорил о том, что ему давно хочется увеличить французскую долю в ливийской нефтедобыче.

Позже занимавший тогда пост президента США Барак Обама, поддержавший ливийскую операцию, назовет это военное вмешательство своей самой крупной внешнеполитической ошибкой.

После свержения Каддафи американцы и НАТО так и не смогли обеспечить восстановление стабильности в Ливии. Конфликты там продолжаются до сих пор.

Что там с расширением НАТО?

В 90-е годы представители альянса уверяли Россию: мы не будем расширяться на Восток. Мы не собираемся одним странам безопасность обеспечивать, а другим вредить. Только в 2021-м Кремль предложил зафиксировать заверения об этом, но переговоры ни к чему не привели.

РИА «Новости»

В сентябре 2022 года голландский адмирал Роб Бауэр, глава военного комитета альянса, проговорился на пресс-конференции в Таллине: «Мы обсудили самую обширную перестройку наших военных структур с 1949 года (когда был создан НАТО — прим. ред.). Планирование этого началось несколько лет назад, сейчас мы претворяем эти планы в жизнь».

Ну то есть никто не собирался соблюдать какие-то обещания. А что, все хотят в НАТО. И там не против пополнения: политика открытых дверей как никак.

Украине обещают членство в альянсе 25 лет. Если очень хочется, можно?

Весной 2022 года лидеры организации признали, что вступление Украины невозможно, но президент Владимир Зеленский не сдавался. Украина, заявил он 30 сентября, в ускоренном порядке подаст заявку на вступление. В январе этого года украинское правительство снова отфутболили: не соответствуете требованиям альянса.

РИА «Новости»

Но, может, если очень хочется, то можно? Хотя бы одной ногой, рукавом от вышиванки? При этом главное условие уже в альянсе озвучили — победа над Россией. В то же время на Украине анонсировали некий сюрприз. О чем же может идти речь?

Мнение Антона Бередихина

Думаю, что Киеву предложат отдать часть территории Украины на законных основаниях в состав Польши, Венгрии и Румынии, и, соответственно, часть страны станет частью НАТО. Возможно, что и украинское руководство готово идти на такие меры. В частности, Зеленский уже давно рассматривает себя в качестве генерал-губернатора Восточных Кресов, обновленной Речи Посполитой.

Нам с вами сложно представить, как президент Украины готовится к саммиту. Люди эмпатичные должны понять. Вот твои кураторы, от которых зависит количество денег на твоих счетах и даже жизнь. Поэтому хочется пожелать сил и мужества всем, кто за ленточкой. А насколько судьбоносным станет саммит в Вильнюсе — скоро увидим.