Эксклюзив 01 марта 2023, 02:18 Украине не оставили шансов. Обещания Запада о военной помощи сменились разговорами о переговорах «Голос Мордора»: обещания Запада о технике для Украины сменились разговорами о переговорах РИА «Новости»

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Громкие заявления стран Запада о военной помощи Украине на деле, похоже, не влекут за собой таких же действий. СМИ США пишут, что ЕС не может дать Украине танки в тех количествах, в которых было обещано, а Белый дом настойчиво требует от Украины наступления имеющимися силами. У России же есть два сценария продолжения боевых действий, и они оба не оставляют Украине шансов. Об этом для Telegram-канала «360»написал автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Далее — прямая речь.

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Громкие обещания

США не будут обучать украинских пилотов. По одной простой причине — вожделенных Украиной истребителей F-16 американцы не дадут. Да и вообще вряд ли кто даст.

Распиаренная танковая коалиция, похоже, тоже сдулась. Американская пресса пишет, что Евросоюз не может дать Украине танки в тех количествах, в которых было обещано. Их будет ощутимо меньше. Получилось так, что все страны громко кричали, что дадут Украине танки от всех щедрот, но на самом деле надеялись на то, что даст сосед. А когда дошло до дела — все как-то застеснялись и начали оправдываться. Да к тому же выяснилось, что даже в бундесвере из всех танков, имеющихся в наличии, на ходу находится только 30%.

Википедия

Настроения в мейнстримовой западной прессе тоже не очень радуют Украину. Все намекают, что хорошо бы подумать и о переговорах, а то потом, как бы ни было поздно. Белый дом настойчиво требует от Украины наступления прямо сейчас, имеющимися силами. Силы эти сильно потрепаны и истощены. Как в плане людского ресурса, так и в плане техники. Легкой бронетехники вроде бы хватает, но она вся разномастная и на поле боя, без поддержки танков и авиации, будет представлять собой прекрасные мишени и готовые железные гробы на колесах.

Держаться зубами не получается

Что у украинцев пока получается, так это зубами держаться за подготовленные укрепрайоны, как например в Артемовске, Марьинке, или Авдеевке. Да и там не все гладко. Выдавливают их, медленно, но верно. Дыры затыкаются людским ресурсом, но помогает это не особо. К тому же — это трата резервов, которые будут необходимы в предполагаемом наступлении. Может у Украины и получится подготовить какой-то ударный кулак, тем более, что говорили о целых двух корпусах, причем многие боевики проходят подготовку за рубежом, но этот ударный кулак, скорее всего, напорется на мощную бетонную стенку. Кавалерийские наскоки, по примеру того, что было в Харьковской области, больше не пройдут.

РИА «Новости»

Сейчас есть главный вопрос — по какому сценарию будут продолжаться боевые действия. Решит ли российское командование продолжать перемалывание украинских резервов и неторопливое продвижение вперед, до той точки, когда вся украинская оборона просто посыплется, либо же будут мощные наступательные операции с массированным применением авиации и танковыми прорывами. В принципе, оба сценария не оставляют Украине шансов и вопрос стоит только о времени, сколько это будет продолжаться.