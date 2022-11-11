Эксклюзив 11 ноября 2022, 14:03 Украина задействует нацистские методы и лишает себя культурного наследия Публицист Новоселов назвал принудительную украинизацию чисто нацистским методом Участники акции против законопроекта Бужанского о продлении преподавания на русском языке в школах Украины, 2020 год / РИА «Новости»

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Из программы муниципальных школ и детсадов в Киеве исключили преподавание русского языка. Как украинские власти дошли до такого и чьи методы это напоминает — в эксклюзивной колонке публициста Ивана Новоселова для «360».

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Далее — прямая речь.

Городской совет Киева исключил русский язык из программ школьного и дошкольного образования. Совет заявил, что изучение этой дисциплины «нецелесообразно в текущих обстоятельствах» и «защитит образовательную сферу от гибридного влияния России».

Это лишь последнее из череды проявлений политики украинизации, нацеленной на уничтожение русского языка на Украине. Для дедушек и бабушек нынешних школьников русский был родным, их родители знали два языка и пользовались в быту русским, а дети будут лишены своего наследия.

Всего десять лет назад Киев говорил на русском языке, только упоротые националисты требовали от людей говорить с ними на украинском. Более половины современных украинцев вообще не говорят на украинском, а используют суржик или просто говорят по-русски.

Удаление русского языка из школьной программы лишит Украину ее исторического и культурного наследия. Знаменитые украинские писатели и поэты творили многие свои шедевры на русском. Многие города были основаны Россией, и все их культурное и историческое наследие неразрывно связано с ней.

Дискриминация русских на Украине продолжается много лет, их даже не включили в список коренных народов в законе, который приняли в июле 2021 года. Согласно определению Украины, коренные народы — этнические группы с отличительной культурой, которые прямо происходят от самых ранних известных жителей определенного географического региона и частично сохраняют язык и культуру этих первоначальных жителей.

Вообще, этому признаку не удовлетворяют сами украинцы, которые никак не относятся к самым ранним известным жителям украинского региона. Однако закон устанавливает и другие условия: представлять этническое меньшинство украинского населения и не иметь собственного государства за пределами Украины.

Участники акции против законопроекта Бужанского о продлении преподавания на русском языке в школах Украины, 2020 год / РИА «Новости»

У русских есть собственное государство за пределами Украины, так что они не признаются ее коренными жителями. Причем неважно, что территория современной Украины — колыбель русской цивилизации.

Декларация ООН по правам коренных народов (статья 14) прямо гласит: «Коренные народы имеют право создавать и контролировать свои системы образования и учебные заведения, обеспечивающие образование на их родных языках, таким образом, чтобы это соответствовало свойственным их культуре методам».

Украинское неонацистское правительство не хотело предоставлять русским право обучения на родном языке. Напротив, согласно действующим законам, все образование в этой стране должно быть только на украинском. Теперь русский убирают из программы даже как иностранный язык.

Права русскоязычного населения не волнуют киевский режим. Нет людей — нет проблемы, сам Зеленский много раз предлагал русским на Украине или переехать в Россию, или объявить себя украинцами, продолжая советские практики «украинизации», благодаря которым такие города, как Одесса, Николаев и Харьков, превратились из русских в украинские.

Все эти документы были приняты в 2019–2021 годах, еще до специальной военной операции. Принудительная украинизация русских — чисто нацистский метод. Кстати, немецкие фашисты тоже планировали переселить или «германизировать» население множества оккупированных ими земель, в том числе самой Украины.