Мир 12 февраля 2023, 20:25 Украина зря «раззявила роток на жирный кусок», ЕС потерял деньги ЦБ России «Голос Мордора»: Украине не достанутся российские замороженные активы, ЕС их потерял Pixabay

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На прошлой недели из Евросоюза пришла удивительная новость — европейские банки «потеряли» 86% замороженных российских активов. Чтобы передать эти средства Украине, как хотели в ЕС, их придется сначала найти. Автор Telegram-канала «Голос Мордора» специально для Telegram-канала «360» выдвинул несколько теорий, куда могли пропасть деньги Центробанка России.

Далее — прямая речь автора.

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Прошлая неделя вообще была богата на удивительные новости. Они касались многих сфер, в том числе и финансов.

В топ новостей о финансах, несомненно, попала новость о том, что Евросоюз… потерял замороженные деньги российского Центробанка. И ладно, если бы речь шла о какой-нибудь паре миллионов, но сумма утерянного составляет 86% активов ЦБ, хранившихся в европейских банках, а это — целых 258 миллиардов долларов.

Юридическая служба Евросоюза не может отыскать деньги, которые, по всем документам, должны быть в наличии.

Представляете, как расстроилась Украина, которая уже раззявила роток на столь жирный кусок?

И очень интересно, а что же произошло с российскими деньгами? Вариантов много. Один из них — воровство и коррупция. Да-да, в том самом Евросоюзе, где всего этого, по утверждению многих, попросту нет. На самом деле — есть. И подобная история с деньгами — вовсе не первая. Буквально пару лет назад, во Франции загадочным образом исчезли деньги Ливии. Сумма, конечно, не такая, но тоже очень приличная. Деньги просто испарились и найти их никто не может. И если такой же финт кто-то проделал с деньгами российскими — очень интересно было бы на него посмотреть, так как произошедшее является самым масштабным воровством в истории человечества.

Но скорее всего, деньги никуда не исчезли. Вполне вероятно, что они, тем, или иным путем, просто вернулись в Россию. Когда начиналась спецоперация, заморозка активов ЦБ была одной из самых первых примененных санкций, из-за которой финансовые власти России попали под сильный удар критики. И вполне возможно, что зря. Может быть, им удалось спасти почти все резервы Центробанка, но это не афишируется, потому что может привести к раскрытию каких-то секретов и тайн, раскрывать которые хочется не особо.

Но есть и еще один вариант — в Европе деньги на самом деле потеряли. И пусть это выглядит удивительным, но если учесть интеллектуальный уровень современной европейской элиты — такое удивлять не должно. Тут впору вспомнить анекдот о трех железных шарах, только пора его модернизировать и вместо русского, который один шар потерял, а другой сломал, должен оказаться какой-нибудь высокоцивилизованный француз, или немец.