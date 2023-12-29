Мир 29 декабря 2023, 17:25 «Бедные станут нищими, средний класс сопьется». Украина скребет по сусекам Политолог Дудчак: Минфин Украины очередной раз отправит народ в нокаут Коллаж: Global Look Press / Freepik / Unsplash / Телеканал «360»

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Власти Украины сходят с ума и строят планы, которые можно претворить в жизнь лишь с помощью волшебной палочки. В бюджете страны до сих пор огромная дыра, и раз главные союзники на Западе отказываются ее заделывать, правительство решило содрать деньги с населения. Все ради того, чтобы отправить на фронт полмиллиона человек.

Ни денег, ни людей, ни духа

Президент Украины Владимир Зеленский предложил мобилизовать еще полмиллиона человек. Стоимость всей процедуры оценил ни много ни мало в 13 миллиардов долларов.

Депутат Рады Ярослав Железняк скептически отреагировал на заявление политика. По его мнению, украинские власти просто не в состоянии провести столь масштабную мобилизацию. Парламентарий напомнил: весь военный бюджет Украины на 2024 год составляет 1,6 триллиона гривен — примерно 42 миллиарда долларов. Но даже этого не хватает на содержание армии с ее сегодняшней численностью.

«Если мы хотим увеличить личный состав на 500 тысяч человек, это будет плюс 580 миллиардов гривен (1,5 миллиарда долларов — прим. ред.). Таких денег мы, к сожалению, найти не сможем», — рассказал Железняк газете «Украинская правда».

Зеленский во время встречи на фронте с украинскими солдатами в Харьковской области, октябрь, 2023 год. Фото: Ukraine Presidency / Global Look Press

Украинские мужчины призывного возраста осознают, что им не хочется воевать, поэтому они находят альтернативные способы решения проблемы, заявил «360» политолог Данила Гуреев.

«Жители решают бежать за границу или прячутся у бабушки на чердаке. Поэтому, когда мы слышим о желании государства мобилизовать 500 тысяч человек, эти цифры кажутся не просто фантастическими, а, мягко говоря, слабо реализуемыми. Какое-то количество мобилизованных они, конечно, наберут, но все равно сделают это силой», — объяснил эксперт.

Он выразил уверенность, что хороших перспектив не будет ни для мобилизованных, ни для государства, которое хочет призвать на фронт буквально всех.

Фото: Kaniuka Ruslan / Keystone Press Agency / Global Look Press

Кража из кармана населения

Минфин Украины оценил инициативу Зеленского мобилизовать полмиллиона украинцев противоречиво. Глава ведомства Сергей Марченко согласился с Железняком и подчеркнул: внутренний ресурс истощен, денег на новую волну призыва в бюджете не предусмотрели.

Несмотря на это, он поделился «выигрышным» планом до 2030 года, с помощью которого у государства получится залатать дыру в бюджете.

Мы не исключаем, что нам придется искать дополнительные внутренние источники финансирования. Сергей Марченко министр финансов Украины

Власти не придумали ничего лучше, чем взимать деньги со всего, что попадется под руку. Больше всего пострадает украинский народ.

Жителей ждут увеличение тарифов на коммунальные услуги с 1 января и неизбежное повышение налогов, потому что «деньги где-то необходимо брать», перечислил украинский политолог и историк Константин Бондаренко в интервью YouTube-каналу Politeka.

«Налоги будут вводить на что угодно, как в 20-е годы прошлого века. Иногда местные власти брали налоги за то, что люди собирались на вечеринки или проводили мероприятия дома — за свадьбы или дни рождения взимали плату», — напомнил украинский политолог.

По мнению Бондаренко, это приведет к «вольностям, хаосу и страшному недовольству», если законопроект от Минфина действительно примут.

Аналитики американской газеты The Financial Times подсчитали: в бюджете Украины на 2024 год заложили дефицит на 41 миллиард долларов. Покрыть его планируют, разумеется, за счет финансовой поддержки коллективного Запада: от США хотят получить 8,5 миллиарда долларов, от Евросоюза — 18 миллиардов, от МВФ — лишь 5,4 миллиарда.

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Неэффективных украинцев — под списание

Политолог и экономист Александр Дудчак подтвердил «360», что закручивание гаек вызовет негативную реакцию населения.

Помимо народных волнений, на первый план выйдет и без того напряженное сопротивление мобилизации, так как «никто не хочет умирать за идеи Зеленского».

Кроме того, новый план от украинского Минфина до 2030 года сам по себе звучит как оксюморон. Где Украина, а где 30-й год? Они выставляют себя оптимистами и считают, что страна до этого времени еще будет существовать. Реализовать этот план в таком виде невозможно. Александр Дудчак экономист

Решение правительства в очередной раз сильно ударит по населению, которое и так «давно валяется в нокауте», добавил политолог.

Он допустил, что большинство украинцев при таком раскладе уйдут в серый сектор экономики, начнут пользоваться наличными и всеми способами избегать «немыслимого сдирания денег».

Гривны на кассе в аптеке / РИА «Новости»

Дудчак подчеркнул: украинское правительство сходит с ума, но все не просто так. По его словам, финансовые манипуляции с населением означают, что за Украину окончательно взялся транснациональный капитал.

«Власти хотят меньше вкладывать и больше получать. Неэффективная часть населения — под списание, первыми под раздачу попадут пенсионеры и бюджетники. В новых условиях Украине они попросту не нужны. Пострадают все: бедные станут нищими, средний класс сопьется, а богатых, видимо, вообще не останется», — заключил экономист.