Эксклюзив 01 марта 2024, 17:00 Украине наступили на горло. Польша начала душить соседей необъявленным эмбарго Блогер «Голос Мордора»: Польша душит Украину, чтобы заполучить ее территорию РИА «Новости»

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Польские фермеры с конца прошлого года блокируют на границе украинскую продукцию. Правительство формально начало переговоры с аграриями, но стране невыгодно допускать товары с Украины на рынок Европы. Вероятно, Польша затеяла эту игру, чтобы реализовать давний план — дождаться распада соседней страны и без боя заполучить Волынь и Галицию. Об этом в колонке для Telegram-канала «360» рассказал автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Далее — его прямая речь.

Украинцы в шоке от очередной колоссальной зрады. И она снова, как будто бы уже по доброй традиции, от их ближайших «друзей и партнеров» — поляков.

Как вы знаете, польские фермеры не пропускают в Евросоюз сельхозпродукты с Украины. Они заблокировали все пограничные пункты пропуска, включая железнодорожные. На территории Польши недавно вскрыли вагоны с украинской кукурузой и всю ее вывалили на железнодорожную насыпь.

Настоящий праздник для местных грызунов и птиц. Правда, потом в Сети стали распространять фотографии с массовым мором пернатых, но верифицировать это нельзя, и возможно, поляки просто нагнетают.

Правительство, в свою очередь, заявляет, что ведет переговоры с фермерами, но это очень странные переговоры, которые являются чистой формальностью. Потому что нынешнее положение вполне устраивает власти Польши, и при этом у них остаются чистые руки, они вроде бы и ни при чем. И даже хотят помочь украинцам, но вот не могут. Печально.

Но самое интересное другое. Оказывается, Польша более чем активно закупает сельхозпродукцию России и Белоруссии. Занимаются этим три крупнейшие аграрные фирмы страны, так что правительство об этом не может не знать. Фуры с сельхозпродуктами пересекают белорусско-польскую границу в режиме нон-стоп.

Что интересно, среди закупаемых продуктов есть и рапсовый шрот, закупка которого на Украине запрещена польскими властями.

Так что же вообще происходит? Поляки прекрасно понимают, что сельхозпродукция для Украины является чуть ли не единственным источников денег, которых катастрофически не хватает.

По сути дела, это как если бы польский пан наступил украинскому холопу ногой на горло — как, в общем-то, и происходило веками. Только холоп сейчас болен и может помереть, но пана это вообще не интересует.

Или же… Интересует? Может, Польша все это затеяла совершенно осознанно и специально? Ведь продукция с Украины не поступает не только в Польшу, но и в другие европейские страны, то есть это все похоже на полноценную блокаду с целью полного удушения экономики.

А без экономики не может быть и возможности ведения войны. Возможно, поляки системно делают все, чтобы нынешняя Украина просто рухнула как государство, и тогда они вполне спокойно и даже без возмущения коллег из других стран смогут оттяпать себе Волынь и Галицию.

Понятно, что план небыстрый, но поляки умеют ждать. Они терпеливые. Ну, а украинцам большой привет. Поцелуй пана Дуды — он такой, ребята.