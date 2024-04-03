Эксклюзив 03 апреля 2024, 17:54 Достойно пера Гоголя. Украина всерьез заявила о наведении порчи на Путина и Шойгу Блогер «Голос Мордора»: Украина на полном серьезе заявила о порче на Путине

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Украина в очередной раз продемонстрировала свою тягу к мистике и полный отрыв от реальности — местный журналист Дмитрий Гордон* на полном серьезе заявил, что колдуны наложили порчу на представителей власти в России. Об этом специально для Telegram-канала «360» порассуждал автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Далее — прямая речь.

Эх, жаль Николай Васильевич Гоголь не дожил до наших дней. Вот прямо представляю, как он ночью, при свете свечей увлеченно пишет свой лучший роман. И материал искать вообще не надо, ибо реальность куда круче всяких фантазий — только бери да облачай ее в великолепный гоголевский слог.

Страна сект и колдунов

Вы же знаете такого украинского журналиста — Гордона*? Правда, назвав журналистом, я очень сильно ему польстил, но речь не об этом. В общем, это лысое существо заявляет, что готов объявить о сенсации, которая может «изменить вообще все». Публика в напряжении, все средства массовой информации Украины ждут шокирующих подробностей. И вот в урочный час эта лысая голова на своем канале с абсолютно серьезным и чуть тревожным лицом рассказывает всей Украине, что в обстановке абсолютной секретности украинские колдуны и ведьмы навели на Путина, Медведева, Шойгу, Соловьева, Скабееву… смертельную порчу. И теперь перемога близка как никогда.

И ведь это не первый раз такое. Уже были и порчи, и предсказания карпатских мольфаров, и победные прогнозы украинских астрологов и оракулов. Наверняка все и забыли. Но самое удивительное то, что Украина — воистину мистическая страна. Абсолютно во всех смыслах. Там всегда была сильна тяга к сверхъестественному, причем чтобы обязательно был элемент дьявольщины. И за века ничего не изменилось. Ну, разве что сейчас стало еще и неким прибыльным бизнесом.

Украина, несмотря на то что изначально является родиной русского православия, всегда находится к этому православию в какой-то странной и иррациональной конфронтации. Взять то же униатство — чем это не латентный сатанизм? Предательство всего и вся непонятно ради чего. Тем же самым является и новая украинская «православная церковь», которая катастрофически далека от истинной веры. И неудивительно, что там уже начали танцевать стриптиз и даже кое-где прославлять сатану. Все укладывается в логику.

Вообще, Украина — страна сект. Их там всегда было много, но в итоге сектантство вообще стало национальной идеей. Не только религиозное — языковое, этническое, историческое. Украина — страна мистическая, потому что сама является чем-то из мистического мира, далекого от реальности. Впрочем, Николай Васильевич об этом писал уже очень давно.

Но уверен, что от новости про порчу от украинских колдунов и колдуний пришел бы в неописуемый восторг даже он.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.