Эксклюзив 22 ноября 2022, 23:37 Украина сожрет вскормивший ее Запад «Голос Мордора»: Запад поверит словам Украины о вине расстрелянных ВСУ российских солдат РИА «Новости»

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Расстрелянных украинскими боевиками безоружных российских солдат сделают виновными в собственной гибели. Эту версию уже продвигают киевские структуры, а одурманенный заявлениями Зеленского и его приспешников Запад примет все за чистую монету. При этом политики не понимают, что, выступая на стороне монстра, они рано или поздно сами станут его жертвой. Об этом специально для Telegram-канала «360» написал автор Telegram-канала «Голос Мордора».

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Далее — прямая речь автора.

Сегодня появилось еще одно видео с расстрелом российских военнопленных. А по тому видео, что наделало много шума в мире, украинская прокуратура начала расследование. Но вы ошибаетесь, если думаете, что против украинских солдат.

Совсем наоборот — убитые российские военнопленные обвиняются в «вероломной сдаче в плен». А украинских убийц наверняка оправдают. И Запад это проглотит, с удовольствием, несмотря на все свое деланое возмущение, когда это видео появилось.

Запад проглатывает все — каски с надписью с ворот концлагеря «Каждому свое», шевроны «Мертвой головы», руны СС, татуировки со свастиками и цитаты Гитлера.

Проглатывает в товарных количествах, потому что Украина его щедро этим кормит. И если раньше эти ребята как-то стыдились и старались, чтобы их приверженность нацистской идеологии не попадала в кадр, то сейчас стесняться перестали, потому что поняли — можно!

Никто не осудит, а редкие возмущенные голоса в социальных сетях сразу же заклюют «кремлевской пропагандой».

Получается, что Запад сам вскармливает это Зло. Вскармливает так же, как в свое время вскормил Гитлера и нацистскую Германию. И тоже против России. Тогда получилось так, что Зло начало кусать того, кто его кормил. И в этот раз будет точно так же. Возможно, даже хуже.

Потому что Зеленский возомнил себя настоящим царем горы и пытается вертеть западными политиками, как ему вздумается. Иногда зарывается настолько, что его приходится одергивать, как в случае с украинской ракетой, упавшей в Польше. Но это только один эпизод, а в других случаях Зеленскому и его боевикам прощается абсолютно все.

Даже обстрелы атомной электростанции, причем МАГАТЭ принципиально не желает говорить, кто же ведет по ней огонь. И вопрос только в том, когда Зло начнет жрать своего хозяина. Не думаю, что ждать очень долго.