Эксклюзив 26 февраля 2024, 22:23 Украина вновь нацелилась на Крымский мост. Что будет дальше Обозреватель Ракитский: сюрпризы Украины для России — это дешевый пиар Телеканал «360»

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Глава ГУР Украины Кирилл Буданов заявил, что гражданскому населению России не стоит пользоваться Крымским мостом в связи с планами ВСУ совершить контрнаступление. О возможных причинах таких «громких» высказываний порассуждал обозреватель «360» Михаил Ракитский.

Далее — его прямая речь.

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Громкие слова на ветер

Очередные громкие заявления прозвучали из уст руководителя украинской разведки Кирилла Буданова. Он рапортовал, что обещание войти в Крым в прошлом году выполнено.

«Было громко, грохот услышали в Кремле», — сказал он.

Еще военачальник, внесенный Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов, добавил, что «не рекомендовал бы гражданскому населению пользоваться так называемым Крымским мостом». Неприятно такое читать, правда? На то и расчет, но все-таки один промах стратегический в Киеве допустили. Давайте по порядку.

Первое — простое. Буданов, будучи классическим лидером общественного мнения, попытался достичь двух целей: приободрить внутреннюю аудиторию (дело важное на фоне проблем на фронте) и напугать россиян, особенно тех, что живут на полуострове (с точки зрения пропаганды, предсказуемый жест).

Второе — сложное. Есть азбучная истина: нельзя недооценивать врага. Киев не раз атаковал Крым, теперь все эти террористические акты он записывает в свои «перемоги» — тут логично. Почему именно Крым? Имидж и стратегия. Еще американский военно-морской теоретик, один из основателей геополитики Альфред Тайер Мэхен на исходе XIX столетия писал, что обладание морем для государства является «не только желательным, но и существенно необходимым».

Учитывая, что пехотинское контрнаступление провалилось, Киев, разумеется, с подачи партнеров попытается решиться на морское. Помогает ему в этом в первую очередь Лондон: вспомните британские гарантии безопасности, там все про флот, ну и в довесок визит Джонсона в Незалежную.

Пляски на дешевом пиаре

Он уже однажды отговорил Зеленского от переговоров — вероятно, история повторилась. Кстати, сам шоу-президент тоже намекнул, что «сюрпризы» для Москвы готовят на Черном море. Но какие это сюрпризы, если о них предупредили? Все это, очевидно, останется дешевым пиаром, ведь о стратегических решениях принято молчать.

РИА «Новости»

Можно предположить, что Киев будет стараться развивать успех на море, но длинный язык в очередной раз разрушил стратегию. Российская армия должна и успеет подготовиться к атакам ВСУ. Субъективно подчеркнем, что самыми логичными сейчас видятся удары по задаткам украинского флота — впрочем, российский генштаб уже этим занимается.

Может, Киев в следующий раз просто будет присылать свои планы по почте? Ведь на военную хитрость это не похоже, прошлое контрнаступление они тоже анонсировали, чуть ли не афиши расклеивали по городам, только представление сорвалось.