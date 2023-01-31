Эксклюзив 31 января 2023, 21:49 Украина сыграла против себя. Иран ответит на выпад Подоляка об атаке дронов Политолог Михайлов: Иран еще больше сблизится с Россией после заявлений Украины о дронах РИА «Новости»

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Иран может резко изменить позицию по отношению к Украине после заявлений советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка об атаках на военные объекты Ирана, заявил в беседе с «360» политолог, специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов. В итоге саркастические выпады Подоляка могут сыграть против украинского руководства.

Далее — прямая речь собеседника «360».

Разнузданное поведение Украины на руку России

Совершенно очевидно, что украинское руководство абсолютно безграмотно и разнузданно. Уже не вызывают изумления заявления, подобные тем, что сделал советник офиса президента Украины Михаил Подоляк: «Дескать, мы же предупреждали Иран, чтобы они не помогали России поставками дронов, и вот, мол, они получили атаки».

Это полная бравада, которая подставляет партнеров прежде всего Украины и вызывает резкую критику со стороны иранского правительства. И сейчас, я думаю, позиция Ирана может измениться в пользу России еще сильнее.

Сейчас Иран детально разберется в том, кто напал и для чего. Являлась ли подобная атака спровоцированной партнерскими отношениями республики с Россией. И тогда, я уверен, что иранские власти развернутся еще больше в сторону нашей страны.

Украине от этого легче не будет. У Ирана есть возможности через собственные контакты усугубить отношение многих государств к украинскому режиму. У Ирана, как и у России, достаточно много друзей.

Поэтому подобные заявления Подоляка только играют нам на руку. Украинцы уже не первый раз делают бредовые высказывания, причем после них страны, против которых направлены эти выпады, начинают смотреть в сторону России и быть заинтересованы в развитии отношений с нашей страной.

Мишенью в игре может быть Украина

В Тегеране, конечно, сделают определенные выводы, кто был заинтересован в атаках на военные объекты (в городах Исфахан, Хамадан и Кередж — прим. ред.), почему Украина решила, что имеет право делать подобные заявления, и какие цели при этом преследовала.

Нельзя исключать, что западные партнеры даже намекнули это сделать глупым представителям украинского режима, которые действуют как марионетки. Волне возможно, что это большая игра, направленная в том числе против нынешних властей Украины.

Могу предположить, что такие абсолютно бессмысленные и провокационные высказывания украинских представителей спровоцировали определенные силы для того, чтобы ухудшить положение киевского режима и в итоге подтолкнуть к переговорам. Потому что Запад не хочет терять лицо. Повторюсь, вполне вероятно, здесь идет большая игра.

Хочу отметить, что Евросоюз решил направить в Армению миссию, которая будет заниматься в том числе и сбором разведданных против Турции и Ирана. То есть до конца сейчас эта игра непонятна.

Но в том, что Запад предпринимает максимум усилий для выталкивания России с Южного Кавказа и для того, чтобы рассорить нашу страну с Ираном, я не сомневаюсь. Но Иран все прекрасно понимает, и последние события еще больше сблизят наши страны.