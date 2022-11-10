Эксклюзив 10 ноября 2022, 22:29 У ЕС и НАТО не может быть разной позиции. Украина все равно получит оружие Эксперт по Прибалтике и Европе Авва: поставки оружия Украине не прекратятся flickr

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Италия не готовит новые поставки вооружений для Украины. Об этом заявил в интервью газете Il Messaggero министр обороны Гуидо Крозетто. Правда, допустил в будущем новое распоряжение в рамках НАТО и Евросоюза о дальнейшей военной помощи Украине. Пока Италия стоит на своем и завершает поставки оружия, которые обещало предыдущее правительство. Латвийский журналист, эксперт по Прибалтике и Европе Вадим Авва в беседе с «360» заметил, что говорить о полном прекращении военной помощи Украине со стороны Италии и других стран Европы рано.

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Далее — его прямая речь.

Европа не пойдет против НАТО

Когда мы говорим сегодня о Европе, ЕС или НАТО, это все одно и то же. Это имена единого сущего. У них не может быть разной позиции. Она одинакова. Все они входят в альянс, возглавляемый США, поэтому слова министра обороны Италии не значат ничего. А, например, слова верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля о необходимости готовить транспортную инфраструктуру Европы к переброске военной техники — автомобильные и железные дороги, — показывают суть. Более того, [дороги] готовят.

Можно вспомнить такой очень странный проект Rail Baltica. Это железная дорога, скоростная магистраль, связывающая Скандинавию и все три балтийские республики с Польшей. Стоимость этого проекта изначально была, по-моему, два с половиной миллиарда евро. Сегодня — восемь. И будет еще больше с учетом инфляции. Он финансировался за счет фондов ЕС — на 70%. На 30% — за счет бюджетов республик. Но всегда был, все об этом говорили, экономически нецелесообразным, потому что ни пассажирского трафика, ни грузового потока в этом движении с севера Европы на юг Польши никогда не было.

Как только мы придаем этой железной дороге военный смысл, особенно с учетом «внезапного» вступления сегодня в НАТО Швеции и Финляндии, скандинавских стран, сразу появляется некая законченная композиция. Получается, что гражданские бюджеты финансируют военный объект, коим и будет эта железная дорога. Например.

Цель — уничтожить Россию

Европа не может конфликтовать с НАТО. Европа является НАТО. И сегодня их цель, как и было продекларировано и как мы видим по росту эскалации, состоит в уничтожении России. Поэтому не ищите пока там слабое звено.

Победу мы можем добыть только на полях сражений на Украине. Вот и все. В этом контексте вводить понятие «усталости Европы», что пытаются сделать у нас, а некоторые — и на Западе, — отвлекать внимание на негодный объект. Не усталость, а прежде всего страх поражения может сподвигнуть их к меньшему финансированию Украины. Это такие пиар-игры.

Они говорят: «Мы не поставим такое современное оружие». Потом: «Вот такое современное оружие». А потом на Украине появляются современнейшие образцы, как, например, было с немецкими РСЗО «Ирис». В Германии это опытный образец. И, конечно, они его обкатывают. Обкатывают на нашей, русской крови. Вот что они делают. И будут делать, потому что нет ни одной причины им убивать меньшее число русских, чем они могут.