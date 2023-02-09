Мир 09 февраля 2023, 15:16 Украина требует и получает. Цена капризов Зеленского не волнует Запад Политолог Светов: Великобритания передаст Украине самолеты Telegram

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Украинский президент Владимир Зеленский потребовал от Великобритании боевые самолеты. И ВСУ наверняка их получат — уж больно велико давление США на партнеров по НАТО. Тем более идут разговоры об отправке не только вооружения и боеприпасов, но и солдат. Запад никогда не устанет помогать киевскому режиму, ведь его главная цель — победить Россию.

Украина требует британские самолеты

Владимир Зеленский 8 февраля посетил Великобританию. Он встретился с королем Карлом III, главой правительства Риши Сунаком и выступил в парламенте.

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Речь украинского президента была краткой. Он заявил: «Обращаюсь к вам и всему миру с простыми, но очень важными словами: боевые самолеты для Украины». Премьер-министр Соединенного Королевства уже поручил главе Минобороны изучить этот вопрос.

Однако один из членов правительства заявил, что у страны нет «гребаных самолетов» для ВСУ. По его словам, в любом случае эти машины не успеют доставить на Украину, чтобы повлиять на ход боевых действий.

Встреча короля Великобритании, Северной Ирландии и королевств Содружества Карла III и президента Украины Владимира Зеленского, 2023 год / Telegram

Запад не думает о цене

Великобритания наверняка передаст самолеты Украине, допустил в разговоре с «360» политолог и журналист Юрий Светов. Что касается цены, которую придется заплатить за поставки оружия, техники и боеприпасов, то на Западе об этом не задумываются.

«Дорого ли обойдутся бюджету Германии почти 100 танков, которые она дает ВСУ? Дорого ли обойдется бюджету США 31 танк Abrams? Никто об этом не говорит — и в этом, может быть, весь трагизм ситуации», — отметил Светов.

Зеленский и Макрон / сайт президента Украины

У обычных англичан или французов есть серьезные экономические проблемы. Но вместо того, чтобы как-то помогать своим гражданам, их власти занимаются только одним: решают, как еще поспонсировать Зеленского.

Цена этих британских самолетов не будет играть никакого значения: примут решение и поставят. Хотя в словах того члена британского правительства, который сказал, что могут не успеть, присутствует хоть какая-то трезвость. Все остальные соображения не работают. Юрий Светов

Политолог напомнил, что бывший заместитель министра обороны Великобритании Джеральд Ховарт недавно заявил о необходимости создать коалицию стран, которые готовы посылать свои войска на Украину. Что уж тут говорить о цене самолетов, когда о жизни собственных солдат не хотят задумываться?

Бойцы ВСУ с западным танком / YouTube

Между тем с передачей натовских танков ВСУ наметились проблемы: западные страны отдают разные типы Leopard, Challenger, Abrams, но неясно, как справляться с их обслуживанием и ремонтом. Британцы наверняка учтут этот момент.

«Самолеты, скорее всего, будут передавать американские, которые есть на вооружении у Великобритании, — F-15 или F16. Возможно, шведские Saab JAS 39 Gripen. То есть постараются обеспечить хотя бы какую-то унификацию самолетного парка», — сказал политолог.

Шведский многоцелевой истребитель четвертого поколения Saab JAS 39 Gripen / Викимедиа

Цель — победить Россию

На решение Лондона сильно влияет Вашингтон, добавил Светов. Поначалу Сунак, в отличие от своих предшественников Бориса Джонсона и Лиз Трасс, хотел заняться британской экономикой. Но на него так надавили, что он достаточно быстро тоже стал делать заявления о поддержке киевского режима.

«Обратите внимание, как сейчас активизировались Джонсон и Трасс: они рассчитывают, что их воинственная риторика снова будет востребована. Но здесь все зависит от реакции английского общества. Если оно согласится, Сунак продолжит радикализироваться», — пояснил политолог.

Собеседник «360» посоветовал не рассчитывать на то, что Запад устанет от постоянных просьб Зеленского. Устать может общество, но не политики.

«Недаром президент США Джо Байден, выступая в конгрессе, заявил специально приглашенной туда украинскому послу Оксане Маркаровой: „Мы будем с вами до конца!“ Они не устанут, у них есть цель — победить Россию», — подытожил Светов.