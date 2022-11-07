Какими были экономические предпосылки украинского конфликта. Новейшая история Украины | 360°

Эксклюзив 07 ноября 2022, 13:52 Украина укусила руку, которая ее кормила. Но новые хозяева оказались не столь щедрыми Публицист Новоселов: Украина укусила руку, которая ее кормила РИА "Новости"

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Публицист Иван Новоселов в колонке для «360» ответил на вопрос, какими были экономические предпосылки украинского конфликта и к чему они привели.

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Далее — прямая речь.

Россия субсидировала украинскую экономику посредством поставок дешевого газа, торговых привилегий и дешевых займов начиная с распада СССР и вплоть до переворота 2014 года и даже после него. Она выдала Украине множество кредитов и иногда продавала газ даже дешевле, чем собственным потребителям.

Естественно, когда одна страна полностью обеспечивает другую, это не может быть чистой благотворительностью. Спонсор имеет право ожидать благодарности, хотя бы в форме дружбы и верности. Особенно если спонсор — Россия.

Еще в XIX веке первый канцлер Германской империи Отто фон Бисмарк Бисмарк предупреждал, что с русскими нужно играть честно: «Не надейтесь, что единожды воспользовавшись слабостью России, вы будете получать дивиденды вечно. Русские всегда приходят за своими деньгами. И когда они придут — не надейтесь на подписанные вами иезуитские соглашения, якобы вас оправдывающие. Они не стоят той бумаги, на которой написаны. Поэтому с русскими стоит или играть честно, или вообще не играть».

Давайте кратко вспомним основные события на Украине последних двух десятилетий.

Начнем с «оранжевой революции» 2004 года. Она началась с победы кандидата, представлявшего русскоязычные регионы юга и востока Украины. Прозападному населению Киева это не понравилось, в результате массовых протестов в столице и западных регионах победитель был заменен на прозападного кандидата, продвигавшего идеи НАТО и «западного пути».

Этот прозападный кандидат не добился никаких выдающихся достижений, разве что испортил отношения с Россией, обвалил украинскую экономику, способствовал разрастанию коррупции и олигархии и вызвал сильное недовольство русскоязычных регионов своими инициативами.

Участники акции «Свободу не остановить» по случаю седьмой годовщины начала массовых акций протеста на майдане Незалежности в Киеве / РИА "Новости"

В этот период Россия оставалась пассивной и не вмешивалась во внутренние дела Украины, не разрывала с ней экономических связей и не использовала свои рычаги влияния, чтобы изменить политический курс.

Однако Москва выражала обеспокоенность в связи с героизацией нацизма, ростом популярности правых идей, постепенным вытеснением русского языка на западе и в центральной части Украины, беспрецедентным расширением западных НКО, многочисленными программами подготовки «новых лидеров» в западных странах и так далее.

Выбор «западного пути» не сделал народ Украины поголовно счастливым, и на следующих выборах в 2010 году победу снова одержал «пророссийский» кандидат, хотя на самом деле он даже не был пророссийским, а просто представлял интересы олигархов Восточной Украины. Но его нельзя было назвать прозападным.

Этот человек, Виктор Янукович, добился немало. Ему удалось заключить выгодные торговые соглашения с Россией, снизить размеры национального долга и повысить уровень жизни украинцев. Он был далеко неидеален: например, игнорировал коррупцию и продвигал интересы тех олигархов, которые его финансировали. Во внешней политике он пытался балансировать между Россией и Западом, не выбирая никакую сторону.

Но вернемся к экономике. В 2013 году Украина рассматривала два проекта экономического сотрудничества — российский и европейский. Оба предложения сулили определенные выгоды для страны.

Участники митинга в поддержку Виктора Януковича у здания Донецкого областного совета, 22 марта 2014 года / РИА "Новости"

Тесное сотрудничество с Россией означало бы восстановление промышленности Востока Украины (большая часть была сосредоточена в Донбассе), которая создавалась еще во времена Российской империи как элемент общероссийских производственных цепочек и выжила только благодаря связям с российской стороной. Сотрудничество с Россией открыло бы огромный рынок ЕАЭС для украинской промышленности, которая не могла конкурировать с европейскими промышленными гигантами в других регионах.

Предложение Европы было менее конкретным и более расплывчатым: это было «соглашение об ассоциации», однако в нем не предусматривались конкретные выгоды. Это просто был список требований, которые Киев должен был выполнить, чтобы получить возможность стать кандидатом на вступление в ЕС. Большая часть этих требований носила экономический характер и была нацелена на либерализацию рынка, что было выгодно для Европы, но не для украинских предприятий.

Мы увидели, как выполнение этих требований частично или полностью уничтожило Южмаш, концерн «Антонов», Николаевский судостроительный завод, Кременчугский сталелитейный завод, Азовмаш, ЗАЗ, Кременчугский автосборочный завод, Одесский портовый завод химической промышленности и многие другие украинские промышленные предприятия.

Отряды «Самообороны Майдана» на улице Крещатик во время попытки сторонников президента Виктора Януковича убрать баррикады / РИА "Новости"

Стоит отметить, что российское предложение не исключало европейского. Напротив, Россия была готова отдать Украине роль посредника между Востоком и Западом и помочь ей превратиться в торговый хаб между Россией и Европой. Однако предложение ЕС было более жестким и фактически требовало, чтобы Украина выбрала одну из сторон.

Естественно, Запад продвигал свое предложение через украинские СМИ, контролируемые прозападной частью олигархата. Они рисовали картинку красивой и богатой жизни в Европе, не упоминая, чего это будет стоить и кто именно будет жить так. Можно было бы подумать, что советские люди уже сталкивались с такой пропагандой в конце 1980-х, но большая часть украинцев решила наступить на те же грабли еще раз — поверила обещаниям о пенсиях в пять тысяч евро.

Публичное обсуждение этих инициатив положило начало еще одному расколу в украинском обществе. Примерно 45 процентов украинцев поверили СМИ и мечтали об ассоциации с ЕС несмотря ни на что, около 20 процентов хотели заключить сделку с Россией, а остальные вообще не жаждали никакой ассоциации и были довольны сложившимся положением дел.

После долгих размышлений президент Янукович решил отклонить предложение европейцев. Это не было резким отказом, он предполагал продолжить переговоры с целью добиться лучших условий и хотя бы каких-то выгод для своей страны, а также сохранить экономические связи с Москвой, без которых украинская экономика была нежизнеспособной.

Тем не менее финансируемые прозападными олигархами СМИ убедили многих украинцев, что Янукович пытается украсть их «честно заработанные» пенсии в пять тысяч евро, и те вышли на улицы Киева, наслаждаясь полной и безоговорочной поддержкой официальных представителей США и ЕС. Янукович не решился разогнать протесты силой, в итоге был вынужден бежать из страны, а к власти пришли совсем другие силы.

Республика Крым не признала легитимность новых властей и нашла безопасную гавань в России. Донбасс, который был самым процветающим регионом Украины и процветание которого было достигнуто благодаря экономическим связям с Россией, увидел, что новые власти не ставят его интересы ни в грош, а промышленность обречена на крах. Разумеется, главные причины восстания там не были экономическими, но экономический фактор сыграл важную роль в широкой народной поддержке ДНР и ЛНР.

РИА "Новости"

Дальнейшие события хорошо известны. Без российских субсидий и льгот украинская экономика выживала только за счет бесконечных кредитов, которые придется выплачивать многим поколениям украинцев. Украинская промышленность была разрушена, леса срубили и продали в Европу, а сельскохозяйственные земли оказались в руках иностранцев и доморощенных олигархов. Украина укусила руку, которая ее кормила, и вскоре обнаружила, что новые хозяева не столь щедрые и не готовы ничего давать бесплатно.

Что касается пенсии на Украине, то сейчас она в среднем составляет около 100 долларов, в то время как в 2012 году она равнялась примерно 160 долларам и стабильно индексировалась. Тогда за доллар давали восемь гривен, а сейчас — уже 36. Стоило ли ради этих достижений затевать массовые протесты и свергать правительство?